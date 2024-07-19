Паспорта благоустройства будут выдавать в Алматы: приняты новые стандарты

В Алматы на внеочередной ХХІ сессии маслихата VIII созыва депутаты утвердили новые правила благоустройства территории города, сообщает Zakon.kz.

"В первую очередь правилами предусматривается ответственность организаторов массовых мероприятий. После мероприятия они будут обязаны провести уборку и вернуть территории благоустроенный вид. С учетом большого количества концертов, фестивалей, ярмарок и других массовых мероприятий под открытым небом это актуальная и востребованная мера для Алматы", – сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин.

При обустройстве инфраструктуры закрепляется приоритет пешеходов, общественного и велосипедного транспорта, а также арычных систем. Данная норма также разработана с учетом запроса со стороны общественности.

Кроме того, в рамках правил возобновляется применение паспортов благоустройства, которое было приостановлено с 2013 года.

Паспорт будет подписываться владельцем территории и акиматом района. В документе будут закреплены требования к состоянию тротуаров, газонов, фасадов, а также оборудованию такими элементами, как урны, пандусы, перила, уличная мебель и т.д.

Как считают в акимате, применение паспорта позволит улучшить контроль за состоянием территорий, включая объекты предпринимательства и частные владения.

В свою очередь руководитель Управления развития коммунальной инфраструктуры Дулат Ашкенов отметил, что новые правила определяет порядок благоустройства территорий города для всех юридических лиц, физических лиц, независимо от правового статуса и форм хозяйственной деятельности, а также должностных лиц, ответственных за благоустройство дворовых и общественных территорий.

По его словам, правила благоустройства станут наиболее актуальным и важным инструментом реализации проводимой республиканской экологической акции "Таза Қазақстан".

В частности, одна из глав правил определяет принадлежность к элементам благоустройства таких объектов, как: малые архитектурные формы, коммунальные оборудования, виды покрытий, произведения монументально-декоративного искусства, информационные указатели, элементы праздничного оформления.

Предусмотрены основные требования к малым архитектурным формам, цветочницам и ограждениям.

Правилами определены участники деятельности по благоустройству:

местные исполнительные органы, формирующие техническое задание, выбирающие подрядчика и обеспечивающие финансирование;

физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории города;

подрядные организации, осуществляющие все виды работ, а также производители МАФов и другие субъекты архитектурной, градостроительной деятельности.

Предусматривается ответственность организаторов массовых мероприятий по уборке территории и восстановлению нарушенного благоустройства.

Кроме того, более детализированы требования к благоустройству и содержанию всех видов элементов благоустройства. Отдельными параграфами выведены ранее не предусмотренные меры по содержанию видов благоустройств.



Так, владельцам индивидуальных жилых домов предписывается обеспечить надлежащее состояние фасадов зданий, заборов и ограждений:

они имеют на жилом доме номерной знак;

содержат в порядке земельный участок;

обеспечивают санитарное состояние прилегающей территории;

не допускают посадки деревьев в охранной зоне инженерных сетей, а также захламления прилегающей территории.

Объектам садово-парковой мебели предписывается содержать в чистом и исправном состоянии. В весенний период производится весенний осмотр МАФ, их очистка, окраска, замена сломанных элементов ранее разрушенных. Ограждения в обязательном порядке содержится в надлежащем техническом состоянии и окрашиваются. В период работы фонтанов водная гладь обеспечивается очисткой ежедневно.

При содержании строительных площадок собственникам строительных площадок необходимо содержать ограждения в чистом и исправном состоянии; оборудовать подъездные пути в обязательном твердом покрытии. По окончании работ в обязательном порядке восстанавливаются элементы благоустройства, не допускаются перевозка мусора и вывоз сыпучих грузов без покрытия.

Без согласования эксплуатирующей организации не допускаются земляные работы; повреждения сетей ливневой канализации; а также установка временных сооружений и сброс отходов в сети ливневой канализации.

При осуществлении плановых работах на инженерных сетях сброс канализационных стоков осуществляется исключительно в люки канализации горячей и холодной воды – в ливневую канализацию. Сброс воды на дорогу не допускается.

После уборки временного строения владелец восстанавливает и благоустраивает ранее занимаемые участки.

Вместе с тем собственникам временных строений не допускается: возводить козырьки, навесы, не предусмотренные проектами; не допускается загромождение противопожарных разрывов между временными сооружениями.

Требования для содержания детских и спортивных площадок включают:

засыпаются песком;

регулярно подметаются;

осуществляется содержание и очистка от снега.

содержатся в технически исправном состоянии, окрашиваются.

изолируются от транзитного пешеходного движения, проезда транспортных средств, а также площадок для установки мусоросборников.

Контейнерные площадки устанавливаются с требованием недопускания разлета мусора по территории. Оборудуются табличками, в которых содержатся данные о сроках удаления мусора, информация о мусоровывозящей организации и о графике выполнения работ.

Территории автостоянок в целях предотвращения парковки на газонах оборудуются физическими барьерами. Установка физических барьеров на внутриквартальных и внутридворовых проездах не допускается. Не допускается остановка и стоянка транспортных средств во внутридворовых территориях вне специальных отведенных мест. Не допускается разукомплектованное хранение транспортных средств во дворовых территориях.

Площадки для выгула домашних животных размещаются на территориях мест общего пользования, не занятых зелеными насаждениями. Перечень элементов благоустройства при необходимости может включать различные виды покрытия, ограждение, скамья, урна, осветительное и информационное оборудование. На территории площадки предусматривается информационный стенд с правилами пользования площадкой.

Все повреждения конструктивных элементов и покрытий дорог, осуществляемых по вине подрядчика, осуществляются за его же счет. Подрядчик ограждает место производства работ, обеспечивать культуру выполнения работ, устанавливает информационные щиты, на которых указываются сведения об объекте, наименование заказчика и подрядчика, фамилия должностного лица, ответственного за проведение работ, номер его служебного телефона, сроки проведения работ.

Дорожное покрытие автомобильных дорог восстанавливается в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Также правила дают разъяснения по следующим мероприятиям:

Организация мероприятий по уборке территорий города Алматы, в том числе в уборке отходов и территорий, занятых инженерными сетями.

Проведение уличных территорий, в том числе придомовых территорий, утилизация пришедших в негодность строений. Проведение на территории в зимний и летний периоды.

В соответствии с потребностью города в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустройства прилегающей территории субъектов малого и среднего бизнеса введено понятие паспорта благоустройства.

Паспорта благоустройства укрепят социальную ответственность предпринимателей в вопросах должного содержания прилегающих территорий и фасадов их объектов.

Паспорт обязывает владельцев бизнеса вести уход и следить за санитарным состоянием своих участков.