Клиентоориентированность, профессионализм и сервисный подход: новые принципы госслужбы в Казахстане

Президент своим указом от 17 июля 2024 года утвердил Концепцию развития государственной службы Республики Казахстан на 2024-2029 годы, сообщает Zakon.kz

В документе говорится, что динамика проводимых реформ, а также масштабы кардинальных преобразований, направленных на модернизацию общественно-политической, социально-экономической жизни страны, улучшение благосостояния граждан, обуславливают необходимость дальнейшего развития государственной службы.

Развивать государственную службу в РК будут по трем основным направлениям: формирование модели государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности, профессионализация государственной службы, совершенствование и управление HR-процессами. Также для цифровых решений в развитии государственной службы будет использован потенциал ИИС "Е-қызмет".

Концепцией заложено развитие культуры обслуживания и взаимодействия с гражданами, переход от командно-административной модели поведения к сервисной, в которой главным приоритетом станет удовлетворение потребностей и ожиданий общества.



Проактивное поведение, оперативное реагирование на обращения граждан, а также формирование новых этических стандартов на государственной службе способствуют повышению уровня доверия и удовлетворенности общества. Пересмотр законодательства в сфере государственной службы предполагает создание более стабильной и устойчивой правовой основы для работы государственного аппарата.

Профессионализация государственной службы будет осуществлена через переход к гибридной модели. Этот процесс предполагает всецелое воплощение принципа меритократии, что позволит привлечь высококвалифицированные кадры. Переход к гибридной модели подразумевает также упрощение процедур отбора и предоставление равных возможностей для всех кандидатов, устранение барьеров для привлечения специалистов из частного сектора и повышение общей привлекательности государственной службы. Кроме того, планируется разработка программы по выявлению, поддержке и взращиванию талантов со школьной скамьи.

Эта модель будет способствовать не только привлечению внешних кандидатов, но и созданию условий для развития и продвижения действующих сотрудников внутри системы. Планируется выработка более гибких и справедливых подходов к управлению карьерой и заработной платой. Государственным служащим будет предоставлена возможность карьерного роста на основе их достижений, компетенций и вклада в работу государственных органов.



Предполагаются стимулирование и поощрение активного участия сотрудников в программах обучения и стажировок. Система государственной службы предоставит механизмы для постоянного профессионального роста, предлагая разнообразные возможности для повышения квалификации и развития навыков.

Заработная плата государственных служащих будет тесно связана с их профессиональными достижениями и стремлением к саморазвитию. Такой подход обеспечит справедливую мотивацию и вознаграждение за высокие результаты работы, а также стимулирование к постоянному обучению и развитию.

В рамках совершенствования и управления HR-процессами акцент будет сфокусирован на разработке и внедрении современных HR-инструментов, направленных на мотивацию, удержание персонала и предотвращение профессионального выгорания. Ключевыми аспектами являются усиление наставничества, расширение социальных гарантий, улучшение условий труда государственных служащих, обеспечение их правовой защиты, а также цифровизация государственной службы.

Развитие государственной службы будет основываться на следующих принципах:



прозрачность и открытость: все процедуры найма и продвижения максимально открыты и понятны для общества;

меритократия: отбор на государственную службу и продвижение по службе основываются на заслугах, компетенциях и профессиональных навыках;

гибкость: внедрение новых гибких подходов, инноваций и технологий, позволяющих повысить эффективность государственной службы;

непрерывное обучение: профессиональное развитие государственных служащих для повышения их квалификации и эффективности работы;

клиентоориентированность: работа на опережение, ориентация на конечный результат и обеспечение доступности;

прагматизм: главенство применения различных инструментов для достижения практической пользы и эффективности;

ответственность и подотчетность: усиление ответственности государственных служащих за принимаемые решения и действия перед гражданами и государством. Соблюдение высоких этических стандартов в работе, эффективное противодействие коррупции.

Что изменится в законодательном регулировании деятельности госслужбы

Законодательство в сфере государственной службы будет кардинально пересмотрено. В первую очередь, оно закрепит задачи, стоящие перед государственной службой, предъявляемые к ней требования, миссию и предназначение государственной службы.

В основу законодательного акта будут положены задачи по установлению клиентоориентированной модели поведения государственных служащих. Это станет возможным посредством закрепления в законодательстве свода требований, которым должны следовать государственные служащие в своей профессиональной деятельности.

При переходе к модели государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности, будет сделан акцент на проактивное поведение государственных служащих. Такой подход подразумевает отказ от односторонне-властных методов, что обеспечит доступность всех благ и услуг, предоставляемых государством, без бюрократии и волокиты.

Государственные служащие должны устранять неоправданные барьеры, препятствующие гражданам получать доступ к информации (кроме сведений ограниченного доступа), цифровым сервисам, и обеспечивать доступность мест оказания услуг для всех категорий граждан в соответствии с законодательством.

Реестр государственных услуг будет дополнен общественно значимыми услугами, включая критерии их определения, на ежегодной основе в рамках государственного социального заказа будет проводиться общественный мониторинг качества оказания данных услуг.

Будет введен институт безупречной репутации в системе государственной службы, что повлечет за собой дополнительные ограничения при назначении.



Кроме того, планируется установить ограничения на численность работников, осуществляющих свою деятельность в государственных органах по трудовому договору, а также на условия их найма.

Профессионализация государственного аппарата

Для привлечения молодежи в государственные органы будет создан институт ранней профессиональной ориентации, охватывающий школьный и вузовский уровни. Критерии отбора участников будут включать высокую академическую успеваемость и активное участие в общественной жизни.



Специальности для подготовки будут определяться уполномоченным органом и актуализироваться.

Выпускники программы смогут занимать начальные должности в государственных органах без конкурса. Все процессы и данные по программе будут оцифрованы для обеспечения поддержки и мониторинга участников.

В целях обеспечения открытости государственной службы планируется введение универсального конкурса для всех кандидатов, включая государственных служащих и представителей частного сектора.

Формирование списка из двух подходящих кандидатов будет обеспечено применением автоматизированных методов на начальных этапах отбора, включая тестирование на знание законодательства, анализ личных качеств (EQ, SQ), оценку способностей к работе с текстовой и числовой информацией, а также IQ. Эти кандидаты будут направлены в государственный орган для прохождения этапа практической оценки в течение не более трех рабочих дней с возможностью прохождения в дистанционном формате.

Для устранения барьеров профессионализации государственных служащих предлагается переход к гибридной модели карьерного продвижения, которая сочетает вертикальные и горизонтальные пути развития.



Горизонтальное продвижение позволит государственным служащим развиваться в рамках своей должности на основе оценки деятельности, обучения, прохождения стажировки и будет учитывать интересы государственных служащих, стремящихся к развитию как экспертов в своей области.

Горизонтальное продвижение откроет государственным служащим возможность получения различных классов в рамках одной категории должности. Требования для продвижения по классам будут включать функциональные компетенции, подтверждаемые результатами ассессмента, практикоориентированного обучения и стажировок, а также результаты оценки эффективности служащего. Наличие ученой степени, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю или магистра освободит государственных служащих от необходимости проходить повышение квалификации и стажировку при получении классов.



Оплата труда государственных служащих

Система оплаты труда будет синхронизирована с горизонтальным карьерным продвижением, что обеспечит справедливое вознаграждение за приобретенные навыки и знания.

Перспективы повышения оплаты труда вне зависимости от наличия вакансии на вышестоящую позицию за счет поэтапного повышения класса на занимаемой должности позволят обеспечить преемственность институциональной памяти на государственной службе, стабильность кадрового состава. Это расширит возможности для выпускников учебных заведений, молодежи, впервые поступающей на государственную службу и не имеющей стажа работы.

Предлагается разработать механизм индексации заработных плат государственных служащих. Также будет рассмотрен вопрос отказа от бонусирования в пользу ежеквартальных премий.



Подходы к исчислению стажа работы государственных служащих, дающего право на установление должностного оклада, будут унифицированы с порядком определения выслуги лет в правоохранительных органах, включая учет периода обучения в образовательных организациях по специальностям, соответствующим функциональным направлениям конкретной государственной должности.

При этом в целях обеспечения справедливой оценки гражданами деятельности государственного аппарата переменная часть оплаты труда ряда государственных служащих должна зависеть от оценки оказания государственных услуг, в том числе общественно значимых.

Иерархия должностей государственных служащих

Пересмотр критериев разграничения административной и политической службы будет способствовать устранению текущего дисбаланса, когда аналогичные должности руководителя аппарата в центральных государственных и местных исполнительных органах отнесены к разным категориям. Кроме того, учитывая выполняемые функции, предлагается отнести должности руководителей ведомств министерств, по аналогии с должностями руководителей ведомств, подотчетных главе государства, к категории политических государственных служащих.



Дальнейшее развитие получит институт корпуса «А», в том числе путем его расширения на отдельные должности, образующие и обеспечивающие реализацию политики в соответствующей отрасли, на которые назначения осуществляются во внеконкурсном порядке.

Данные служащие, учитывая их роль в обеспечении реализации государственной политики, могут быть освобождены от должности не ранее трех месяцев и не позднее года после смены первого руководителя государственного органа.

Кроме того, будут выделены в отдельную категорию избираемые служащие, определены особые условия прохождения и прекращения ими государственной службы.

Также в Концепции заложены инструменты управления HR-процессами, направленные на совершенствование выполнения задач, мотивацию, удержание, предотвращение профессионального выгорания государственных служащих, цифровизация HR-процессов.

Дисциплинарная ответственность

В законодательстве будут определены гибкие подходы и основания дисциплинарной ответственности, позволяющие учитывать одновременно обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, что обеспечит защиту государственных служащих от неправомерных наказаний и стимулирует их инициативность.



Планируется разграничить сроки действия дисциплинарных взысканий, внедрить гибкую систему оценки обстоятельств проступков с применением правовых инструментов, не связанных с дисциплинарными взысканиями, а также предоставить право государственным органам не налагать дисциплинарное взыскание, если не истек срок действия предыдущего взыскания и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Кроме того, будут определены условия освобождения от дисциплинарной ответственности служащих в случаях, если их поведение и действия были связаны с предотвращением опасности ущерба интересам государства, граждан и организаций, и такая опасность не могла быть устранена иными способами.

Ответственность за коррупцию подчиненных будет напрямую зависеть от оказанного политического доверия и инициативы по выдвижению такого кандидата на ответственную должность.

Ожидаемые результаты:



повышение удовлетворенности населения работой государственных служащих;

обеспечение равного доступа к государственной службе, расширение возможностей привлечения на государственную службу представителей частного сектора;

создание института ранней профессиональной ориентации, охватывающего школьный и вузовский уровни;

повышение привлекательности государственной службы за счет внедрения горизонтального карьерного продвижения, увеличение заинтересованности государственных служащих в получении новых знаний и навыков;

разработка и внедрение мер по повышению удовлетворенности социальным пакетом и мотивационной системой, включая нематериальные аспекты.

Указ введен в действие с 17 июля 2024 года.