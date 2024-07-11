В Казахстане изменились правила выдачи иностранных бланков разрешений на перевозки

Министерство транспорта внесло изменения в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в международном сообщении, сообщает Zakon.kz.

В частности, разработан новый порядок распределения иностранных разрешений, который предусматривает выдачу иностранных бланков разрешений казахстанским перевозчикам без каких-либо ограничений. Ожидается, что данные меры полностью исключат человеческий фактор и обеспечат прозрачность системы.

Согласно новым правилам, запрос на получение ИБР подается на каждое автотранспортное средство отдельно. Также одним из требований Правил является обязательное наличие у заявителя удостоверения и карточки допуска.

Кроме того, фиксация фактов въезда и выезда АТС будет осуществляться через информационную систему "Беркут". Это, в свою очередь, исключит предпосылки для перепродажи ИБР на теневом рынке. Заявка перевозчика будет принята через автоматизированную систему и бланки разрешений будут выдаваться через Центр обслуживания населения.

По информации Минтранспорта, во внедряемой системе распределения бланков нет ограничений по историям перевозок и активности авто, а также полностью исключены предпосылки для перепродажи на теневом рынке.

Что касается существующей системы распределения бланков, то на сегодняшний день до 50% полученных бланков закрепляется за перевозчиком с учетом их работы в предыдущем году, до 50% переходят на категории резервных бланков и их могут получить все перевозчики.

Также в действующей системе закрепление бланков за определенным перевозчиком ограничивал свободную конкуренцию, бланки выдавались только тем авто, которые ранее работали на международных перевозках, а также создавался искусственный дефицит бланков. При этом добросовестные перевозчики не могли получить бланк даже при наличии грузов для перевозки.

Новые правила предусматривают, что срок выезда автотранспортного средства, на которое оформлены ИБР, с территории страны составляет не более 30 календарных дней с момента направления уведомления о результатах оказания госуслуги в личный кабинет пользователя.

Для исключения передачи и перепродажи ИБР при их выдаче отечественному перевозчику на бланке будет указываться наименование физического или юридического лица.

Как отмечается, за передачу иностранных бланков разрешений или использование отечественным перевозчиком ИБР другого отечественного перевозчика предусмотрено ограничение в получении иностранных бланков разрешений на шесть месяцев.

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