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Законодательство РК

Республиканскую орфографическую комиссию создадут в Казахстане

Казахский язык, государственный язык РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 12:33 Фото: Zakon.kz
Комитет языковой политики подготовил проект постановления правительства "О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, Положение о Министерстве науки и высшего образования РК дополняется подпунктом следующего содержания:

  • "Создание и обеспечение деятельности Республиканской орфографической комиссии".

Как пояснили в комитете, на современном этапе систематизация орфографии казахского языка является важнейшим вопросом. В связи с чем для разработки и утверждения орфографии казахского языка в научно-обоснованном варианте необходимо создать специальную орфографическую комиссию.

"Данная задача предусмотрена разделом 3 Концепции развития языковой политики в РК на 2023–2029 годы, утвержденной постановлением правительства РК от 16 октября 2023 года", – говорится в обосновании.

Кроме того, ранее заместителем премьер-министра на заседании Комиссии по реализации государственной языковой политики при правительстве РК министерству было дано поручение о создании Орфографической комиссии с привлечением представителей заинтересованных государственных органов и ученых.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 июля.


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