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Законодательство РК

Передача вооружения и военной техники на утилизацию будет проходить по-новому

Военная спецтехника, военные, солдаты, вооруженные силы , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 14:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Правительство Казахстана постановлением от 17 июля 2024 года внесло изменения в Правила оборота вооружения и военной техники, сообщает Zakon.kz.

В поправке говорится, что теперь передача вооружения и военной техники между субъектами, имеющими право пользования вооружением и военной техникой, будет осуществляться путем принятия совместного решения, которое разрабатывается принимаемой стороной и согласовывается передаваемой стороной.

Сейчас решение Правительства РК обязательно.

Постановление вводится в действие с 30 июля 2024 года.

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