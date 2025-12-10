Минкультуры утвердило план реставрационных работ памятников истории и культуры
Фото: akorda.kz
Председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации приказом от 5 декабря 2025 года утвердил План научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры на 2026 год, сообщает Zakon.kz.
Всего в план включено 39 памятников истории и культуры, в том числе:
- Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, архитектор неизвестен, конец XIV века – Туркестанская область.
- Древний город Туркестан, ХV-ХІХ века.
- Городище Отырар, I-XVIII века – Туркестанская область.
- Городище Тараз, I-ХIХ века – Жамбылская область.
- Городище Басқамыр, IX-XII века – область Улытау.
- Дом музей Үмбетәлі Кәрібаева,1946 год – Алматинская область.
- Почтово-телеграфная контора (время создания: начало ХХ века, автор неизвестен) – Павлодарская область.
- Низшая сельскохозяйственная школа (время создания: 1898 год, автор неизвестен) – Павлодар.
- Дом купца Охапкина (время создания: начало XX века, автор неизвестен) – Павлодар.
- Дом поэта Павла Васильева (время создания: вторая половина ХIХвека, автор неизвестен) – Павлодар.
- Дом купца Г. Шахворостова, ныне – здание консульства Соединенных Штатов Америки в РК, архитектор А.П. Зенков, 1890 год – Алматы.
- Бывшее здание Министерства финансов (ныне – Управление финансов города Алматы), 1937 год – Алматы.
- Пассаж купцов Яушевых, конец ХIX – начало ХХ века – Костанай.
Приказ вступает в силу со дня подписания.
