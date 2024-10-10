Высшая научно-техническая комиссия создана при правительстве РК
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство Казахстана приняло постановление от 7 октября 2024 года "О создании Высшей научно-технической комиссии при правительстве РК", сообщает Zakon.kz.
"Создать Высшую научно-техническую комиссию при правительстве РК", – говорится в документе.
В состав комиссии включены:-
- Премьер-министр РК, председатель.
- Министр науки и высшего образования РК, заместитель председателя.
- Председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК, секретарь.
- Первый заместитель премьер-министра РК.
- Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК.
- Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК.
- Заместитель премьер-министра РК.
- Советник Президента РК по вопросам науки и инноваций (по согласованию).
- Министры всех министерств.
- Заместитель председателя КНБ РК (по согласованию).
- Депутат Сената Парламента РК (по согласованию).
- Депутат Мажилиса Парламента РК (по согласованию).
- Заведующий отделом социального развития Аппарата правительства РК.
- Генеральный директор акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию).
- Председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию).
- Президент НАО "Национальная академия наук Республики Казахстан" при Президенте РК" (по согласованию).
- Председатель правления АО "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (по согласованию).
- Акшулаков Серик Куандыкович – председатель правления АО "Национальный центр нейрохирургии", доктор медицинских наук (по согласованию).
- Абсаметов Малис Кудысович – директор ТОО "Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М. Ахмедсафина", доктор геолого-минералогических наук (по согласованию).
- Жумагулов Бакытжан Турсынович – президент РОО "Национальная инженерная академия Республики Казахстан" (по согласованию).
- Кабульдинов Зиябек Ермуханович – генеральный директор РГППХ "Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова" Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК, доктор исторических наук (по согласованию).
- Наметов Аскар Мырзахметович – председатель правления – ректор некоммерческого акционерного общества "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана", доктор ветеринарных наук (по согласованию).
- Сахиев Саябек Куанышбекович – генеральный директор РГППХ "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК, доктор физико-математических наук (по согласованию).
- Хикметов Аскар Кусупбекович – председатель правления – ректор АО "Международный университет информационных технологий", кандидат физико-математических наук (по согласованию).
- Председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" (по согласованию).
- Генеральный директор ТОО "Евразийская группа" (по согласованию).
- Генеральный директор АО "Qarмet" (по согласованию).
- Председатель правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (по согласованию).
- Председатель правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (по согласованию).
- Председатель правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" (по согласованию).
- Председатель правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" (по согласованию).
- Председатель правления ТОО "KAZ Minerals Management" (по согласованию).
Также утверждено Положение о Высшей научно-технической комиссии.
Высшая научно-техническая комиссия (ВНТК) является консультативно-совещательным органом при правительстве РК.
Основными задачами ВНТК являются:
- формирование стратегических задач и приоритетов, направленных на развитие научной или научно-технической деятельности;
- определение приоритетных направлений развития науки;
- определение приоритетных фундаментальных и прикладных научных исследований по направлениям науки;
- рассмотрение предложений национальных научных советов;
- определение и распределение по приоритетным направлениям развития науки объемов финансирования за счет бюджетных средств на научную и (или) научно-техническую деятельность, а также определение объемов финансирования коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности с учетом уровня готовности технологий, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;
- определение научно-технических заданий для программно-целевого финансирования;
- определение перечня организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;
- одобрение прикладных научных исследований в области национальной безопасности и обороны в рамках внеконкурсных процедур по программно-целевому финансированию;
- выработка рекомендаций по привлечению инвестиций в сферу науки;
- выработка предложений по обеспечению взаимодействия науки, образования и производства при реализации государственной научно-технологической и инновационной политики;
- иные задачи.
ВНТК имеет полномочия:
- взаимодействовать с центральными исполнительными и другими государственными органами, организациями, а также привлекать к работе специалистов и экспертов для реализации задач ВНТК;
- принимать решения и вносить предложения по вопросам, входящим в ее компетенцию;
- в установленном законодательством порядке запрашивать и получать от государственных органов и других организаций материалы, необходимые для реализации задач ВНТК;
- приглашать на заседания ВНТК и заслушивать первых руководителей, а в их отсутствие - лиц, исполняющих обязанности первого руководителя государственного органа и организации, по вопросам, связанным с реализацией задач ВНТК;
- создавать подкомиссии для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию ВНТК, по тематическим блокам.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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