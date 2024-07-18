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В Казахстане изменили правила профилактики ВИЧ-инфекции

Тест, наследственность, биоматериалы ДНК-исследования, ДНК-анализ, биоматериалы, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 10:37 Фото: Региональная служба коммуникаций города Алматы
Приказом министра здравоохранения от 11 июля 2024 года внесены изменения и дополнения в правила проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что профилактические мероприятия для населения и ключевых групп населения осуществляются с соблюдением принципов добровольности, конфиденциальности.

К ключевым группам населения относятся: лица, употребляющие инъекционные наркотики, мужчины, имеющие секс с мужчинами, секс работники, трансгендерные лица (возраст 18 лет и старше) и лица, свобода которых ограничена, отбывающие наказание по приговору суда в местах лишения свободы, заключенные под стражу и помещенные в специальные учреждения.

Уточняется, что предоставление ключевым группам населения лечебно-профилактических услуг в пунктах доверия, стационарных пунктах доверия, передвижных пунктах доверия, дружественных кабинетах, расположенных в медицинских и неправительственных организациях, включает проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции с привлечением аутрич работников и социальных работников:

  • с возможностью присвоения уникального идентификационного кода на анонимной и конфиденциальной основе;
  • с бесплатным предоставлением расходных материалов на одного представителя ключевых групп населения (раздачу на безвозмездной основе медицинских изделий: одноразовые шприцы, предпочтительно с малым «мертвым» объемом, спиртовые салфетки, презервативы, лубриканты, налоксон);
  • с информационно-образовательным компонентом: мини-сессии, беседы или раздача информационно-образовательных материалов по вопросам ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, инфекций, передающихся половым путем (ИППП), касающихся форм поведения, снижающих риск инфицирования, информирования людей, живущих с ВИЧ-инфекцией об АРВ-терапии, необходимости приверженности к АРВ-терапии;
  • до и послетестовым консультированием по вопросам по ВИЧ-инфекции, ИППП, вирусных гепатитов;
  • с обследованием на ВИЧ, ИППП, вирусные гепатиты; в том числе с использованием мультиплексных экспресс-тестов, теста на беременность;
  • с консультированием предоставления доконтактной и постконтактной профилактики, поддерживающей заместительной терапии агонистами опиатов.

При этом указывается, что охват тестирования ключевых групп населения должен быть не менее 95% от охвата профилактическими программами.

Охват профилактическими услугами ЛУИН, который включает в себя информационно-образовательный компонент, раздачу презервативов, шприцев должен быть не менее 70% и более от оценочной численности.

Охват профилактическими услугами секс работников, который включает в себя информационно-образовательный компонент и раздачу презервативов должен быть не менее 80% и более от оценочной численности.

Охват профилактическими услугами МСМ, который включает в себя информационно-образовательный компонент, раздачу презервативов, лубрикантов должен быть не менее 30% и более от оценочной численности.

Индикаторы работы среди ключевых групп населения: нагрузка на 1 аутрич работника составляет 70 человек и более, с постоянным привлечением в профилактические программы новых лиц. Количество человек, прошедших тестирование на наличие ВИЧ-инфекции не менее 95% от числа привлеченных в профилактические программы.

Индикаторы работы среди людей, живущих с ВИЧ: нагрузка на 1 аутрич работника составляет не менее 60 человек и нагрузка на 1 социального работника составляет не менее 30 человек.

График работы стационарных и передвижных пунктов доверия определяется организациями, в которых они расположены, стационарный пункт доверия открывается из расчета один пункт доверия на 500 и более лиц оценочной численности ключевых групп населения с учетом эпидемиологической ситуации.

Оснащение стационарных и передвижных пунктов доверия при организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и неправительственных организациях формируется согласно приложению к правилам.

Размещение и реализация государственных социальных грантов и государственных социальных заказов через неправительственные организации проводится в соответствии с законодательством, осуществляется уполномоченным органом в сфере здравоохранения и местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы.

Неправительственные организации осуществляют деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции через вовлечение представителей ключевых групп в профилактические программы, обеспечивая услуги от тестирования до приверженности к лечению лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией.

Предоставление доконтактной и постконтактной профилактики проводится в соответствии с рекомендациями клинических протоколов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и детей, одобренными объединенной комиссией по качеству медицинских услуг при уполномоченном органе в области здравоохранения. Медицинские организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции своевременно планируют и закупают экспресс тесты, исходя из вероятных потребностей.

Также говорится, что мониторинговый визит с целью оценки качества экспресс тестирования на ВИЧ проводится один раз в год в организациях здравоохранения и неправительственных организациях, использующих экспресс тесты на ВИЧ (не менее 50 услуг в год) специалистами организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

Вместе с тем правила дополняются пунктами о том, что для определения распространенности ВИЧ-инфекции среди ЛУИН, РС, МСМ ежегодно проводятся биоповеденческие исследования. Перечень услуг для проведения биоповеденческих исследований среди ключевых групп населения формируется в соответствии с приложением 5 к правилам.

А Перечень услуг для проведения информационной работы среди населения определен в соответствии с приложением 6.

Приказ вводится в действие с 28 июля 2024 года.

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