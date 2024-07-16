Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Изменился состав совета директоров "Самрук-Казына"

Изменен состав Совета директоров &quot;Самрук-Казына&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 10:04 Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 21 июня 2024 года внесло поправки в свое постановление "О мерах по реализации Указа Президента РК от 13 октября 2008 года № 669", которыми обновлен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", сообщает Zakon.kz.

В качестве члена Совета директоров вместо Помощника Президента по экономическим вопросам в него включили Советника Президента.

Теперь состав Совета директоров выглядит следующим образом:

  • Премьер-министр РК – председатель Совета директоров
  • Советник Президента РК – член Совета директоров
  • первый руководитель центрального уполномоченного органа по государственному планированию– представитель единственного акционера АО "ФНБ "Самрук-Қазына", член Совета директоров
  • председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" – член Совета директоров
  • Жамишев Болат Бидахметович – независимый директор
  • Лука Сутера – независимый директор
  • Мохаммед Джамиль Аль Рамахи – независимый директор

Постановление введено в действие с 21 июня 2024 года.

Ранее мы писали, что Токаев поручил фундаментально оздоровить фонд "Самрук-Казына".

Читайте также

Новый закон об особо охраняемых природных территориях: что изменится для посетителей нацпарков
Новый закон об особо охраняемых природных территориях: что изменится для посетителей нацпарков
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
В Казахстане будут продвигать равные права мужчин и женщин: разработан план
Казахстан ратифицировал соглашение с ООН о проведении конференции в Астане
Казахстан ратифицировал соглашение с ООН о проведении конференции в Астане
Элина Черногрицкая
Законодательство Правительство РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием о Аружан Джазильбековой
Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием об Аружан Джазильбековой
На какие деньги можно обращать взыскания
Неприкосновенные деньги: на что нельзя обращать взыскание по долгу и почему на пенсии – можно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: