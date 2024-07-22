Кто отвечает за порядок в мегаполисе: новые правила благоустройства Алматы

В Алматы утвердили новые правила благоустройства территории города, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам к элементам благоустройства территории относятся:

малые архитектурные формы;

элементы озеленения;

виды покрытий;

ограждения;

коммунальное оборудование – устройства для уличного освещения, урны и контейнеры для мусора, стоянки велосипедов;

произведения монументально-декоративного искусства – скульптуры, декоративные композиции, обелиски, стелы, произведения монументальной живописи;

информационные указатели – аншлаги (указатели наименований улиц, площадей, набережных, мостов), номерные знаки домов, информационные стенды, щиты со схемами адресации застройки кварталов, микрорайонов;

памятные и информационные доски (знаки);

знаки охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых территорий;

элементы праздничного оформления.

Основными требованиями к малым архитектурным формам являются:

соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения элементов благоустройства территории;

высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, сохранение их на протяжении длительного периода с учетом воздействия внешней среды;

прочность, надежность, безопасность конструкции.

Основные требования к скамейкам:

наличие спинок для скамеек рекреационных зон;

наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон;

отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон.

Предусматривается, что установку скамеек необходимо предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках может допускаться установка скамеек на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части выполняются не выступающими над поверхностью земли. Поверхности скамьи для отдыха выполняются из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки.

Также разработаны основные требования к цветочницам (вазонам), в том числе к навесным:

кашпо выставляют только на существующих объектах;

цветочницы (вазоны) имеют достаточную высоту – для предотвращения случайного наезда автомобилей и попадания мусора;

цветочницы и кашпо зимой хранят в помещении или заменяют в них цветы хвойными растениями или иными растительными декорациями.

Основные требования к ограждениям:

достаточная прочность для защиты пешеходов от наезда автомобилей;

модульность, возможность создания конструкции любой формы;

светоотражающие элементы там, где возможен случайный наезд автомобиля.

Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе:

местные исполнительные органы, формирующие техническое задание, выбирающие подрядчика (генерального подрядчика) в соответствии с законодательством РК о государственных закупках и обеспечивающие финансирование;

физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории города Алматы, которые соучаствуют в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

подрядчики (генеральные подрядчики), в том числе строительно-монтажные организации (предприятия/компании), производители малых архитектурных форм и другие субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Инфраструктура и благоустройство территорий города Алматы разрабатывается с учетом приоритета пешеходов, общественного и велосипедного транспорта, арычных систем.

Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства различного функционального назначения обеспечивают соблюдение требований по охране и поддержанию здоровья человека, охраны исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения, обеспечения пожарной безопасности, работы арычной системы.

Благоустройство, содержание и уборка территорий города Алматы осуществляется собственниками земельных участков, либо участниками благоустройства территорий на основании договоров, если иное не предусмотрено гражданским законодательством или договором.

Участники благоустройства территорий производят работы по благоустройству, содержанию и уборке территорий города Алматы, а также организует уборку прилегающих территорий, за исключением земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам на праве собственности.

Благоустройство города Алматы обеспечивается:

структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющим организацию благоустройства, содержание и эксплуатацию прилегающих территорий;

участниками благоустройства территорий;

физическими и юридическими лицами, осуществляющими благоустройство, содержание и эксплуатацию территорий, принадлежащих им на праве собственности или ином праве, дворовых, придомовых территорий и участвующими в благоустройстве прилегающих территорий, если иное не предусмотрено гражданским законодательством или договором.

Указывается, что физическими и юридическими лицами благоустройство обеспечивается согласно паспортам благоустройства, уборки и содержания территории, выдаваемым аппаратом акима района города Алматы для организации работ по благоустройству и санитарному содержанию по согласованию с субъектами закрепления территорий.

Координацию деятельности физических и юридических лиц по вопросам благоустройства и организации уборки территории города Алматы осуществляет местный исполнительный орган.

Кроме того, согласно новым стандартам, организаторов массовых мероприятий обяжут убирать после концертов, фестивалей, ярмарок и других мероприятий.

Для выгула домашних животных на территории города Алматы определяются специальные места, обозначенные табличками. Владельцы домашних животных должны убирать экскременты своих питомцев.

Общественные туалеты

Правила предусматривают, что физические и юридические лица, осуществляющие на территории города Алматы хозяйственную деятельность, связанную с организацией рынков (складов), похоронного дела (на кладбищах), строительством (на строительных площадках на период строительства); с проведением публично-массовых мероприятий, с посещением населением стационарных торговых объектов, стационарных объектов общественного питания и сезонных кафе, объектов социального и коммунально-бытового назначения, автозаправочных станций, автостоянок, автомоек, станций технического обслуживания автомобилей, временных аттракционов, передвижных зоопарков, парков культуры и отдыха, зон отдыха и пляжей, маршрутных перевозок на конечных пунктах маршрутов регулярных перевозок в городском сообщении, а также гаражные кооперативы, объекты религиозного значения обеспечивают наличие и функционирование по предназначению общественных стационарных туалетов, при отсутствии канализации, переносных биотуалетов как для сотрудников, так и для посетителей.

Устройство и использование выгребных ям на данных объектах не допускается.

Общественные стационарные туалеты содержатся в надлежащем состоянии в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Санитарное и техническое состояние туалетов обеспечивают собственники, владельцы, арендаторы или специализированные организации, на обслуживании которых они находятся.

Под санитарным содержанием, с учетом прилегающей территории, понимается ежедневная комплексная (поддерживающая и генеральная уборка) уборка с интервалом 2 часа, которая включает в себя сухую и влажную чистку дверей и всех других деталей, обработку унитазов и раковин, вынос мусора, а также другие виды работ и услуг, необходимых для обеспечения санитарного состояния общественных стационарных туалетов, путем составления технической карты по ежедневной уборке общественных стационарных туалетов.

Общественные стационарные туалеты оснащаются мылом, бумажными полотенцами и (или) сушилками для рук, туалетной бумагой, крючками для верхней одежды, урнами для мусора.

Под обеспечением технически исправного состояния понимается проведение ремонтных работ или замены неисправных деталей общественных стационарных туалетов.

Устанавливаются следующие условия работы общественных стационарных туалетов:

режим работы в весенние и летние сезоны с 08:00 до 23:00, в осенние и зимние сезоны с 09:00 до 22:00;

режим работы в период общегородских мероприятий, связанных с государственными и городскими праздниками, согласно соответствующему плану;

бесплатное пользование.

Для проведения мониторинга качества оказываемых услуг и улучшения качества услуги по общественным стационарным туалетам внутри общественных стационарных туалетов размещается штриховой код (QR-код), посредством которого посетители могут поставить соответствующую оценку.

Штриховой код (QR-код) подлежит интеграции к электронной платформе для проведения оценки по пятибалльной системе с указанием месторасположения общественных стационарных туалетов.

Урны

Также предусматривается, что на всех площадях и улицах, в скверах и парках, стадионах, вокзалах, на рынках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, кинотеатров, киосков и других объектах устанавливаются урны в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Очистка урн производится по мере их заполнения, а в местах массового движения и большого скопления граждан – не реже одного раза в сутки. Ремонт урн выполняется по мере необходимости, покраска не реже одного раза в год. Урны содержатся в исправном состоянии и в окрашенном виде. Не допускается переполнение урн.

В документе говорится, что организаторы массовых мероприятий обеспечивают уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного ими благоустройства.

Физические, юридические лица, являющиеся собственниками зданий (помещений в них), строений, сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельным участком на праве собственности, ином праве, праве аренды, осуществляют содержание прилегающей территории самостоятельно или посредством привлечения организаций за счет собственных средств.

Содержание территорий включает в себя:

ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи);

обработку противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий;

сгребание и подметание снега;

вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);

содержание и уборку дорог и других объектов улично-дорожной сети;

установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии контейнерных площадок, бункер-накопителей, контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора, скамеек, малых архитектурных форм и прочего;

уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров, бункер-накопителей и контейнерных площадок;

установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии общественных стационарных туалетов и их функционирование по назначению;

отвод дождевых и талых вод;

сбор и вывоз мусора, отходов и ТБО;

удаление трупов животных с объектов транспортной инфраструктуры;

полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, включая подъездные пути, дороги, тротуары;

обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними;

восстановление территорий после проведения строительных, ремонтных, земляных и иных работ;

восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения, коммуникаций (сооружений), дорог, железнодорожных путей, мостов, пешеходных переходов, проведения реставрационных и археологических работ и других земляных работ;

очистку водоотводных канав (арычная система) на прилегающих территориях частных домовладений, мест общего пользования;

содержание в надлежащем состоянии объектов незавершенного строительства, заборов, ограждающих строительные площадки. Объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, закрываются строительными сетками либо декоративными баннерами или баннерами рекламы.

Правила также устанавливают организацию мероприятий по содержанию улиц и дорог.

Так, говорится, что содержание территорий дорог включает в себя:

текущий ремонт дорог, тротуаров, искусственных сооружений;

ежедневную уборку грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных территорий) и проезжей части дорог, улиц и мостов;

мойку и полив дорожных покрытий;

уход за газонами и зелеными насаждениями;

текущий ремонт опор уличного освещения и контактной сети;

ремонт и окраску малых архитектурных форм;

ремонт и очистку смотровых колодцев, арыков, дождеприемных колодцев, ливневых канализаций, нагорных канав и открытых лотков, входящих в состав искусственных сооружений.

Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки (решетки), арычная система должны содержаться в закрытом и исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов.

Содержание, очистку и поддержание в исправном техническом состоянии приемных, тупиковых, смотровых и других колодцев и камер обеспечивают их собственники.

Разрушенные крышки и решетки колодцев, открытые колодцы в течение одного часа ограждаются собственниками инженерных сетей, а также организациями (предприятиями), осуществляющими строительно-монтажные работы, если иное не установлено гражданским законодательством, соответствующими предупреждающими знаками и заменяются в срок не более пяти часов.

Наличие открытых люков, а также выбоин, просадок и провалов дорожного покрытия по внешнему краю колодца в радиусе одного метра от внешнего края крышки (решетки) колодца не допускается.

Содержание индивидуальных жилых домов

Собственники индивидуальных жилых домов:

обеспечивают надлежащее состояние фасадов зданий, заборов и ограждений, а также прочих сооружений в пределах землепользования. Своевременно производят поддерживающий их ремонт и окраску;

имеют на жилом доме номерной знак и поддерживают его в исправном состоянии;

содержат в порядке земельный участок в пределах установленных границ и обеспечивают надлежащее санитарное состояние прилегающей территории, производят уборку ее от мусора, скос сорной и карантинной растительности;

содержат расположенные на них зеленые насаждения в здоровом состоянии и обеспечивают их сохранность, защиту и работы по уходу за счет собственных средств в пределах землепользования, не допускают посадок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных и воздушных линий электропередачи и других инженерных сетей;

не допускают захламления прилегающей территории отходами производства и потребления.

Вместе с тем собственникам индивидуальных жилых домов не разрешается складировать на прилегающей территории строительные материалы, топливо, удобрения, навоз и навозную жижу и иные движимые вещи.

Документ также устанавливает организацию мероприятий по содержанию фасадов зданий, сооружений и ограждений.

Так, на территории города Алматы не допускается:

ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, памятники, мемориальные доски, деревья, кустарники, малые архитектурные формы и другие элементы внешнего благоустройства на территориях общего пользования, а также производить их самовольную переделку, перестройку и перестановку;

наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие-либо объявления и другие информационные сообщения на остановочных пунктах, стенах, столбах, заборах (ограждениях) и иных, не предусмотренных для этих целей объектах. Организацию работ по удалению надписей, рисунков, объявлений и других информационных сообщений обеспечивают собственники указанных объектов;

складировать и хранить движимое имущество за пределами границ и ограждений своих земельных участков, находящихся в собственности;

размещать и складировать тару, промышленные товары и иные предметы торговли или объекты на тротуарах, газонах, дорогах, на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях, помещать на контейнерные площадки и прилегающую к ним территорию мусор, не относящийся к категории коммунальных отходов (строительный мусор и мусор природного происхождения);

строительство, в том числе временных, хозяйственных, бытовых строений и сооружений, изменение фасадов зданий, реконструкция, а также возведение пристроек в нарушение требований закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Собственники зданий и сооружений за 24 часа до наступления работ по уборке снега, наледи с крыш должны оповещать собственников нежилых, жилых помещений путем информирования посредством средств массовой информации, социальных сетей или мобильной связи.

Освещение

В правилах также говорится об организации мероприятий по содержанию объектов (средств) наружного освещения.

Наружное освещение подразделяется на уличное, придомовое.

Так, улицы, дороги, площади, пешеходные аллеи (парки, скверы), жилые кварталы, дворы, территории предприятий, учреждений, организаций, а также номерные знаки общественных и жилых зданий, дорожные знаки и указатели, элементы городской информации и витрины должны освещаться в темное время суток.

Организации, в ведении которых находится устройства наружного освещения, обеспечивают их технически исправное состояние, при котором количественные и качественные показатели соответствуют заданным параметрам по освещенности таких мест, своевременное включение и отключение и бесперебойную работу устройств наружного освещения в ночное время.



Собственники объектов наружного освещения или объектов, оборудованных средствами наружного освещения, а также организации, обслуживающие объекты (средства) наружного освещения:

следят за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством опор и светильников, осветительных установок; при нарушении или повреждении производят своевременный ремонт и покраску;

следят за включением и отключением освещения в соответствии с установленным порядком для города Алматы;

своевременно производят замену фонарей наружного освещения;

обеспечивают устройства автоматического включения и/или отключения, исходя из потребности в освещении мест общего пользования.

Указывается, что количество неработающих светильников на улицах в местах общего пользования не должно превышать 10% от их общего количества, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, одного за другим.

Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после обнаружения в течение 24 часов.

В случае повреждения опор в результате преднамеренного или аварийного нарушения восстановление производится за счет виновной стороны, допустившей нарушение в работе уличного освещения.



В случае повреждения, нарушения работы уличного освещения в результате чрезвычайной ситуации (штормовой ветер, снегопад, другие чрезвычайные ситуации природного характера) восстановление осуществляется за счет организации (предприятия), осуществляющей содержание или эксплуатацию уличного освещения.

Ливневая канализация

Документ также устанавливает правила содержания сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, водоотводящих сооружений.

Так, в пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации без письменного согласования с эксплуатирующей организацией и иными органами не допускается:

производить земляные работы;

повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разрушать водоприемные люки;

осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и бытовые сооружения;

сбрасывать промышленные, коммунальные, жидкие отходы, мусор и иные материалы.

Не допускается подтопление улиц, зданий, сооружений, образование наледей от утечки воды из-за неисправности водопроводных, канализационных, ливневых устройств, систем, сетей и сооружений, а также сброс, откачка или слив воды на газоны, тротуары, улицы и дворовые территории.



Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в очищенном состоянии. Не допускаются засорение, заливание решеток и колодцев, ограничивающие их пропускную способность. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их очистка производятся не реже одного раза в год.

Коммуникационные колодцы, на которых разрушены крышки или решетки, ограждаются в течение часа собственниками сетей, обозначаются соответствующими предупреждающими знаками и заменяются в сроки, указанные в государственных нормативах в области архитектуры, градостроительства и строительства.

При плановых работах на инженерных сетях сброс канализационных стоков производится в ближайшие колодцы фекальной канализации, водопроводной воды и воды из тепловых сетей – в ливневую канализацию (при ее наличии). Сброс воды на дорогу не допускается.

Ликвидация последствий утечек выполняется силами и за счет владельцев поврежденных инженерных сетей.

Исправное техническое состояние сетей ливневой канализации (в том числе своевременное закрытие люков, решеток) обеспечивает эксплуатирующая организация.

Кроме того, в документе говорится о:

содержании садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования, скульптур и малых архитектурных форм; содержании временных строений; содержании мест производства строительных работ; содержании детских и спортивных площадок; содержании площадок для выгула домашних животных; содержании территории автостоянок; проведении работ по благоустройству инженерных коммуникаций; порядке работ по благоустройству территорий города; организации мероприятий по проведению уборки уличных территорий в зимний и летний период.

Паспорт благоустройства уборки и содержания территории содержит:

Ф.И.О. руководителя (либо собственника) субъекта;

договор на вывоз ТБО №, дата;

площадь твердого покрытия, м2;

площадь газонов, в кв. м;

количество деревьев, кустарников, шт.;

наличие МАФов, шт.

В случае изменения данных, указанных в паспорте, руководитель юридического лица должен известить аппарат акима района и получить обновленный паспорт благоустройства, уборки и содержания территории.

Выдает паспорт благоустройства акимат района.

Контроль за соблюдением норм документа предпринимателями будут осуществлять районные акиматы, а вот привлекать к ответственности за их неисполнение будет департамент полиции.

Ранее сообщалось, что в Алматы на внеочередной ХХІ сессии маслихата VIII созыва депутаты утвердили новые правила благоустройства территории города. В акимате города отметили, что паспорта благоустройства укрепят социальную ответственность предпринимателей в вопросах должного содержания прилегающих территорий и фасадов их объектов.





