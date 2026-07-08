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Право

Специалистам архивного дела и ветеринарии установили доплаты за условия труда

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 09:31 Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 30 июня 2026 года внесло изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

Поправками архивное дело и ветеринарию включили в перечень сфер, на которые распространяются действующие гарантии по оплате труда.

С 30 июня специалисты архивного дела и ветеринарии смогут получать предусмотренные законодательством доплаты и надбавки за условия труда. Помимо этого, теперь работникам архивов, трудящимся в сельской местности по решению местных маслихатов будут устанавливаться повышенные оклады не менее чем на 25%.

С 1 января 2027 года повышающий коэффициент 1,75 к должностным окладам будет применяться и к работникам государственных архивов.

Постановление введено в действие с 30 июня за исключением норм, которые вводятся с 1 января 2027 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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