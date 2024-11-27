Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Правила научной этики приняли в Казахстане

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 10:56 Фото: unsplash
Министр науки и высшего образования приказом от 20 ноября 2024 года утвердил Типовые правила научной этики, сообщает Zakon.kz.

Правила обеспечивают доверие общества к науке и технологиям и повышает ее роль в интересах социального прогресса и устойчивого развития и распространяются на субъектов научной и научно-технической деятельности.

Документом определены следующие понятия:

  • биоэтика – междисциплинарное научное направление, объединяющее биомедицинские и гуманитарные науки с целью анализа моральных, социальных, правовых аспектов применения новейших достижений наук о жизни;
  • научная этика – совокупность принципов, правил и норм этики, которых придерживаются субъекты научной или научно-технической деятельности;
  • субъекты научной или научно-технической деятельности – физические и юридические лица, осуществляющие научную или научно-техническую деятельность.

Основными принципами научной этики являются:

  • честность и добросовестность;
  • ответственное планирование и проведение исследований;
  • справедливость;
  • объективность;
  • профессионализм;
  • конфиденциальность;
  • социальная самостоятельность;
  • взаимоотношения с общественностью;
  • соблюдение законодательства;
  • самосовершенствование в области научной этики.

Основные нормы научной этики

Субъекты научной или научно-технической деятельности:

  • не применяют методы в процессе планирования, выполнения и оценки научных исследований, признанные научным сообществом недостоверными;
  • записывают методологию исследований и представляют полно, честно и объективно;
  • в процессе исследований предпринимают меры по минимизации ошибок, в том числе с использованием их повторения и статистических методов;
  • в процессе планирования, выполнения и оценки научных исследований не применяют методы, признанные научным сообществом недостоверными;
  • представляют результаты исследований точно, с учетом погрешностей и (или) неопределенностей, не используют утверждения, которые могут быть неверно истолкованы;
  • предпринимают меры по минимизации ошибок в ходе исследований, в том числе через повторение и использование статистических методов;
  • указывают, является ли утверждение гипотезой, частично или полностью доказанным положением;
  • выбирают научные издания с качественным рецензированием для публикации результатов исследований, избегают изданий, которые принимают рукописи без надлежащего рецензирования;
  • добросовестно участвуют в процессе рецензирования, предоставляют конструктивную, объективную и непредвзятую оценку работ;
  • цитируют оригинальные источники так, чтобы было понятно, кто является автором приведенных гипотез, идей, текстов, изображений и научных результатов;
  • не представляют ранее выполненные исследования и опубликованные результаты в качестве новых;
  • не используют неэтичные практики увеличения количества цитирований и наукометрических показателей;
  • не допускают использование и присваивание текста, идей, гипотез, выводов, методов, результатов исследований, графиков, кодов, картинок и работ авторов без ссылки на автора и источник заимствования, а также использование текста авторов с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла, включая использование текста переведенного с другого языка, фабрикацию и фальсификацию;
  • при выявлении ошибок в своих публикациях, которые могут нанести ущерб исследователям и (или) обществу, принимают меры по их исправлению или отзыву;
  • соблюдают правила безопасности и этические нормы при проведении исследований в отношении участников;
  • проводят биомедицинские исследования при наличии положительного заключения комиссии по биоэтике;
  • обеспечивают безопасность и достоинство участников исследования, получают от них информированное согласие;
  • уважительно относятся к особенностям, ценностям и достоинству каждой национальной культуры и граждан независимо от их происхождения, социального положения, пола, расы, национальности, языка, религиозных убеждений или любых иных обстоятельств;
  • обеспечивают справедливое распределение авторства и признание вклада участников исследования;
  • не допускают дискриминацию и преследование коллег и исследователей;
  • стремятся к объективности и беспристрастности при проведении научных исследований и интерпретации данных;
  • не допускают предвзятость и влияние личных интересов на результаты исследований;
  • при наличии конфликта интересов информируют участников исследования и заинтересованных лиц, а также обращаются в этическую комиссию для его урегулирования;
  • не допускают действий, способных повлиять на объективность членов научных советов, комиссий, экспертов и рецензентов;
  • критикуют исследователей объективно и обоснованно, выражают это в уважительной форме, без оскорблений и унижения достоинства;
  • не распространяют конфиденциальную информацию, полученную в ходе исследования;
  • не собирают и не обрабатывают персональные данные участников исследований без их согласия;
  • обеспечивают защиту персональных данных и соблюдение закона «О персональных данных и их защите» при проведении исследований;
  • стремятся к благу общества и его устойчивому развитию;
  • участвуют в популяризации науки и технологий, научного метода, методов исследования и в распространении научных знаний;
  • содействуют развитию науки и технологий на благо общества;
  • учитывают запросы общества при планировании научных работ;
  • участвуют в диалоге с общественностью по вопросам науки и технологий;
  • соблюдают законодательство Республики Казахстан и стран, на территории которых проводятся исследования;
  • стремятся к непрерывному самосовершенствованию и развитию этических принципов;
  • в сложных этических ситуациях находят конструктивные решения.

Субъекты научной или научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами:

  • открыты для критики, конструктивного обсуждения своих работ и альтернативных точек зрения;
  • осознают потенциальные последствия своих исследований для общества и окружающей среды;
  • выполняют работу с профессиональной компетентностью, эффективностью и результативностью, стремятся к высшему уровню профессионализма;
  • поддерживают высокий уровень собственной профессиональной компетенции, совершенствуют свои знания и навыки;
  • относятся к коллегам с вежливостью, придерживаются принципов морали, высоких стандартов честности, порядочности и справедливости.

Субъекты научной или научно-технической деятельности придерживаются Правил при реализации научных, научно-технических проектов и программ в рамках научной или научно-технической деятельности.

Приказ вводится в действие с 7 декабря 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане утвердили правила проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ на основе государственно-частного партнерства.

Читайте также

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие
Новые функции возложили на Министерство науки и высшего образования
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
Научные исследования на основе ГЧП будут проводить в Казахстане
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Операторам спутникового ТВ субсидируют часть затрат на оборудование: утверждены правила
Элина Черногрицкая
Министерство науки и высшего образования РК Законодательство Казахстан 2024 год Наука
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Молодая невеста 62-летнего Григория Лепса
Молодая невеста 62-летнего Григория Лепса пошутила над возлюбленным
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: