Изменился состав совета директоров "Самрук-Казына"

Фото: Zakon.kz

Правительство постановлением от 21 июня 2024 года внесло поправки в свое постановление "О мерах по реализации Указа Президента РК от 13 октября 2008 года № 669", которыми обновлен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", сообщает Zakon.kz.

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