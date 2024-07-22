Передача вооружения и военной техники на утилизацию будет проходить по-новому
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Правительство Казахстана постановлением от 17 июля 2024 года внесло изменения в Правила оборота вооружения и военной техники, сообщает Zakon.kz.
В поправке говорится, что теперь передача вооружения и военной техники между субъектами, имеющими право пользования вооружением и военной техникой, будет осуществляться путем принятия совместного решения, которое разрабатывается принимаемой стороной и согласовывается передаваемой стороной.
Сейчас решение Правительства РК обязательно.
Постановление вводится в действие с 30 июля 2024 года.
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