Состояние тепло- и электросетей планируют улучшить в Казахстане

Министерство национальной экономики подготовило постановление правительства об утверждении Программы финансирования проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства РК на 2024-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Цель программы – строительство и модернизация (реконструкция, капитальный ремонт) инженерных сетей электро-, теплоснабжения и активов, задействованных при производстве тепловой энергии, в рамках инвестиционных программ субъектов естественных монополий (СЕМ).

Программа направлена на реализацию Национального инфраструктурного плана РК до 2029 года.

Согласно Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы будут приняты меры, направленные на обновление и наращивание жилищного фонда, модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры. Внедряемые интеллектуальные системы и цифровые технологии будут направлены на удовлетворение основных ожиданий и интересов населения страны и способствовать повышению равного доступа к базовым услугам жизнедеятельности.

В документе говорится, что для создания комфортных условий жизнедеятельности населения необходима реализация комплекса мер по модернизации и развитию коммунального сектора, в первую очередь, систем энергоснабжения (тепло-, электроснабжения).

Как отмечается, основными проблемами наращивания и своевременного обновления коммунальной инфраструктуры являются:

высокая потребность в финансовых ресурсах, необходимых для модернизации коммунальной инфраструктуры;

непривлекательность для инвесторов систем и объектов коммунальной инфраструктуры в малых и средних городах с небольшим количеством потребителей;

отсутствие квалифицированных кадров, достоверной информации по протяженности и состоянию сетей коммунальной инфраструктуры в разрезе регионов;

низкая степень внедрения новых технологий в сфере ЖКХ;

низкая степень информированности жителей о преимуществах новых технологий, систем учета потребления ресурсов.

Как ожидается, реализация программы позволит:



снизить показатели износа инженерных сетей электро-, теплоснабжения и активов, задействованных при производстве тепловой энергии, ежегодно в среднем на 2-3% в зависимости от СЕМ и регулируемых услуг;

снизить давление на конечные тарифы регулируемых коммунальных услуг путем перераспределения привлекаемых инвестиционных средств на долгосрочные периоды.

Реализовывать программу будут центральные АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и компании, входящие в группу холдинга, а также местные исполнительные органы.

Финансирование проектов в сфере строительства и модернизации (реконструкции, капитального ремонта) инженерных сетей электро-, теплоснабжения и активов, задействованных при производстве тепловой энергии СЕМ, будет осуществляться, помимо собственных средств СЕМ, за счет средств финансирующих организаций и средств республиканского бюджета в пропорции 60/40. Бюджетные средства будут выделяться в форме бюджетного кредита сроком на 20 лет.

При этом финансирование указанных проектов СЕМ может осуществляться с использованием следующих механизмов:

прямое кредитование финансирующими организациями СЕМ;

финансирование СЕМ за счет выпуска местными исполнительными органами государственных ценных бумаг.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июня.

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