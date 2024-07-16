Выдача иностранных бланков разрешений на перевозки: обновленные правила

Министр транспорта приказом от 10 июля 2024 года внес изменения в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила распространяются на отечественных и иностранных перевозчиков, владеющих на праве собственности или на иных законных основаниях следующими автотранспортными средствами:

автобусами, микроавтобусами;

грузовыми автомобилями (допустимый общий вес которых, включая прицеп, более 6 тонн, или допустимая полезная нагрузка, включая прицеп, более 3,5 тонн);

специализированными автомобилями (предназначенных для перевозки определенных видов грузов);

специальными автомобилями (предназначенными для выполнения различных, преимущественно нетранспортных работ).

Указывается, что разрешительная система проезда автотранспортных средств по территории республики определяется законом, международными договорами о международном автомобильном сообщении между Казахстаном и иностранными государствами, и настоящими правилами.

Въезд (выезд) на территорию (с территории) иностранного государства, транзит по территории иностранного государства отечественных автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, багажа и грузов, осуществляются на основании иностранных разрешений следующих видов:

иностранные разрешения на перевозку грузов;

иностранные разрешения на нерегулярные перевозки пассажиров и багажа;

иностранные разрешения на регулярные перевозки пассажиров и багажа сроком действия на один календарный год.

Вместе с тем соглано соглашению с Китаем о международном автомобильном сообщении при осуществлении отечественными перевозчиками автомобильных перевозок на территорию КНР требуется:

разрешение вида "А" со сроком действия один календарный год при выполнении регулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа, которое позволяет отечественному перевозчику осуществлять перевозку от пункта отправления до пункта назначения;

со сроком действия один календарный год при выполнении регулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа, которое позволяет отечественному перевозчику осуществлять перевозку от пункта отправления до пункта назначения; разрешение вида "В" при выполнении нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа между приграничными терминалами в районе пунктов пропуска с правом совершения одного рейса туда и обратно;

при выполнении нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа между приграничными терминалами в районе пунктов пропуска с правом совершения одного рейса туда и обратно; разрешение вида "С" при перевозке грузов автомобильным транспортом между приграничными терминалами в районе пунктов пропуска с правом выполнения одного рейса туда и обратно;

при перевозке грузов автомобильным транспортом между приграничными терминалами в районе пунктов пропуска с правом выполнения одного рейса туда и обратно; разрешение вида "D" при перевозке грузов автомобильным транспортом по определенным маршрутам с правом выполнения одного рейса туда и обратно.

Указанные виды разрешений действуют до 31 декабря текущего года.

Порядок применения разрешительной системы

Министерство транспорта РК, которое согласовывает с компетентными органами иностранных государств квоту обмена бланками разрешений и сроки действия разрешительных документов.

На интернет-ресурсе министерства в режиме реального времени размещаются сведения об иностранных разрешениях с указанием количества распределенных выданных и возвращенных отечественными перевозчиками разрешений.

При потребности отечественных перевозчиков в иностранных разрешениях сверх установленной квоты обмена, уполномоченным органом согласовывается с компетентными органами иностранного государства соответствующая квота обмена иностранными разрешениями на текущий год.

Оформление иностранных разрешений осуществляет министерство, а выдачу результата оказания государственной услуги – Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Для получения государственной услуги необходимо заполнить через портал запрос на получение иностранного разрешения на нерегулярную перевозку пассажиров и багажа, на перевозку грузов.

При этом запрос подается отдельно на каждое автотранспортное средство.

Рассмотрение запроса осуществляется ИС:

при наличии запрашиваемых видов иностранных разрешений;

при наличии лицензии на право занятия деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в междугородном межобластном, межрайонном (междугородном, внутриобластном) и международном сообщениях, а также регулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в международном сообщении;

при наличии запрашиваемого комплекта видов иностранных разрешений (в случае подачи заявления на несколько видов иностранных разрешений на одно автотранспортное средство);

при наличии действующего удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов;

при наличии действующей карточки допуска на представленное автотранспортное средство;

при отсутствии сведений по невозвращенным иностранным разрешениям, полученным на автотранспортные средства, указанные в запросе;

при обеспечении соблюдения за последние шесть месяцев указанным в запросе автотранспортным средством условий, установленными пунктами 28 и 29 правил;

при отсутствии фактов неиспользования ранее полученных иностранных разрешений за последние шесть месяцев.

Допускается замена автотранспортного средства, на которое ранее были получены иностранные разрешения, в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления.

Согласно правилам передача отечественным перевозчиком бланков иностранных разрешений другому отечественному перевозчику, а равно использование отечественным перевозчиком бланков иностранных разрешений другого отечественного перевозчика, не допускается.

Использование отечественным перевозчиком иностранных разрешений на автотранспортные средства, не указанные в карточке допуска данного перевозчика, не допускается, кроме перегоняемых автотранспортных средств.

Срок выезда автотранспортного средства, на которое оформлены иностранные разрешения с территории РК через автомобильные пункты пропуска расположенных на Государственной границе РК, за исключением пунктов пропуска, расположенных между РК и КНР, составляет не более 30 календарных дней с момента направления уведомления о результатах оказания государственной услуги в личный кабинет пользователя.

Предусматривается, что использованные и неиспользованные иностранные разрешения на нерегулярную перевозку пассажиров, багажа и грузов подлежат возврату в территориальный орган по месту их выдачи в физическом виде не позднее 30 календарных дней с момента въезда автотранспортного средства, на которое оформлены иностранные разрешения на территорию РК через автомобильные пункты пропуска расположенных на государственной границе РК, за исключением пунктов пропуска, расположенных между Казахстаном и Китаем.



Возвращенные иностранные разрешения хранятся в территориальных органах в течение трех лет с момента возврата.

Приказ вводится в действие с 16 августа 2024 года.

Ранее Министерство транспорта сообщило, что разработан новый порядок распределения иностранных разрешений, который предусматривает выдачу иностранных бланков разрешений казахстанским перевозчикам без каких-либо ограничений. Ожидается, что данные меры полностью исключат человеческий фактор и обеспечат прозрачность системы.

Фиксация фактов въезда и выезда АТС будет осуществляться через информационную систему "Беркут". Это, в свою очередь, исключит предпосылки для перепродажи ИБР на теневом рынке.