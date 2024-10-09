Кто имеет право пользоваться вооружением и военной техникой в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Правительство постановлением от 4 октября 2024 года дополнило перечень субъектов, имеющих право пользования вооружением и военной техникой, сообщает Zakon.kz.
В Перечень субъектов, имеющих право пользования вооружением и военной техникой, добавлен новый:
- Органы управления и воинские части гражданской обороны уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.
Также в указанный перечень входят:
- Министерство обороны РК.
- МВД РК.
- КНБ РК.
- Служба государственной охраны РК.
- Служба экономических расследований РК.
- Антикоррупционная служба РК.
- Генеральная прокуратура РК.
- Государственная фельдъегерская служба РК.
Постановление вводится в действие с 19 октября 2024 года.
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