Казахстан ратифицировал соглашение с Сингапуром о торговле услугами и инвестициях

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях", сообщает Zakon.kz.

Соглашение подписано в Астане 22 мая 2023 года.

Цель Соглашения — расширение торгово-экономического сотрудничества, обеспечение доступа казахстанских экспортеров услуг на рынок Сингапура, создание условий для учреждения предприятий с участием казахстанского капитала, а также привлечение и защита взаимных инвестиций.

Как отмечали ранее в парламенте, это соглашение стало первым для Казахстана в области свободной торговли услугами.

В результате его ратификации, казахстанский бизнес получит расширенный доступ на рынок услуг Сингапура.

Стоит отметить, что товарооборот между Казахстаном и Сингапуром в 2023 году составил 1,8 миллиарда долларов, при этом казахстанский экспорт достиг 94% от общей суммы.

В рамках соглашения Сингапур дополнительно открыл для Казахстана доступ на рынок дистрибьюторских услуг, услуг в сфере образования и охраны окружающей среды, помимо уже существующих обязательств в рамках ВТО.