Расширен реестр должностей гражданских служащих Академии правосудия
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Распоряжением председателя Высшего судебного совета РК от 18 марта 2025 года внесены изменения в реестр должностей гражданских служащих Академии правосудия, сообщает Zakon.kz.
Так, в строке В1 добавлено несколько должностей:
- профессор, главный научный сотрудник;
- доцент, ведущий научный сотрудник, главный эксперт: координатор программ, координатор исследовательских и международных проектов;
- старший научный сотрудник;
- научный сотрудник;
- младший научный сотрудник.
Ранее в нее входило всего две должности:
- профессор;
- доцент, главный эксперт: координатор программ, координатор исследовательских и международных проектов.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане создан Департамент кассационных судов.
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