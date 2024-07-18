Правила научной этики разработали в Казахстане

Министерство науки и высшего образования разработало типовые Правила научной этики, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся юридическими и физическими лицами.

Основные принципы научной этики

Честность и добросовестность:

в процессе планирования, выполнения и оценки научных исследований не применяются методы, признанные научным сообществом недостоверными;

методология исследований записывается и представляется полно, честно и объективно;



результаты исследований представляются точно, с учетом погрешностей или неопределенностей. Не используются утверждения, которые истолковываются неверно;



в процессе исследований предпринимаются меры по минимизации ошибок, в том числе с использованием их повторения и статистических методов;



в процессе представления результатов научных исследований указывается, является ли утверждение гипотезой, частично или полностью доказанным положением;



для публикации результатов научных исследований выбираются научные издания, проводящие качественное рецензирование поступающих на рассмотрение рукописей. Не допускается подача рукописей и публикация в изданиях, принимающих к публикации рукописи без качественного рецензирования;



субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, добросовестно участвуют в процессах рецензирования, обеспечивая конструктивную, объективную и непредвзятую оценку работы других;



при представлении научных работ оригинальные источники цитируются таким образом, чтобы было понятно, кто является автором приведенных гипотез, идей, текстов, изображений и других результатов научной деятельности;



не допускается представление ранее выполненных исследований и опубликованных результатов в качестве новых;



не допускается использование неэтичных практик увеличения количества цитирований и других наукометрических показателей;



плагиат, фабрикация и фальсификация недопустимы;



субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, открыты для критики, конструктивного обсуждения своих работ и альтернативных точек зрения;



в случае выявления ошибок в собственных публикациях, способных нанести ущерб другим исследователям или обществу, принимаются меры по их исправлению или отзыву.



Ответственное планирование и проведение исследований:

субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, осознают потенциальные последствия своих исследований для общества и окружающей среды;

при проведении исследований соблюдаются правила безопасности и этические нормы в отношении всех участников;



все исследования с участием людей и животных в качестве объекта исследования проходят одобрение комиссии по биоэтике;



обеспечиваются безопасность и достоинство участников исследования, получают от них информированное согласие.



Справедливость:

субъекты научной и научно-технической деятельности с уважением относятся к особенностям, ценностям и достоинству каждой национальной культуры и граждан вне зависимости от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений и места жительства;

обеспечивается справедливое распределение авторства и признание вклада участников исследования;



дискриминация и преследование коллег и исследователей недопустимы.



Объективность:

субъекты научной или научно-технической деятельности стремятся к объективности и беспристрастности при проведении научных исследований и интерпретации данных;

предвзятость и влияние личных интересов на результаты исследований недопустимы;



при наличии конфликта интересов исследователи ставят в известность участников исследования и заинтересованных лиц, а также обращается в этическую комиссию для его урегулирования;



не допускаются действия, способные повлиять на объективность членов национальных научных, диссертационных советов, комиссий, экспертов и рецензентов.



Профессионализм:

субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, выполняют работу с профессиональной компетентностью, эффективностью и результативностью, стремятся к высшему уровню профессионализма;

субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, поддерживают высокий уровень собственной профессиональной компетенции, совершенствуя свои знания и навыки;



субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, относятся к своим коллегам с вежливостью, придерживаются принципов морали, высоких стандартов честности, порядочности и справедливости;



критика других исследователей является объективной и обоснованной, а также высказывается в уважительной форме, без оскорблений и унижения личного достоинства.



Конфиденциальность:

не допускается распространение конфиденциальной информации, полученной в ходе исследования;

не допускается использование и распространение персональных данных участников исследований без их согласия;



при проведении исследований обеспечиваются защита персональных данных и соблюдение закона "О персональных данных и их защите".



Социальная самостоятельность:

субъекты научной и научно-технической деятельности стремятся к благу общества и его устойчивому развитию;

субъекты научной и научно-технической деятельности участвуют в популяризации науки и технологий, научного метода, методов исследования и в распространении научных знаний;

субъекты научной и научно-технической деятельности содействуют развитию науки и технологий на благо общества.

Взаимоотношения с общественностью:

научные знания доступны и открыты обществу;

субъекты научной и научно-технической деятельности учитывают запросы общества при планировании научных работ;



субъекты научной и научно-технической деятельности принимают участие в диалоге с общественностью по вопросам науки и технологий.



Соблюдение законодательства:

при проведении исследований соблюдаются законодательства РК и стран, на территории которых они проводятся;

субъекты научной и научно-технической деятельности осознают и несут ответственность за нарушение законодательства.

Самосовершенствование в области научной этики:

субъекты научной и научно-технической деятельности стремятся к непрерывному самосовершенствованию и развитию этических принципов;

субъекты научной и научно-технической деятельности готовы к рефлексии своих действий и корректировке своего поведения;



в сложных этических ситуациях субъекты научной и (или) научно-технической деятельности находят конструктивные решения.

Также установлены Стандарты научной этики аккредитованных субъектов научной и научно-технической деятельности.

Планируется,что приказ введут в действие с 1 сентября 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 августа.