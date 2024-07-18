Правила научной этики разработали в Казахстане
Правила распространяются на субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся юридическими и физическими лицами.
Основные принципы научной этики
Честность и добросовестность:
- в процессе планирования, выполнения и оценки научных исследований не применяются методы, признанные научным сообществом недостоверными;
- методология
исследований записывается и представляется полно, честно и объективно;
- результаты
исследований представляются точно, с учетом погрешностей или неопределенностей. Не используются утверждения,
которые истолковываются неверно;
- в процессе
исследований предпринимаются меры по минимизации ошибок, в том числе с
использованием их повторения и статистических методов;
- в процессе
представления результатов научных исследований
указывается, является ли утверждение гипотезой, частично или полностью
доказанным положением;
- для публикации
результатов научных исследований выбираются научные издания, проводящие
качественное рецензирование поступающих на рассмотрение рукописей. Не
допускается подача рукописей и публикация в изданиях, принимающих к публикации
рукописи без качественного рецензирования;
- субъекты научной
и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, добросовестно участвуют в процессах рецензирования,
обеспечивая конструктивную, объективную и непредвзятую оценку работы других;
- при представлении
научных работ оригинальные источники цитируются таким образом, чтобы было
понятно, кто является автором приведенных гипотез, идей, текстов, изображений и
других результатов научной деятельности;
- не допускается
представление ранее выполненных исследований и опубликованных результатов в
качестве новых;
- не допускается
использование неэтичных практик увеличения количества цитирований и других
наукометрических показателей;
- плагиат, фабрикация и
фальсификация недопустимы;
- субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, открыты для критики, конструктивного обсуждения
своих работ и альтернативных точек зрения;
- в случае
выявления ошибок в собственных публикациях, способных нанести ущерб другим
исследователям или обществу, принимаются
меры по их исправлению или отзыву.
Ответственное планирование и проведение исследований:
- субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, осознают потенциальные последствия своих исследований для общества и окружающей среды;
- при проведении
исследований соблюдаются правила безопасности и этические нормы в отношении
всех участников;
- все исследования
с участием людей и животных в качестве объекта исследования проходят одобрение комиссии по биоэтике;
- обеспечиваются
безопасность и достоинство участников исследования, получают от них
информированное согласие.
Справедливость:
- субъекты научной и научно-технической деятельности с уважением относятся к особенностям, ценностям и достоинству каждой национальной культуры и граждан вне зависимости от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений и места жительства;
- обеспечивается
справедливое распределение авторства и признание вклада участников исследования;
- дискриминация и
преследование коллег и исследователей недопустимы.
Объективность:
- субъекты научной или научно-технической деятельности стремятся к объективности и беспристрастности при проведении научных исследований и интерпретации данных;
- предвзятость и
влияние личных интересов на результаты исследований недопустимы;
- при наличии
конфликта интересов исследователи ставят в известность участников исследования
и заинтересованных лиц, а также обращается в этическую комиссию для его урегулирования;
- не допускаются действия, способные повлиять на объективность членов
национальных научных, диссертационных советов, комиссий, экспертов и
рецензентов.
Профессионализм:
- субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, выполняют работу с профессиональной компетентностью, эффективностью и результативностью, стремятся к высшему уровню профессионализма;
- субъекты научной
и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, поддерживают высокий уровень собственной
профессиональной компетенции, совершенствуя свои знания и навыки;
- субъекты научной
и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами,
относятся к своим коллегам с вежливостью, придерживаются принципов морали,
высоких стандартов честности, порядочности и справедливости;
- критика других исследователей
является объективной и обоснованной, а также высказывается в уважительной
форме, без оскорблений и унижения личного достоинства.
Конфиденциальность:
- не допускается распространение конфиденциальной информации, полученной в ходе исследования;
- не
допускается использование и распространение персональных данных участников
исследований без их согласия;
- при
проведении исследований обеспечиваются защита персональных данных и соблюдение закона "О персональных данных и их защите".
Социальная самостоятельность:
субъекты научной и научно-технической деятельности стремятся к благу общества и его устойчивому развитию;
субъекты научной и научно-технической деятельности участвуют в популяризации науки и технологий, научного метода, методов исследования и в распространении научных знаний;
субъекты научной и научно-технической деятельности содействуют развитию науки и технологий на благо общества.
Взаимоотношения с общественностью:
- научные знания доступны и открыты обществу;
- субъекты
научной и научно-технической деятельности учитывают запросы общества при
планировании научных работ;
- субъекты
научной и научно-технической деятельности принимают участие в диалоге с
общественностью по вопросам науки и технологий.
Соблюдение законодательства:
- при проведении исследований соблюдаются законодательства РК и стран, на территории которых они проводятся;
- субъекты научной и научно-технической деятельности осознают и несут ответственность за нарушение законодательства.
Самосовершенствование в области научной этики:
- субъекты научной и научно-технической деятельности стремятся к непрерывному самосовершенствованию и развитию этических принципов;
- субъекты
научной и научно-технической деятельности готовы к рефлексии своих
действий и корректировке своего поведения;
- в сложных этических ситуациях субъекты научной и (или) научно-технической деятельности находят конструктивные решения.
Также установлены Стандарты научной этики аккредитованных субъектов научной и научно-технической деятельности.
Планируется,что приказ введут в действие с 1 сентября 2024 года.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 августа.