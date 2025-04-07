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Право

Расширен реестр должностей гражданских служащих Академии правосудия

Верховный Суд РК, верховный суд, суд, судебный процесс , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 15:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Распоряжением председателя Высшего судебного совета РК от 18 марта 2025 года внесены изменения в реестр должностей гражданских служащих Академии правосудия, сообщает Zakon.kz.

Так, в строке В1 добавлено несколько должностей:

  • профессор, главный научный сотрудник;
  • доцент, ведущий научный сотрудник, главный эксперт: координатор программ, координатор исследовательских и международных проектов;
  • старший научный сотрудник;
  • научный сотрудник;
  • младший научный сотрудник.

Ранее в нее входило всего две должности:

  • профессор;
  • доцент, главный эксперт: координатор программ, координатор исследовательских и международных проектов. 

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане создан Департамент кассационных судов.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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