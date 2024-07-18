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Законодательство РК

Правила научной этики разработали в Казахстане

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 11:30 Фото: akorda.kz
Министерство науки и высшего образования разработало типовые Правила научной этики, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся юридическими и физическими лицами.

Основные принципы научной этики

Честность и добросовестность:

  • в процессе планирования, выполнения и оценки научных исследований не применяются методы, признанные научным сообществом недостоверными;
  • методология исследований записывается и представляется полно, честно и объективно;
  • результаты исследований представляются точно, с учетом погрешностей или неопределенностей. Не используются утверждения, которые истолковываются неверно;
  • в процессе исследований предпринимаются меры по минимизации ошибок, в том числе с использованием их повторения и статистических методов;
  • в процессе представления результатов научных исследований указывается, является ли утверждение гипотезой, частично или полностью доказанным положением;
  • для публикации результатов научных исследований выбираются научные издания, проводящие качественное рецензирование поступающих на рассмотрение рукописей. Не допускается подача рукописей и публикация в изданиях, принимающих к публикации рукописи без качественного рецензирования;
  • субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, добросовестно участвуют в процессах рецензирования, обеспечивая конструктивную, объективную и непредвзятую оценку работы других;
  • при представлении научных работ оригинальные источники цитируются таким образом, чтобы было понятно, кто является автором приведенных гипотез, идей, текстов, изображений и других результатов научной деятельности;
  • не допускается представление ранее выполненных исследований и опубликованных результатов в качестве новых;
  • не допускается использование неэтичных практик увеличения количества цитирований и других наукометрических показателей;
  • плагиат, фабрикация и фальсификация недопустимы;
  • субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, открыты для критики, конструктивного обсуждения своих работ и альтернативных точек зрения;
  • в случае выявления ошибок в собственных публикациях, способных нанести ущерб другим исследователям или обществу, принимаются меры по их исправлению или отзыву.

Ответственное планирование и проведение исследований:

  • субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, осознают потенциальные последствия своих исследований для общества и окружающей среды;
  • при проведении исследований соблюдаются правила безопасности и этические нормы в отношении всех участников;
  • все исследования с участием людей и животных в качестве объекта исследования проходят одобрение комиссии по биоэтике;
  • обеспечиваются безопасность и достоинство участников исследования, получают от них информированное согласие.

Справедливость:

  • субъекты научной и научно-технической деятельности с уважением относятся к особенностям, ценностям и достоинству каждой национальной культуры и граждан вне зависимости от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений и места жительства;
  • обеспечивается справедливое распределение авторства и признание вклада участников исследования;
  • дискриминация и преследование коллег и исследователей недопустимы.

Объективность:

  • субъекты научной или научно-технической деятельности стремятся к объективности и беспристрастности при проведении научных исследований и интерпретации данных;
  • предвзятость и влияние личных интересов на результаты исследований недопустимы;
  • при наличии конфликта интересов исследователи ставят в известность участников исследования и заинтересованных лиц, а также обращается в этическую комиссию для его урегулирования;
  • не допускаются действия, способные повлиять на объективность членов национальных научных, диссертационных советов, комиссий, экспертов и рецензентов.

Профессионализм:

  • субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, выполняют работу с профессиональной компетентностью, эффективностью и результативностью, стремятся к высшему уровню профессионализма;
  • субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, поддерживают высокий уровень собственной профессиональной компетенции, совершенствуя свои знания и навыки;
  • субъекты научной и научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами, относятся к своим коллегам с вежливостью, придерживаются принципов морали, высоких стандартов честности, порядочности и справедливости;
  • критика других исследователей является объективной и обоснованной, а также высказывается в уважительной форме, без оскорблений и унижения личного достоинства.

Конфиденциальность:

  • не допускается распространение конфиденциальной информации, полученной в ходе исследования;
  • не допускается использование и распространение персональных данных участников исследований без их согласия;
  • при проведении исследований обеспечиваются защита персональных данных и соблюдение закона "О персональных данных и их защите".

Социальная самостоятельность:

субъекты научной и научно-технической деятельности стремятся к благу общества и его устойчивому развитию;

субъекты научной и научно-технической деятельности участвуют в популяризации науки и технологий, научного метода, методов исследования и в распространении научных знаний;

субъекты научной и научно-технической деятельности содействуют развитию науки и технологий на благо общества.

Взаимоотношения с общественностью:

  • научные знания доступны и открыты обществу;
  • субъекты научной и научно-технической деятельности учитывают запросы общества при планировании научных работ;
  • субъекты научной и научно-технической деятельности принимают участие в диалоге с общественностью по вопросам науки и технологий.

Соблюдение законодательства:

  • при проведении исследований соблюдаются законодательства РК и стран, на территории которых они проводятся;
  • субъекты научной и научно-технической деятельности осознают и несут ответственность за нарушение законодательства.

Самосовершенствование в области научной этики:

  • субъекты научной и научно-технической деятельности стремятся к непрерывному самосовершенствованию и развитию этических принципов;
  • субъекты научной и научно-технической деятельности готовы к рефлексии своих действий и корректировке своего поведения;
  • в сложных этических ситуациях субъекты научной и (или) научно-технической деятельности находят конструктивные решения.  

Также установлены Стандарты научной этики аккредитованных субъектов научной и научно-технической деятельности.

Планируется,что приказ введут в действие с 1 сентября 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 августа.

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