Выдача иностранных бланков разрешений на перевозки: обновленные правила
В частности, правила изложены в новой редакции.
Правила распространяются на отечественных и иностранных перевозчиков, владеющих на праве собственности или на иных законных основаниях следующими автотранспортными средствами:
- автобусами, микроавтобусами;
- грузовыми автомобилями (допустимый общий вес которых, включая прицеп, более 6 тонн, или допустимая полезная нагрузка, включая прицеп, более 3,5 тонн);
- специализированными автомобилями (предназначенных для перевозки определенных видов грузов);
- специальными автомобилями (предназначенными для выполнения различных, преимущественно нетранспортных работ).
Указывается, что разрешительная система проезда автотранспортных средств по территории республики определяется законом, международными договорами о международном автомобильном сообщении между Казахстаном и иностранными государствами, и настоящими правилами.
Въезд (выезд) на территорию (с территории) иностранного государства, транзит по территории иностранного государства отечественных автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, багажа и грузов, осуществляются на основании иностранных разрешений следующих видов:
- иностранные разрешения на перевозку грузов;
- иностранные разрешения на нерегулярные перевозки пассажиров и багажа;
- иностранные разрешения на регулярные перевозки пассажиров и багажа сроком действия на один календарный год.
Вместе с тем соглано соглашению с Китаем о международном автомобильном сообщении при осуществлении отечественными перевозчиками автомобильных перевозок на территорию КНР требуется:
- разрешение вида "А" со сроком действия один календарный год при выполнении регулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа, которое позволяет отечественному перевозчику осуществлять перевозку от пункта отправления до пункта назначения;
- разрешение вида "В" при выполнении нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа между приграничными терминалами в районе пунктов пропуска с правом совершения одного рейса туда и обратно;
- разрешение вида "С" при перевозке грузов автомобильным транспортом между приграничными терминалами в районе пунктов пропуска с правом выполнения одного рейса туда и обратно;
- разрешение вида "D" при перевозке грузов автомобильным транспортом по определенным маршрутам с правом выполнения одного рейса туда и обратно.
Указанные виды разрешений действуют до 31 декабря текущего года.
Порядок применения разрешительной системы
Министерство транспорта РК, которое согласовывает с компетентными органами иностранных государств квоту обмена бланками разрешений и сроки действия разрешительных документов.
На интернет-ресурсе министерства в режиме реального времени размещаются сведения об иностранных разрешениях с указанием количества распределенных выданных и возвращенных отечественными перевозчиками разрешений.
При потребности отечественных перевозчиков в иностранных разрешениях сверх установленной квоты обмена, уполномоченным органом согласовывается с компетентными органами иностранного государства соответствующая квота обмена иностранными разрешениями на текущий год.
Оформление иностранных разрешений осуществляет министерство, а выдачу результата оказания государственной услуги – Государственная корпорация "Правительство для граждан".
Для получения государственной услуги необходимо заполнить через портал запрос на получение иностранного разрешения на нерегулярную перевозку пассажиров и багажа, на перевозку грузов.
При этом запрос подается отдельно на каждое автотранспортное средство.
Рассмотрение запроса осуществляется ИС:
- при наличии запрашиваемых видов иностранных разрешений;
- при наличии лицензии на право занятия деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в междугородном межобластном, межрайонном (междугородном, внутриобластном) и международном сообщениях, а также регулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в международном сообщении;
- при наличии запрашиваемого комплекта видов иностранных разрешений (в случае подачи заявления на несколько видов иностранных разрешений на одно автотранспортное средство);
- при наличии действующего удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов;
- при наличии действующей карточки допуска на представленное автотранспортное средство;
- при отсутствии сведений по невозвращенным иностранным разрешениям, полученным на автотранспортные средства, указанные в запросе;
- при обеспечении соблюдения за последние шесть месяцев указанным в запросе автотранспортным средством условий, установленными пунктами 28 и 29 правил;
- при отсутствии фактов неиспользования ранее полученных иностранных разрешений за последние шесть месяцев.
Допускается замена автотранспортного средства, на которое ранее были получены иностранные разрешения, в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления.
Согласно правилам передача отечественным перевозчиком бланков иностранных разрешений другому отечественному перевозчику, а равно использование отечественным перевозчиком бланков иностранных разрешений другого отечественного перевозчика, не допускается.
Использование отечественным перевозчиком иностранных разрешений на автотранспортные средства, не указанные в карточке допуска данного перевозчика, не допускается, кроме перегоняемых автотранспортных средств.
Срок выезда автотранспортного средства, на которое оформлены иностранные разрешения с территории РК через автомобильные пункты пропуска расположенных на Государственной границе РК, за исключением пунктов пропуска, расположенных между РК и КНР, составляет не более 30 календарных дней с момента направления уведомления о результатах оказания государственной услуги в личный кабинет пользователя.
Предусматривается, что использованные и неиспользованные иностранные разрешения на нерегулярную перевозку пассажиров, багажа и грузов подлежат возврату в территориальный орган по месту их выдачи в физическом виде не позднее 30 календарных дней с момента въезда автотранспортного средства, на которое оформлены иностранные разрешения на территорию РК через автомобильные пункты пропуска расположенных на государственной границе РК, за исключением пунктов пропуска, расположенных между Казахстаном и Китаем.
Возвращенные иностранные разрешения хранятся в территориальных органах в течение трех лет с момента возврата.
Приказ вводится в действие с 16 августа 2024 года.
Ранее Министерство транспорта сообщило, что разработан новый порядок распределения иностранных разрешений, который предусматривает выдачу иностранных бланков разрешений казахстанским перевозчикам без каких-либо ограничений. Ожидается, что данные меры полностью исключат человеческий фактор и обеспечат прозрачность системы.
Фиксация фактов въезда и выезда АТС будет осуществляться через информационную систему "Беркут". Это, в свою очередь, исключит предпосылки для перепродажи ИБР на теневом рынке.