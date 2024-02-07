Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение с Сингапуром о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций", – говорится в документе.

Целью соглашения является создание благоприятных условий для более тесного двустороннего экономического сотрудничества, а также стимулирование предпринимательских инициатив и увеличение благосостояния обоих государств.



Ранее сообщалось, что в соответствии с соглашением, каждая сторона:

поощряет и создает благоприятные условия для инвесторов государства другой стороны для осуществления инвестиций на своей территории в соответствии со своим национальным законодательством и общей экономической политикой;

предоставляет инвестициям инвесторов государства другой стороны справедливый и равноправный режим, полную защиту и безопасность в соответствии с обычным международным правом.

Для этих целей соглашением определяются национальный режим и режим наибольшего благоприятствования для инвесторов обоих государств, оговариваются условия компенсации за убытки и осуществления переводов, ограничения для защиты платежного баланса и суброгации.

Также соглашением предусмотрено: