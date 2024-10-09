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Законодательство РК

Кто имеет право пользоваться вооружением и военной техникой в Казахстане

Военная спецтехника, военные, солдаты, вооруженные силы , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 09:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Правительство постановлением от 4 октября 2024 года дополнило перечень субъектов, имеющих право пользования вооружением и военной техникой, сообщает Zakon.kz.

В Перечень субъектов, имеющих право пользования вооружением и военной техникой, добавлен новый:

  • Органы управления и воинские части гражданской обороны уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Также в указанный перечень входят:

  • Министерство обороны РК.
  • МВД РК.
  • КНБ РК.
  • Служба государственной охраны РК.
  • Служба экономических расследований РК.
  • Антикоррупционная служба РК.
  • Генеральная прокуратура РК.
  • Государственная фельдъегерская служба РК.

Постановление вводится в действие с 19 октября 2024 года.

Мы писали, что более 900 офицеров запаса призовут на службу в армию в 2025 году.

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