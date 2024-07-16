В Казахстане разработали порядок оказания помощи жертвам торговли людьми

Подготовлен совместный приказ МВД и Минтруда "Об утверждении Порядка перенаправления жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг", сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в соответствии с законом "О противодействии торговле людьми" и определяет систему сотрудничества, в рамках которой субъекты противодействия торговле людьми в пределах своей компетенции участвуют в выявлении, перенаправлении, защите и оказании помощи жертвам торговли людьми, в том числе потенциальным, для обеспечения всесторонней и доступной системы поддержки жертвам торговли людьми.

Координируют работу субъектов противодействия торговле людьми органы внутренних дел и центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения (МТСЗН).

К субъектам, участвующим в предварительной идентификации и перенаправлении жертв торговли людьми, в том числе потенциальных жертв торговли людьми, относятся:

органы внутренних дел;

центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения;

уполномоченный орган в области здравоохранения;

уполномоченный орган в области образования;

уполномоченный орган в сфере внешней политики, включая загранучреждения РК;

центральный исполнительный орган, осуществляющий функции государственного управления в области туристской деятельности;

уполномоченный орган в области масс-медиа;

Пограничная служба КНБ РК;

организации здравоохранения;

организации образования;

местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы;

некоммерческие организации;

физические и юридические лица, осуществляющие туристическую деятельность;

физические и юридические лица, оказывающие трудовое посредничество;

субъекты ССУ;

мобильные группы по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации;

иные государственные органы, осуществляющие в пределах своей компетенции противодействие торговле людьми.

Выявление потенциальной жертвы торговли людьми (при самообращении, поступлении информации, публикации в СМИ) осуществляется субъектами порядка перенаправления по разработанным индикаторам торговли людьми.

Субъект порядка перенаправления, выявивший потенциальную жертву торговли людьми, предлагает ей содействие в перенаправлении для идентификации с целью оказания ей помощи и предоставления специальных социальных услуг.

Обязательным условием при перенаправлении потенциальной жертвы торговли людьми с целью ее идентификации, оказания помощи и предоставления специальных социальных услуг является наличие ее информированного согласия.

Предусматривается, что взаимодействие с выявленной потенциальной жертвой торговли людьми осуществляется в безопасном для нее месте, с учетом ее мнения по выбору пола для получения информированного согласия и проведения предварительной идентификации.

После получения информированного согласия потенциальной жертвы торговли людьми субъект порядка перенаправления, выявивший потенциальную жертву торговли людьми:

незамедлительно устно посредством телефонного звонка или сообщения информирует субъект ССУ, органы внутренних дел (подразделение по борьбе с торговлей людьми) или местный исполнительный орган района, города областного, республиканского значения, столицы в сфере социальной защиты и занятости населения о выявлении потенциальной жертвы торговли людьми;

содействует обеспечению безопасности потенциальной жертвы торговли людьми;

проявляет внимание к неотложным практическим потребностям потенциальной жертвы торговли людьми, включая содействие в визуальном обследовании ее состояния здоровья, вызове скорой медицинской помощи, предоставлении воды, вещей первой необходимости, при возможности.

Безопасное перемещение потенциальной жертвы торговли людьми с целью ее идентификации, оказания помощи и предоставления специальных социальных услуг обеспечивают субъекты, проводящие идентификацию.

Предусматривается, что в случае невозможности обеспечить незамедлительное безопасное перемещение потенциальной жертвы торговли людьми с целью ее идентификации, оказания помощи и предоставления специальных социальных услуг, местный исполнительный орган в сфере социальной защиты и занятости населения обеспечивает безопасное место (транспорт, жилье, еду) до ее идентификации, но не более трех суток.

В случае отказа потенциальной жертвы торговли людьми от помощи субъект порядка перенаправления предоставляет потенциальной жертве торговли людьми информационную карточку с контактами для обращения за помощью и предоставления специальных социальных услуг.

Если при выявлении потенциальной жертвы торговли людьми возраст точно не определен и есть основания полагать, что она является несовершеннолетним лицом, то действует презумпция, согласно которой это лицо считается несовершеннолетним и подлежит соответствующему обращению до выяснения его возраста.

Субъект порядка перенаправления, выявивший потенциальную несовершеннолетнюю жертву торговли людьми:

незамедлительно устно посредством телефонного звонка или сообщения информирует центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах (Центр ССУ), органы внутренних дел (подразделение по борьбе с торговлей людьми или ювенальная полиция), и органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству;

проинформирует несовершеннолетнее лицо о его перенаправлении для оказания помощи и специальных социальных услуг. Коммуникация с несовершеннолетним лицом должна соответствовать его возрасту и развитию с соблюдением принципа наилучших интересов ребенка;

не оставляет несовершеннолетнее лицо без присмотра и ответственно за передачу несовершеннолетнего лица в Центр ССУ, органы внутренних дел (подразделение по борьбе с торговлей людьми или ювенальная полиция), или органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству;

содействует обеспечению безопасности несовершеннолетнего лица, проявляет внимание к неотложным его практическим потребностям и визуальному обследованию его состояния здоровья, включая вызов скорой медицинской помощи, предоставление воды, вещей первой необходимости, при возможности.

В случае невозможности обеспечить незамедлительное безопасное перемещение несовершеннолетнего лица для идентификации, оказания ей помощи и предоставления специальных социальных услуг, органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, должны обеспечить безопасное место (транспорт, жилье, еду) до ее идентификации, но не более трех суток.

Субъект, которому было передано несовершеннолетнее лицо, до процедуры его идентификации выясняет обстоятельства и принимает решение о сообщении его законным представителям.

При выборе лица, которое будет обеспечивать взаимодействие с несовершеннолетним лицом, учитывается мнение несовершеннолетнего лица по полу лица, с которым он будет осуществлять взаимодействие (коммуникацию/общение).



Субъекты порядка перенаправления, участвующие в предварительной идентификации и перенаправлении жертв торговли людьми, в том числе потенциальных жертв торговли людьми, обязаны проинформировать органы внутренних дел (подразделение по борьбе с торговлей людьми) о ставших известными им фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми.



Загранучреждения в сотрудничестве с органами внутренних дел выдают в кратчайшие сроки свидетельства на возвращение в РК и обеспечивают возвращение при наличии согласия граждан республики, в том числе несовершеннолетних лиц, беженцев, признанных РК, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Казахстане, ставших жертвами торговли людьми.

Если потенциальная жертва торговли людьми, выявленная за границей, изъявляет желание и дает информированное согласие на идентификацию и перенаправление для оказания помощи и предоставления специальных социальных услуг, загранучреждения РК в сотрудничестве с МТСЗН обеспечивают перенаправление в субъекты специальных соцуслуг.

Если же выявленная потенциальная жертва торговли людьми является несовершеннолетним лицом, загранучреждения РК в сотрудничестве с Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК и органами, осуществляющими функции по опеке или попечительству иностранного государства, обеспечивают перенаправление в Центр ССУ.

Порядок также устанавливает правила идентификации жертвы торговли людьми и оказания помощи и предоставления специальных социальных услуг жертвам торговли людьми.

Субъект ССУ предоставляет следующие социальные услуги:

социальную помощь, предоставляемую по решениям местных представительных органов;

гарантированный объем бесплатной медицинской помощи согласно перечню медицинских услуг, определяемому уполномоченным органом в области здравоохранения;

гарантированную государством юридическую помощь в виде правового консультирования, а также принимать комплексную социальную юридическую помощь в порядке, установленном законодательством РК;

содействие в организации доступа к представительствам и консульствам страны происхождения (страны гражданства);

временное проживание на территории РК для получения иностранцем или лицом без гражданства, выявленным и идентифицированным в качестве жертвы торговли людьми на территории республики, гарантированного объема специальных социальных услуг;

принятие решения об обращении в правоохранительные органы и о сотрудничестве с ними в течение периода предоставления ему специальных социальных услуг, но не менее 30 календарных дней, как иммигранта, выявленного и идентифицированного в качестве жертвы торговли людьми на территории РК;

обращение в органы внутренних дел для получения визы на выезд из РК в страну гражданства иностранца или постоянного проживания лица без гражданства;

осуществление трудовой деятельности без разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы до завершения производства по конкретному уголовному делу, связанному с торговлей людьми;

содействия в возвращении в страну происхождения (страну гражданства) иностранцев и лиц без гражданства, признанных потерпевшими от преступлений, связанных с торговлей людьми, в рамках специальных социальных услуг;

при наличии опасения, что возвращение жертв торговли людьми ставит под угрозу их безопасность, они с их согласия не подлежат возвращению и выдворению из РК и могут обратиться за получением статуса беженца либо лица без гражданства;

в качестве лица, ищущего убежище, обращаться за присвоением статуса беженца либо лица без гражданства;

право на социально-правовые услуги, включающие перевод документов, форм и материалов дела на родной язык получателя услуг, обеспечение переводчика при медицинских осмотрах, в суде, при решении вопросов в государственных органах и учреждениях (по возможности, одного пола с получателем услуг) согласно стандарту ССУ в области социальной защиты населения.

Указывается, что субъект ССУ на протяжении всего процесса оказания специальных социальных услуг обеспечивает социальное сопровождение жертвы торговли людьми с момента выявления и до момента завершения специальных социальных услуг.



Также документ предусматривает предоставление помощи на стадии досудебного расследования.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 июля.

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