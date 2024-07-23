В Казахстане обновили стандарт оказания психиатрической помощи
В частности, Стандарт организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению изложен в новой редакции.
К организациям, оказывающим медико-социальную помощь в области психического здоровья, относятся:
на районном уровне:
- врачебная амбулатория;
- центр первичной медико-санитарной помощи;
- районная поликлиника;
- номерная районная поликлиника;
- районная больница, создаваемая в районном центре и городах районного значения;
на городском уровне:
- врачебная амбулатория;
- центр первичной медико-санитарной помощи;
- городская поликлиника;
- первичный центр психического здоровья (ПЦПЗ);
- центр психического здоровья (ЦПЗ);
- многопрофильная городская больница;
на областном уровне:
- ЦПЗ;
- многопрофильная областная больница;
- республиканский научно-практический центр психического здоровья (РНПЦПЗ) и психиатрическая организация специализированного типа с интенсивным наблюдением (ПОСТИН).
Негосударственный сектор здравоохранения, оказывающий медико-социальную помощь в области психического здоровья, состоит из организаций здравоохранения, основанных на праве частной собственности, а также физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой.
В организации, оказывающей медико-социальную помощь в области психического здоровья, создаются структурные подразделения, наименования и перечень которых зависит от потребностей и задач, стоящих перед ними:
- стационарные клинические отделения (профильность которых определяется по возрасту, виду оказываемой помощи, гендеру, клиническим проявлениям психических, поведенческих расстройств (заболеваний) и нозологическим группам, по принципу добровольности и принудительности госпитализации, и другие);
- реабилитационные подразделения (в структуре которых создаются лечебно-трудовые мастерские, учебные классы, студии, спортивные секции, подсобные хозяйства и другое);
- отделение (палата) реанимации или интенсивной терапии;
- стационарозамещающие подразделения;
- подразделения, оказывающие помощь на дому;
- подразделения для оказания дистанционных медицинских услуг;
- скорая специализированная психиатрическая помощь;
- кабинет круглосуточного освидетельствования для установления факта употребления ПАВ и состояния опьянения;
- кабинет предоставления поддерживающей терапии агонистами опиоидов (кабинет ПТАО);
- центр временной адаптации и детоксикации (ЦВАД);
- общеклинический отдел;
- диагностические подразделения (лабораторные, инструментальные);
- психологическая лаборатория;
- информационно-аналитический мониторинговый центр;
- оперативное подразделение по координации превенции суицидов;
- иные структурные подразделения в соответствии с задачами организации, а также подразделения, необходимые для обеспечения жизнедеятельности организации.
В ПОСТИН создаются структурные подразделения, наименования и перечень которых зависит от потребностей и задач, стоящих перед организацией:
- стационарные клинические отделения (режимно-диагностическое отделение, отделения с интенсивным наблюдением, отделения специализированного типа, отделение с сопутствующей тяжелой соматической патологией и другие);
- подразделения медико-социальной реабилитации (в структуре которых создаются лечебно-трудовые мастерские, учебные классы, студии, спортивные секции, подсобные хозяйства и другое);
- отделение (палата) реанимации и (или) интенсивной терапии;
- подразделение для оказания дистанционных медицинских услуг;
- общеклинический отдел;
- диагностические подразделения (лабораторные, инструментальные);
- психологическая лаборатория;
- информационно-аналитический мониторинговый центр;
- иные структурные подразделения, в соответствии с задачами организации, а также подразделения, необходимые для обеспечения жизнедеятельности организации.
В документе содержатся основные задачи и направления деятельности организаций здравоохранения, оказывающих медико-социальную помощь в области психического здоровья.
Так, говорится, что медико-социальная помощь лицам с ППР, оказываемая во врачебной амбулатории, центре первичной медико-санитарной помощи, районной поликлинике, номерной районной поликлинике, городской поликлинике предусматривает следующие задачи:
- выявление лиц с ППР и при необходимости направление их в кабинет психического здоровья (КПЗ) либо в ЦПЗ;
- диагностика заболеваний, лечение лиц с диагнозами ППР по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 10-го пересмотра (МКБ-10), входящих в компетенцию врача ПМСП;
- диагностика заболеваний, лечение лиц, совершивших суицидальную попытку или имеющих риск суицидального поведения;
- первичная профилактика ППР среди населения с формированием групп риска развития ППР.
Медико-социальная помощь лицам с ППР в стационарных отделениях предусматривает:
- предоставление специализированной психиатрической (наркологической, психотерапевтической, медико-психологической и медико-социальной) помощи населению в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения;
- вторичную и третичную профилактику заболеваний ППР;
- реализацию мероприятий по снижению социальной стигматизации и дискриминации лиц с ППР;
- реализацию мероприятий по снижению общественно опасных действий лиц с ППР;
- реализацию мероприятий информационно-пропагандистского характера по повышению информированности населения по вопросам психического здоровья;
- достижение терапевтической ремиссии для проведения трудовой терапии и ресоциализации лиц, страдающих ППР;
- трудовую терапию и ресоциализацию лиц с ППР;
- достижение длительной и устойчивой ремиссии, мотивация на противорецидивную и поддерживающую терапию лиц, зависимых от ПАВ;
- обеспечение взаимодействия и преемственности стационарных, стационарозамещающих и амбулаторных подразделений;
- анализ эффективности оказываемой медико-социальной помощи в стационарных условиях.
Стандарт также устанавливает порядок организации оказания медико-социальной помощи лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями).
Вместе с тем в документ добавлено, что медицинский психолог ПЦПЗ или ЦПЗ при выявлении лица с суицидальным поведением, обратившегося самостоятельно или направленного другими специалистами, осуществляет следующие мероприятия:
(при выявлении несовершеннолетнего лица) получает разрешение на проведении работы по коррекции мышления, поведения и эмоций и при необходимости последующей передачи информации о несовершеннолетнем в ОП:
- если несовершеннолетний младше 16 лет, у законных представителей;
- если старше 16 лет, у несовершеннолетнего.
При отказе и отсутствии предварительного осмотра врача, определившего наличие показаний для проведения обследования без согласия, несовершеннолетнему предоставляется памятка с контактами организаций или специалистов, осуществляющих экстренную, а также плановую офлайн и онлайн психологическую помощь на уровне региона, и онлайн психологическую помощь на республиканском уровне.
- принимает меры для обеспечения психологической безопасности, основанные на безусловном уважении, эмпатии, искренности по отношению к лицу и недопустимости какого-либо давления;
- проводит работу по коррекции мышления, поведения и эмоций;
- оценивает результат проведенной работы по коррекции (текущее состояние, отношение к суицидальному поведению, планы на будущее);
- сообщает о выявленном случае в ОП;
- при необходимости принимает меры для перенаправления на консультацию к ВОП или врачу-психиатру.
Кроме того, стандарт предусматривает организацию оказания медико-социальной помощи лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями) в стационарных условиях, предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение, лечение, уход, а также предоставление койко-места с питанием, в том числе при случаях терапии "одного дня" (круглосуточное наблюдение в течение первых суток после начала лечения).
Основанием для госпитализации в стационарные клинические отделения являются:
- направление врача психиатрического профиля;
- постановление, решение, определение судебно-следственных органов;
- направление военно-врачебной комиссии;
- письменное заявление самого лица, при наличии показаний;
- решение суда о принудительном лечении лиц с ППР, вызванными употреблением ПАВ, вступившее в законную силу;
- решение суда о применении принудительных мер медицинского характера, предусмотренных статьей 93 УК РК, вступившее в законную силу.
Госпитализация в стационарные клинические отделения осуществляется в экстренном или в плановом порядке.
Госпитализация может быть добровольной или принудительной.
Противопоказания для госпитализации в отделения принудительного лечения лиц с ППР, вызванными употреблением ПАВ:
- медицинские противопоказания в соответствии с установленным перечнем;
- дети и подростки до 18 лет;
- беременные женщины;
- женщины, имеющие детей в возрасте до восьми лет и не лишенные в установленном порядке родительских прав;
- острые психотические состояния любого генеза, требующие лечения в специализированном отделении;
- наличие сопутствующих заболеваний, требующих лечения в стационарах другого профиля;
- невозможность самостоятельного обслуживания.
После поступления лица с ППР в стационарное клиническое отделение РНПЦПЗ, ПОСТИН, ЦПЗ медицинский психолог осуществляет следующие мероприятия:
- идентификацию пациента;
- психопрофилактику, психокоррекцию, психологическое консультирование пациента;
- психодиагностические исследования и диагностическое наблюдение.
Кроме того, устанавливается организация оказания медико-социальной помощи лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями) в виде скорой медико-социальной помощи а также медико-социальной реабилитации в области психического здоровья и т. д.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 августа.