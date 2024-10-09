Кто имеет право пользоваться вооружением и военной техникой в Казахстане

Правительство постановлением от 4 октября 2024 года дополнило перечень субъектов, имеющих право пользования вооружением и военной техникой, сообщает Zakon.kz.

В Перечень субъектов, имеющих право пользования вооружением и военной техникой, добавлен новый:

Органы управления и воинские части гражданской обороны уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Также в указанный перечень входят:

Министерство обороны РК.



МВД РК.

КНБ РК.

Служба государственной охраны РК.

Служба экономических расследований РК.

Антикоррупционная служба РК.

Генеральная прокуратура РК.

Государственная фельдъегерская служба РК.

Постановление вводится в действие с 19 октября 2024 года.

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