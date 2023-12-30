С 2024 года ускоренное изготовление документов станет дешевле

С 1 января 2024 года дешевле станет ускоренное изготовление документов, удостоверяющих личность, сообщает Zakon.kz.

Для городов Астана, Алматы, Актобе, Шымкент и областных центров выпуск документа до 1 рабочего дня составит 3011,12 тенге (было 4 983 тенге); до 3 рабочих дней - 1581,14 тенге (было 2 752 тенге)

Для районов и городов областей изготовление до 7 рабочих дней в новом году обойдется в 605,31 (было 1 116 тенге).