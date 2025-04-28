Казахстан ратифицировал Соглашение о свободной торговле услугами со странами СНГ

Сегодня, 28 апреля 2025 года, главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций", сообщает Zakon.kz.

Ранее уже сообщалось, что целью соглашения является расширение торгово-экономического сотрудничества сторон, открытие доступа для казахстанских экспортеров услуг на рынок партнеров, возможности для учреждения предприятий с участием казахстанского капитала и создание дополнительных условий для привлечения инвестиций и защиты взаимных инвестиций.

Основной задачей соглашения является обеспечение устойчивого развития зоны свободной торговли СНГ. Соглашение создает благоприятные условия для дальнейшего роста экономики государств –участников СНГ.

26 февраля 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев подчеркнул, что торговля Казахстана со странами СНГ в сфере услуг за 9 месяцев 2024 года составила 3,2 млрд долларов, из которых экспорт услуг составил 1,61 млрд долларов. В структуре экспорта представлены услуги в сфере бизнеса, транспорта, телекоммуникаций, экологии, финансов, образования, строительства и туризма.