У Министерства нацэкономики добавились новые функции
Фото: МНЭ РК
Правительство постановлением от 13 июля 2024 года внесло соответствующие изменения в Положение о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
К новым функциям ведомства отнесли:
- осуществление государственного контроля в области защиты субъектов предпринимательства в соответствии со статьей 85-2 Предпринимательского кодекса РК в отношении государственных органов;
- утверждение полугодовых планов проведения периодических проверок в области защиты субъектов предпринимательства;
- разработка и утверждение формы полугодового плана проведения периодических проверок, форм актов о назначении, продлении, приостановлении и возобновлении проверок, формы уведомления о продлении срока проверки, форм заключений о результатах периодической, внеплановой проверки и дистанционного контроля в области защиты субъектов предпринимательства;
- разработка порядка, форм, размеров поддержки и других условий, необходимых для оказания государственной финансовой и имущественной поддержки субъектам частного предпринимательства, предоставляемой в различных отраслях экономики, которые относятся к компетенциям нескольких отраслевых государственных органов;
- разработка порядка, форм поддержки и других условий, необходимых для оказания государственной нефинансовой поддержки субъектам частного предпринимательства, предоставляемой в различных отраслях экономики, которые относятся к компетенциям нескольких отраслевых государственных органов;
- согласование сроков проведения последующего анализа регуляторных актов, определяемых регулирующими государственными органами;
- разработка и утверждение методики автоматического возмещения субъектам предпринимательства с установленной мощностью электрических установок до 200 кВт путем перерасчета и (или) возврата ранее произведенной суммы за использованную электрическую энергию потребителем в случае превышения энергопередающими организациями среднего показателя количества отключений на одного потребителя за один календарный год и среднего показателя продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год.
Кроме того, ряд функций скорректировали и теперь министерство будет:
- осуществлять государственный контроль в области поддержки субъектов частного предпринимательства на предмет соблюдения требований при оказании государственной поддержки субъектам частного предпринимательства;
- разрабатывать и утверждать правила проведения и использования анализа регуляторного воздействия;
- организовывать рассмотрение экспертными советами разрабатываемых центральными государственными, местными представительными и исполнительными органами проектов нормативных правовых актов, проектов международных договоров РК, проектов правовых актов в области системы государственного планирования, а также международных договоров, участницей которых намеревается стать РК, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства.
Постановление вводится в действие с 28 июля 2024 года.
Ранее мы сообщали, что новыми функциями наделили Министерство цифровизации, Министерство экологии, а также Министерство иностранных дел.
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