В Казахстане утвердили правила действий госорганов для оказания помощи жертвам торговли людьми

Совместным приказом министра внутренних дел и министра труда и социальной защиты населения от 22 октября 2024 года утверждены Правила перенаправления жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления им специальных социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Правила устаналивают порядок сотрудничества субъектов противодействия торговле людьми в выявлении, перенаправлении, защите и оказании помощи потенциальным жертвам торговли людьми.

К субъектам, участвующим в выявлении и перенаправлении жертв торговли людьми, в том числе потенциальных жертв торговли людьми, относятся:

органы внутренних дел;

центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения;

уполномоченный орган в области здравоохранения;

уполномоченный орган в области образования;

уполномоченный орган в сфере внешней политики, включая загранучреждения РК;

центральный исполнительный орган, осуществляющий функции государственного управления в области туристской деятельности;

уполномоченный орган в области масс-медиа;

Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК;

организации здравоохранения;

организации образования;

местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы;

некоммерческие организации;

физические и юридические лица, осуществляющие туристическую деятельность;

физические и юридические лица, оказывающие трудовое посредничество;

субъекты ССУ;

мобильные группы по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации;

иные государственные органы, осуществляющие в пределах своей компетенции противодействие торговле людьми.

Выявление потенциальной жертвы торговли людьми (при самообращении, поступлении информации, публикации в СМИ) осуществляется субъектами по индикаторам торговли людьми.

Субъект, выявивший потенциальную жертву торговли людьми, предлагает ей содействие в перенаправлении для идентификации с целью оказания ей помощи и предоставления специальных социальных услуг.

Обязательным условием при перенаправлении потенциальной жертвы торговли людьми является наличие ее информированного согласия.

Указывается, что взаимодействие (коммуникация/общение) с выявленной потенциальной жертвой торговли людьми осуществляется в безопасном для нее месте, с учетом ее мнения по выбору пола взаимодействующего лица (при наличии одного пола с потенциальной жертвой торговли людьми) для получения информированного согласия.

После получения информированного согласия потенциальной жертвы торговли людьми субъект, выявивший потенциальную жертву торговли людьми:

незамедлительно устно посредством телефонного звонка или сообщения обеспечивает информирование субъекта ССУ, органы внутренних дел (подразделение по борьбе с торговлей людьми) или местный исполнительный орган района, города областного, республиканского значения, столицы в сфере социальной защиты и занятости населения о выявлении потенциальной жертвы торговли людьми;

проявляет внимание к неотложным практическим потребностям потенциальной жертвы торговли людьми, включая содействие в визуальном обследовании ее состояния здоровья, вызове скорой медицинской помощи, предоставлении воды, вещей первой необходимости.

Субъекты ССУ, органы внутренних дел (подразделения по борьбе с торговлей людьми) или местный исполнительный орган района, города областного, республиканского значения, столицы в сфере социальной защиты и занятости населения, получив информацию о потенциальной жертве торговли людьми, принимают меры по ее идентификации, оказанию помощи и предоставлению специальных социальных услуг.

Безопасное перемещение потенциальной жертвы торговли людьми с целью ее идентификации, оказания помощи и предоставления специальных социальных услуг обеспечивают субъекты, проводящие идентификацию.

В случае невозможности обеспечить незамедлительное безопасное перемещение потенциальной жертвы торговли людьми с целью ее идентификации, оказания помощи и предоставления специальных социальных услуг, местный исполнительный орган в сфере социальной защиты и занятости населения обеспечивает безопасное место (транспорт, жилье, еду) до ее идентификации, но не более трех суток.

При истечении указанного периода потенциальная жертва торговли людьми направляется в субъекты ССУ.

В случае отказа потенциальной жертвы торговли людьми от помощи субъект, выявивший потенциальную жертву торговли людьми, предоставляет потенциальной жертве торговли людьми информационную карточку.

Если при выявлении потенциальной жертвы торговли людьми, возраст точно не определен и есть основания полагать, что она является несовершеннолетним лицом, то действует презумпция, согласно которой это лицо считается несовершеннолетним и подлежит соответствующему обращению до выяснения его возраста.

Взаимодействие (коммуникация/общение) с выявленной потенциальной несовершеннолетней жертвой торговли людьми осуществляется в безопасном для нее месте, с учетом ее мнения по выбору пола взаимодействующего лица (при наличии одного пола с несовершеннолетним лицом) для оказания помощи и предоставления специальных социальных услуг.

Безопасное перемещение несовершеннолетнего лица с целью его идентификации, оказания помощи и предоставления специальных социальных услуг обеспечивают субъекты, проводящие идентификацию.

В случае невозможности обеспечить незамедлительное безопасное перемещение несовершеннолетнего лица с целью его идентификации, оказания помощи и предоставления специальных социальных услуг, органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству обеспечивают безопасное место (транспорт, жилье, еду) до его идентификации, но не более трех суток.

При истечении указанного периода несовершеннолетнее лицо направляется в Центр поддержки детей.

Субъект, которому было передано несовершеннолетнее лицо, до процедуры его идентификации, выясняет обстоятельства и принимает решение о сообщении его законным представителям.

В свою очередь загранучреждения РК в сотрудничестве с органами внутренних дел выдают в кратчайшие сроки свидетельства на возвращение в Казахстан и обеспечивают возвращение граждан республики, в том числе несовершеннолетних лиц, беженцев, признанных РК, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК, ставших жертвами торговли людьми.

До проведения идентификации субъекту, проводящему идентификацию, необходимо убедиться, что потенциальная жертва торговли людьми:

находится в условиях, при которых ей гарантирована безопасность и конфиденциальность;

не нуждается в скорой медицинской помощи, включая психологическую помощь и помощь в случае употребления психоактивных веществ;

не нуждается в неотложных потребностях, включая воду, гигиенические средства и вещи первой необходимости.

В случае, если потенциальная жертва торговли людьми нуждается в помощи, то субъект, проводящий идентификацию:

незамедлительно вызывает скорую медицинскую помощь;

содействует в удовлетворении неотложных потребностей потенциальной жертвы торговли людьми, включая воду, гигиенические средства и вещи первой необходимости.

В процессе идентификации потенциальных жертв торговли людьми субъекты, проводящие идентификацию, соблюдают принципы недопустимости дискриминации, в том числе по вопросам гендерного подхода и интересов детей, обеспечения их безопасности и оказания им помощи, а также обеспечения конфиденциальности информации о лице и сведений, которые позволяют установить их статус.

Если потенциальная жертва торговли людьми не признана жертвой торговли людьми или отказалась от прохождения идентификации, то она перенаправляется по месту жительства с предварительным разъяснением ей прав и законных интересов в случае наступления угрозы совершения факта торговли людьми и предоставлением информационной карточки.

Правила также устанавливают порядок оказания помощи и предоставления специальных социальных услуг жертвам торговли людьми и индикаторы торговли людьми.

Приказ вводится в действие с 9 ноября 2024 года.