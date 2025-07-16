Токаев подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за сталкинг и принуждение к браку

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Законом внесены поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс "О браке (супружестве) и семье", законы "Об оперативно-розыскной деятельности", "О платежах и платежных системах" и другие.

Первый блок поправок предусматривает обеспечение стабильности уголовного законодательства.

Второй блок поправок – совершенствование уголовного законодательства и усиление ответственности за некоторые общественно опасные деяния.

Третий блок поправок – усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, повышение состязательности уголовного процесса и его оптимизацию.

Четвертый блок поправок – совершенствование уголовно-исполнительного законодательства.

В частности, вводятся такие составы уголовных правонарушений, как принуждение к вступлению в брак, сталкинг, незаконная банковская, микрофинансовая, коллекторская деятельность, усиливается защита прав "свидетеля, имеющего право на защиту", а также появляется право адвоката вносить в суд документ, противоположный обвинительному акту, – акт защиты.

Ранее директор Департамента законодательства в сфере общественного порядка Министерства юстиции Думан Сулейменов рассказал, почему в Уголовный кодекс введена новая статья за сталкинг.