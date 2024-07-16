Изменился состав совета директоров "Самрук-Казына"
Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 21 июня 2024 года внесло поправки в свое постановление "О мерах по реализации Указа Президента РК от 13 октября 2008 года № 669", которыми обновлен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", сообщает Zakon.kz.
В качестве члена Совета директоров вместо Помощника Президента по экономическим вопросам в него включили Советника Президента.
Теперь состав Совета директоров выглядит следующим образом:
- Премьер-министр РК – председатель Совета директоров
- Советник Президента РК – член Совета директоров
- первый руководитель центрального уполномоченного органа по государственному планированию– представитель единственного акционера АО "ФНБ "Самрук-Қазына", член Совета директоров
- председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" – член Совета директоров
- Жамишев Болат Бидахметович – независимый директор
- Лука Сутера – независимый директор
- Мохаммед Джамиль Аль Рамахи – независимый директор
Постановление введено в действие с 21 июня 2024 года.
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