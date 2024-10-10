Высшая научно-техническая комиссия создана при правительстве РК

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Правительство Казахстана приняло постановление от 7 октября 2024 года "О создании Высшей научно-технической комиссии при правительстве РК", сообщает Zakon.kz.

"Создать Высшую научно-техническую комиссию при правительстве РК", – говорится в документе. В состав комиссии включены:- Премьер-министр РК, председатель.

Министр науки и высшего образования РК, заместитель председателя.

Председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК, секретарь.

Первый заместитель премьер-министра РК.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК.

Заместитель премьер-министра РК.

Советник Президента РК по вопросам науки и инноваций (по согласованию).

Министры всех министерств.

Заместитель председателя КНБ РК (по согласованию).

Депутат Сената Парламента РК (по согласованию).

Депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию).

Заведующий отделом социального развития Аппарата правительства РК.

Генеральный директор акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию).

Председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию).

Президент НАО "Национальная академия наук Республики Казахстан" при Президенте РК" (по согласованию).

Председатель правления АО "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (по согласованию).

Акшулаков Серик Куандыкович – председатель правления АО "Национальный центр нейрохирургии", доктор медицинских наук (по согласованию).

Абсаметов Малис Кудысович – директор ТОО "Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М. Ахмедсафина", доктор геолого-минералогических наук (по согласованию).

Жумагулов Бакытжан Турсынович – президент РОО "Национальная инженерная академия Республики Казахстан" (по согласованию).

Кабульдинов Зиябек Ермуханович – генеральный директор РГППХ "Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова" Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК, доктор исторических наук (по согласованию).

Наметов Аскар Мырзахметович – председатель правления – ректор некоммерческого акционерного общества "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана", доктор ветеринарных наук (по согласованию).

Сахиев Саябек Куанышбекович – генеральный директор РГППХ "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК, доктор физико-математических наук (по согласованию).

Хикметов Аскар Кусупбекович – председатель правления – ректор АО "Международный университет информационных технологий", кандидат физико-математических наук (по согласованию).

Председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" (по согласованию).

Генеральный директор ТОО "Евразийская группа" (по согласованию).

Генеральный директор АО "Qarмet" (по согласованию).

Председатель правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (по согласованию).

Председатель правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (по согласованию).

Председатель правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" (по согласованию).

Председатель правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" (по согласованию).

Председатель правления ТОО "KAZ Minerals Management" (по согласованию). Также утверждено Положение о Высшей научно-технической комиссии. Высшая научно-техническая комиссия (ВНТК) является консультативно-совещательным органом при правительстве РК. Основными задачами ВНТК являются: формирование стратегических задач и приоритетов, направленных на развитие научной или научно-технической деятельности;

определение приоритетных направлений развития науки;

определение приоритетных фундаментальных и прикладных научных исследований по направлениям науки;

рассмотрение предложений национальных научных советов;

определение и распределение по приоритетным направлениям развития науки объемов финансирования за счет бюджетных средств на научную и (или) научно-техническую деятельность, а также определение объемов финансирования коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности с учетом уровня готовности технологий, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;

определение научно-технических заданий для программно-целевого финансирования;

определение перечня организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;

одобрение прикладных научных исследований в области национальной безопасности и обороны в рамках внеконкурсных процедур по программно-целевому финансированию;

выработка рекомендаций по привлечению инвестиций в сферу науки;

выработка предложений по обеспечению взаимодействия науки, образования и производства при реализации государственной научно-технологической и инновационной политики;

иные задачи. ВНТК имеет полномочия: взаимодействовать с центральными исполнительными и другими государственными органами, организациями, а также привлекать к работе специалистов и экспертов для реализации задач ВНТК;

принимать решения и вносить предложения по вопросам, входящим в ее компетенцию;

в установленном законодательством порядке запрашивать и получать от государственных органов и других организаций материалы, необходимые для реализации задач ВНТК;

приглашать на заседания ВНТК и заслушивать первых руководителей, а в их отсутствие - лиц, исполняющих обязанности первого руководителя государственного органа и организации, по вопросам, связанным с реализацией задач ВНТК;

создавать подкомиссии для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию ВНТК, по тематическим блокам. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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