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Законодательство РК

В Казахстане обновили стандарт оказания психиатрической помощи

Пациенты в палате, палата, пациент, лечение, медицинское учреждение, больница, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 15:21 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения разработало новый стандарт организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, Стандарт организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению изложен в новой редакции.

К организациям, оказывающим медико-социальную помощь в области психического здоровья, относятся:

на районном уровне:

  • врачебная амбулатория;
  • центр первичной медико-санитарной помощи;
  • районная поликлиника;
  • номерная районная поликлиника;
  • районная больница, создаваемая в районном центре и городах районного значения;

на городском уровне:

  • врачебная амбулатория;
  • центр первичной медико-санитарной помощи;
  • городская поликлиника;
  • первичный центр психического здоровья (ПЦПЗ);
  • центр психического здоровья (ЦПЗ);
  • многопрофильная городская больница;

на областном уровне:

  • ЦПЗ;
  • многопрофильная областная больница;
  • республиканский научно-практический центр психического здоровья (РНПЦПЗ) и психиатрическая организация специализированного типа с интенсивным наблюдением (ПОСТИН).

Негосударственный сектор здравоохранения, оказывающий медико-социальную помощь в области психического здоровья, состоит из организаций здравоохранения, основанных на праве частной собственности, а также физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой.

В организации, оказывающей медико-социальную помощь в области психического здоровья, создаются структурные подразделения, наименования и перечень которых зависит от потребностей и задач, стоящих перед ними:

  • стационарные клинические отделения (профильность которых определяется по возрасту, виду оказываемой помощи, гендеру, клиническим проявлениям психических, поведенческих расстройств (заболеваний) и нозологическим группам, по принципу добровольности и принудительности госпитализации, и другие);
  • реабилитационные подразделения (в структуре которых создаются лечебно-трудовые мастерские, учебные классы, студии, спортивные секции, подсобные хозяйства и другое);
  • отделение (палата) реанимации или интенсивной терапии;
  • стационарозамещающие подразделения;
  • подразделения, оказывающие помощь на дому;
  • подразделения для оказания дистанционных медицинских услуг;
  • скорая специализированная психиатрическая помощь;
  • кабинет круглосуточного освидетельствования для установления факта употребления ПАВ и состояния опьянения;
  • кабинет предоставления поддерживающей терапии агонистами опиоидов (кабинет ПТАО);
  • центр временной адаптации и детоксикации (ЦВАД);
  • общеклинический отдел;
  • диагностические подразделения (лабораторные, инструментальные);
  • психологическая лаборатория;
  • информационно-аналитический мониторинговый центр;
  • оперативное подразделение по координации превенции суицидов;
  • иные структурные подразделения в соответствии с задачами организации, а также подразделения, необходимые для обеспечения жизнедеятельности организации.

В ПОСТИН создаются структурные подразделения, наименования и перечень которых зависит от потребностей и задач, стоящих перед организацией:

  • стационарные клинические отделения (режимно-диагностическое отделение, отделения с интенсивным наблюдением, отделения специализированного типа, отделение с сопутствующей тяжелой соматической патологией и другие);
  • подразделения медико-социальной реабилитации (в структуре которых создаются лечебно-трудовые мастерские, учебные классы, студии, спортивные секции, подсобные хозяйства и другое);
  • отделение (палата) реанимации и (или) интенсивной терапии;
  • подразделение для оказания дистанционных медицинских услуг;
  • общеклинический отдел;
  • диагностические подразделения (лабораторные, инструментальные);
  • психологическая лаборатория;
  • информационно-аналитический мониторинговый центр;
  • иные структурные подразделения, в соответствии с задачами организации, а также подразделения, необходимые для обеспечения жизнедеятельности организации.

В документе содержатся основные задачи и направления деятельности организаций здравоохранения, оказывающих медико-социальную помощь в области психического здоровья.

Так, говорится, что медико-социальная помощь лицам с ППР, оказываемая во врачебной амбулатории, центре первичной медико-санитарной помощи, районной поликлинике, номерной районной поликлинике, городской поликлинике предусматривает следующие задачи:

  • выявление лиц с ППР и при необходимости направление их в кабинет психического здоровья (КПЗ) либо в ЦПЗ;
  • диагностика заболеваний, лечение лиц с диагнозами ППР по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 10-го пересмотра (МКБ-10), входящих в компетенцию врача ПМСП;
  • диагностика заболеваний, лечение лиц, совершивших суицидальную попытку или имеющих риск суицидального поведения;
  • первичная профилактика ППР среди населения с формированием групп риска развития ППР.

Медико-социальная помощь лицам с ППР в стационарных отделениях предусматривает:

  • предоставление специализированной психиатрической (наркологической, психотерапевтической, медико-психологической и медико-социальной) помощи населению в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения;
  • вторичную и третичную профилактику заболеваний ППР;
  • реализацию мероприятий по снижению социальной стигматизации и дискриминации лиц с ППР;
  • реализацию мероприятий по снижению общественно опасных действий лиц с ППР;
  • реализацию мероприятий информационно-пропагандистского характера по повышению информированности населения по вопросам психического здоровья;
  • достижение терапевтической ремиссии для проведения трудовой терапии и ресоциализации лиц, страдающих ППР;
  • трудовую терапию и ресоциализацию лиц с ППР;
  • достижение длительной и устойчивой ремиссии, мотивация на противорецидивную и поддерживающую терапию лиц, зависимых от ПАВ;
  • обеспечение взаимодействия и преемственности стационарных, стационарозамещающих и амбулаторных подразделений;
  • анализ эффективности оказываемой медико-социальной помощи в стационарных условиях.

Стандарт также устанавливает порядок организации оказания медико-социальной помощи лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями).

Вместе с тем в документ добавлено, что медицинский психолог ПЦПЗ или ЦПЗ при выявлении лица с суицидальным поведением, обратившегося самостоятельно или направленного другими специалистами, осуществляет следующие мероприятия:

(при выявлении несовершеннолетнего лица) получает разрешение на проведении работы по коррекции мышления, поведения и эмоций и при необходимости последующей передачи информации о несовершеннолетнем в ОП:

  • если несовершеннолетний младше 16 лет, у законных представителей;
  • если старше 16 лет, у несовершеннолетнего.

При отказе и отсутствии предварительного осмотра врача, определившего наличие показаний для проведения обследования без согласия, несовершеннолетнему предоставляется памятка с контактами организаций или специалистов, осуществляющих экстренную, а также плановую офлайн и онлайн психологическую помощь на уровне региона, и онлайн психологическую помощь на республиканском уровне.

  • принимает меры для обеспечения психологической безопасности, основанные на безусловном уважении, эмпатии, искренности по отношению к лицу и недопустимости какого-либо давления;
  • проводит работу по коррекции мышления, поведения и эмоций;
  • оценивает результат проведенной работы по коррекции (текущее состояние, отношение к суицидальному поведению, планы на будущее);
  • сообщает о выявленном случае в ОП;
  • при необходимости принимает меры для перенаправления на консультацию к ВОП или врачу-психиатру.

Кроме того, стандарт предусматривает организацию оказания медико-социальной помощи лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями) в стационарных условиях, предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение, лечение, уход, а также предоставление койко-места с питанием, в том числе при случаях терапии "одного дня" (круглосуточное наблюдение в течение первых суток после начала лечения). 

Основанием для госпитализации в стационарные клинические отделения являются:

  • направление врача психиатрического профиля;
  • постановление, решение, определение судебно-следственных органов;
  • направление военно-врачебной комиссии;
  • письменное заявление самого лица, при наличии показаний;
  • решение суда о принудительном лечении лиц с ППР, вызванными употреблением ПАВ, вступившее в законную силу;
  • решение суда о применении принудительных мер медицинского характера, предусмотренных статьей 93 УК РК, вступившее в законную силу.

Госпитализация в стационарные клинические отделения осуществляется в экстренном или в плановом порядке.

Госпитализация может быть добровольной или принудительной.

Противопоказания для госпитализации в отделения принудительного лечения лиц с ППР, вызванными употреблением ПАВ:

  • медицинские противопоказания в соответствии с установленным перечнем;
  • дети и подростки до 18 лет;
  • беременные женщины;
  • женщины, имеющие детей в возрасте до восьми лет и не лишенные в установленном порядке родительских прав;
  • острые психотические состояния любого генеза, требующие лечения в специализированном отделении;
  • наличие сопутствующих заболеваний, требующих лечения в стационарах другого профиля;
  • невозможность самостоятельного обслуживания.

После поступления лица с ППР в стационарное клиническое отделение РНПЦПЗ, ПОСТИН, ЦПЗ медицинский психолог осуществляет следующие мероприятия:

  • идентификацию пациента;
  • психопрофилактику, психокоррекцию, психологическое консультирование пациента;
  • психодиагностические исследования и диагностическое наблюдение.

Кроме того, устанавливается организация оказания медико-социальной помощи лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями) в виде скорой медико-социальной помощи  а также медико-социальной реабилитации в области психического здоровья и т. д.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 августа.

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