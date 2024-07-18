У Министерства нацэкономики добавились новые функции

Правительство постановлением от 13 июля 2024 года внесло соответствующие изменения в Положение о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К новым функциям ведомства отнесли:

осуществление государственного контроля в области защиты субъектов предпринимательства в соответствии со статьей 85-2 Предпринимательского кодекса РК в отношении государственных органов;

утверждение полугодовых планов проведения периодических проверок в области защиты субъектов предпринимательства;

разработка и утверждение формы полугодового плана проведения периодических проверок, форм актов о назначении, продлении, приостановлении и возобновлении проверок, формы уведомления о продлении срока проверки, форм заключений о результатах периодической, внеплановой проверки и дистанционного контроля в области защиты субъектов предпринимательства;

разработка порядка, форм, размеров поддержки и других условий, необходимых для оказания государственной финансовой и имущественной поддержки субъектам частного предпринимательства, предоставляемой в различных отраслях экономики, которые относятся к компетенциям нескольких отраслевых государственных органов;

разработка порядка, форм поддержки и других условий, необходимых для оказания государственной нефинансовой поддержки субъектам частного предпринимательства, предоставляемой в различных отраслях экономики, которые относятся к компетенциям нескольких отраслевых государственных органов;

согласование сроков проведения последующего анализа регуляторных актов, определяемых регулирующими государственными органами;

разработка и утверждение методики автоматического возмещения субъектам предпринимательства с установленной мощностью электрических установок до 200 кВт путем перерасчета и (или) возврата ранее произведенной суммы за использованную электрическую энергию потребителем в случае превышения энергопередающими организациями среднего показателя количества отключений на одного потребителя за один календарный год и среднего показателя продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год.

Кроме того, ряд функций скорректировали и теперь министерство будет:

осуществлять государственный контроль в области поддержки субъектов частного предпринимательства на предмет соблюдения требований при оказании государственной поддержки субъектам частного предпринимательства;

разрабатывать и утверждать правила проведения и использования анализа регуляторного воздействия;

организовывать рассмотрение экспертными советами разрабатываемых центральными государственными, местными представительными и исполнительными органами проектов нормативных правовых актов, проектов международных договоров РК, проектов правовых актов в области системы государственного планирования, а также международных договоров, участницей которых намеревается стать РК, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства.

Постановление вводится в действие с 28 июля 2024 года.

Ранее мы сообщали, что новыми функциями наделили Министерство цифровизации, Министерство экологии, а также Министерство иностранных дел.