Расширен реестр должностей гражданских служащих Академии правосудия

Распоряжением председателя Высшего судебного совета РК от 18 марта 2025 года внесены изменения в реестр должностей гражданских служащих Академии правосудия, сообщает Zakon.kz.

Так, в строке В1 добавлено несколько должностей:

профессор, главный научный сотрудник;

доцент, ведущий научный сотрудник, главный эксперт: координатор программ, координатор исследовательских и международных проектов;

старший научный сотрудник;

научный сотрудник;

младший научный сотрудник.

Ранее в нее входило всего две должности:

профессор;

доцент, главный эксперт: координатор программ, координатор исследовательских и международных проектов.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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