Правила научной этики приняли в Казахстане

Министр науки и высшего образования приказом от 20 ноября 2024 года утвердил Типовые правила научной этики, сообщает Zakon.kz.

Правила обеспечивают доверие общества к науке и технологиям и повышает ее роль в интересах социального прогресса и устойчивого развития и распространяются на субъектов научной и научно-технической деятельности.

Документом определены следующие понятия:

биоэтика – междисциплинарное научное направление, объединяющее биомедицинские и гуманитарные науки с целью анализа моральных, социальных, правовых аспектов применения новейших достижений наук о жизни;

– междисциплинарное научное направление, объединяющее биомедицинские и гуманитарные науки с целью анализа моральных, социальных, правовых аспектов применения новейших достижений наук о жизни; научная этика – совокупность принципов, правил и норм этики, которых придерживаются субъекты научной или научно-технической деятельности;

– совокупность принципов, правил и норм этики, которых придерживаются субъекты научной или научно-технической деятельности; субъекты научной или научно-технической деятельности – физические и юридические лица, осуществляющие научную или научно-техническую деятельность.

Основными принципами научной этики являются:

честность и добросовестность;

ответственное планирование и проведение исследований;

справедливость;

объективность;

профессионализм;

конфиденциальность;

социальная самостоятельность;

взаимоотношения с общественностью;

соблюдение законодательства;

самосовершенствование в области научной этики.

Основные нормы научной этики

Субъекты научной или научно-технической деятельности:

не применяют методы в процессе планирования, выполнения и оценки научных исследований, признанные научным сообществом недостоверными;

записывают методологию исследований и представляют полно, честно и объективно;

в процессе исследований предпринимают меры по минимизации ошибок, в том числе с использованием их повторения и статистических методов;

в процессе планирования, выполнения и оценки научных исследований не применяют методы, признанные научным сообществом недостоверными;

представляют результаты исследований точно, с учетом погрешностей и (или) неопределенностей, не используют утверждения, которые могут быть неверно истолкованы;

предпринимают меры по минимизации ошибок в ходе исследований, в том числе через повторение и использование статистических методов;

указывают, является ли утверждение гипотезой, частично или полностью доказанным положением;

выбирают научные издания с качественным рецензированием для публикации результатов исследований, избегают изданий, которые принимают рукописи без надлежащего рецензирования;

добросовестно участвуют в процессе рецензирования, предоставляют конструктивную, объективную и непредвзятую оценку работ;

цитируют оригинальные источники так, чтобы было понятно, кто является автором приведенных гипотез, идей, текстов, изображений и научных результатов;

не представляют ранее выполненные исследования и опубликованные результаты в качестве новых;

не используют неэтичные практики увеличения количества цитирований и наукометрических показателей;

не допускают использование и присваивание текста, идей, гипотез, выводов, методов, результатов исследований, графиков, кодов, картинок и работ авторов без ссылки на автора и источник заимствования, а также использование текста авторов с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла, включая использование текста переведенного с другого языка, фабрикацию и фальсификацию;

при выявлении ошибок в своих публикациях, которые могут нанести ущерб исследователям и (или) обществу, принимают меры по их исправлению или отзыву;

соблюдают правила безопасности и этические нормы при проведении исследований в отношении участников;

проводят биомедицинские исследования при наличии положительного заключения комиссии по биоэтике;

обеспечивают безопасность и достоинство участников исследования, получают от них информированное согласие;

уважительно относятся к особенностям, ценностям и достоинству каждой национальной культуры и граждан независимо от их происхождения, социального положения, пола, расы, национальности, языка, религиозных убеждений или любых иных обстоятельств;

обеспечивают справедливое распределение авторства и признание вклада участников исследования;

не допускают дискриминацию и преследование коллег и исследователей;

стремятся к объективности и беспристрастности при проведении научных исследований и интерпретации данных;

не допускают предвзятость и влияние личных интересов на результаты исследований;

при наличии конфликта интересов информируют участников исследования и заинтересованных лиц, а также обращаются в этическую комиссию для его урегулирования;

не допускают действий, способных повлиять на объективность членов научных советов, комиссий, экспертов и рецензентов;

критикуют исследователей объективно и обоснованно, выражают это в уважительной форме, без оскорблений и унижения достоинства;

не распространяют конфиденциальную информацию, полученную в ходе исследования;

не собирают и не обрабатывают персональные данные участников исследований без их согласия;

обеспечивают защиту персональных данных и соблюдение закона «О персональных данных и их защите» при проведении исследований;

стремятся к благу общества и его устойчивому развитию;

участвуют в популяризации науки и технологий, научного метода, методов исследования и в распространении научных знаний;

содействуют развитию науки и технологий на благо общества;

учитывают запросы общества при планировании научных работ;

участвуют в диалоге с общественностью по вопросам науки и технологий;

соблюдают законодательство Республики Казахстан и стран, на территории которых проводятся исследования;

стремятся к непрерывному самосовершенствованию и развитию этических принципов;

в сложных этических ситуациях находят конструктивные решения.

Субъекты научной или научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами:

открыты для критики, конструктивного обсуждения своих работ и альтернативных точек зрения;

осознают потенциальные последствия своих исследований для общества и окружающей среды;

выполняют работу с профессиональной компетентностью, эффективностью и результативностью, стремятся к высшему уровню профессионализма;

поддерживают высокий уровень собственной профессиональной компетенции, совершенствуют свои знания и навыки;

относятся к коллегам с вежливостью, придерживаются принципов морали, высоких стандартов честности, порядочности и справедливости.

Субъекты научной или научно-технической деятельности придерживаются Правил при реализации научных, научно-технических проектов и программ в рамках научной или научно-технической деятельности.

Приказ вводится в действие с 7 декабря 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане утвердили правила проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ на основе государственно-частного партнерства.