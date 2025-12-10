#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Право

Минкультуры утвердило план реставрационных работ памятников истории и культуры

Туркестан, город Туркестан, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 14:23 Фото: akorda.kz
Председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации приказом от 5 декабря 2025 года утвердил План научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Всего в план включено 39 памятников истории и культуры, в том числе:

  • Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, архитектор неизвестен, конец XIV века – Туркестанская область.
  • Древний город Туркестан, ХV-ХІХ века.
  • Городище Отырар, I-XVIII века – Туркестанская область.
  • Городище Тараз, I-ХIХ века – Жамбылская область.
  • Городище Басқамыр, IX-XII века – область Улытау.
  • Дом музей Үмбетәлі Кәрібаева,1946 год – Алматинская область.
  • Почтово-телеграфная контора (время создания: начало ХХ века, автор неизвестен) – Павлодарская область.
  • Низшая сельскохозяйственная школа (время создания: 1898 год, автор неизвестен) – Павлодар.
  • Дом купца Охапкина (время создания: начало XX века, автор неизвестен) – Павлодар.
  • Дом поэта Павла Васильева (время создания: вторая половина ХIХвека, автор неизвестен) – Павлодар.
  • Дом купца Г. Шахворостова, ныне – здание консульства Соединенных Штатов Америки в РК, архитектор А.П. Зенков, 1890 год – Алматы.
  • Бывшее здание Министерства финансов (ныне – Управление финансов города Алматы), 1937 год – Алматы.
  • Пассаж купцов Яушевых, конец ХIX – начало ХХ века – Костанай.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
"Плавающая" скорость и знаки ограничения: о новых зимних правилах на дорогах заявили в МВД
14:34, Сегодня
"Плавающая" скорость и знаки ограничения: о новых зимних правилах на дорогах заявили в МВД
Научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры: внесены изменения
10:37, 25 апреля 2025
Научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры: внесены изменения
В Казахстане запретят проводить реставрационные работы памятников без утвержденного плана
12:26, 19 февраля 2025
В Казахстане запретят проводить реставрационные работы памятников без утвержденного плана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: