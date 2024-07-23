В Казахстане обновили стандарт оказания психиатрической помощи

Министерство здравоохранения разработало новый стандарт организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, Стандарт организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению изложен в новой редакции.

К организациям, оказывающим медико-социальную помощь в области психического здоровья, относятся:

на районном уровне:

врачебная амбулатория;

центр первичной медико-санитарной помощи;

районная поликлиника;

номерная районная поликлиника;

районная больница, создаваемая в районном центре и городах районного значения;

на городском уровне:

врачебная амбулатория;

центр первичной медико-санитарной помощи;

городская поликлиника;

первичный центр психического здоровья (ПЦПЗ);

центр психического здоровья (ЦПЗ);

многопрофильная городская больница;

на областном уровне:

ЦПЗ;

многопрофильная областная больница;

республиканский научно-практический центр психического здоровья (РНПЦПЗ) и психиатрическая организация специализированного типа с интенсивным наблюдением (ПОСТИН).

Негосударственный сектор здравоохранения, оказывающий медико-социальную помощь в области психического здоровья, состоит из организаций здравоохранения, основанных на праве частной собственности, а также физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой.

В организации, оказывающей медико-социальную помощь в области психического здоровья, создаются структурные подразделения, наименования и перечень которых зависит от потребностей и задач, стоящих перед ними:

стационарные клинические отделения (профильность которых определяется по возрасту, виду оказываемой помощи, гендеру, клиническим проявлениям психических, поведенческих расстройств (заболеваний) и нозологическим группам, по принципу добровольности и принудительности госпитализации, и другие);

реабилитационные подразделения (в структуре которых создаются лечебно-трудовые мастерские, учебные классы, студии, спортивные секции, подсобные хозяйства и другое);

отделение (палата) реанимации или интенсивной терапии;

стационарозамещающие подразделения;

подразделения, оказывающие помощь на дому;

подразделения для оказания дистанционных медицинских услуг;

скорая специализированная психиатрическая помощь;

кабинет круглосуточного освидетельствования для установления факта употребления ПАВ и состояния опьянения;

кабинет предоставления поддерживающей терапии агонистами опиоидов (кабинет ПТАО);

центр временной адаптации и детоксикации (ЦВАД);

общеклинический отдел;

диагностические подразделения (лабораторные, инструментальные);

психологическая лаборатория;

информационно-аналитический мониторинговый центр;

оперативное подразделение по координации превенции суицидов;

иные структурные подразделения в соответствии с задачами организации, а также подразделения, необходимые для обеспечения жизнедеятельности организации.

В ПОСТИН создаются структурные подразделения, наименования и перечень которых зависит от потребностей и задач, стоящих перед организацией:

стационарные клинические отделения (режимно-диагностическое отделение, отделения с интенсивным наблюдением, отделения специализированного типа, отделение с сопутствующей тяжелой соматической патологией и другие);

подразделения медико-социальной реабилитации (в структуре которых создаются лечебно-трудовые мастерские, учебные классы, студии, спортивные секции, подсобные хозяйства и другое);

отделение (палата) реанимации и (или) интенсивной терапии;

подразделение для оказания дистанционных медицинских услуг;

общеклинический отдел;

диагностические подразделения (лабораторные, инструментальные);

психологическая лаборатория;

информационно-аналитический мониторинговый центр;

иные структурные подразделения, в соответствии с задачами организации, а также подразделения, необходимые для обеспечения жизнедеятельности организации.

В документе содержатся основные задачи и направления деятельности организаций здравоохранения, оказывающих медико-социальную помощь в области психического здоровья.

Так, говорится, что медико-социальная помощь лицам с ППР, оказываемая во врачебной амбулатории, центре первичной медико-санитарной помощи, районной поликлинике, номерной районной поликлинике, городской поликлинике предусматривает следующие задачи:

выявление лиц с ППР и при необходимости направление их в кабинет психического здоровья (КПЗ) либо в ЦПЗ;

диагностика заболеваний, лечение лиц с диагнозами ППР по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 10-го пересмотра (МКБ-10), входящих в компетенцию врача ПМСП;

диагностика заболеваний, лечение лиц, совершивших суицидальную попытку или имеющих риск суицидального поведения;

первичная профилактика ППР среди населения с формированием групп риска развития ППР.

Медико-социальная помощь лицам с ППР в стационарных отделениях предусматривает:

предоставление специализированной психиатрической (наркологической, психотерапевтической, медико-психологической и медико-социальной) помощи населению в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения;

вторичную и третичную профилактику заболеваний ППР;

реализацию мероприятий по снижению социальной стигматизации и дискриминации лиц с ППР;

реализацию мероприятий по снижению общественно опасных действий лиц с ППР;

реализацию мероприятий информационно-пропагандистского характера по повышению информированности населения по вопросам психического здоровья;

достижение терапевтической ремиссии для проведения трудовой терапии и ресоциализации лиц, страдающих ППР;

трудовую терапию и ресоциализацию лиц с ППР;

достижение длительной и устойчивой ремиссии, мотивация на противорецидивную и поддерживающую терапию лиц, зависимых от ПАВ;

обеспечение взаимодействия и преемственности стационарных, стационарозамещающих и амбулаторных подразделений;

анализ эффективности оказываемой медико-социальной помощи в стационарных условиях.

Стандарт также устанавливает порядок организации оказания медико-социальной помощи лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями).

Вместе с тем в документ добавлено, что медицинский психолог ПЦПЗ или ЦПЗ при выявлении лица с суицидальным поведением, обратившегося самостоятельно или направленного другими специалистами, осуществляет следующие мероприятия:

(при выявлении несовершеннолетнего лица) получает разрешение на проведении работы по коррекции мышления, поведения и эмоций и при необходимости последующей передачи информации о несовершеннолетнем в ОП:

если несовершеннолетний младше 16 лет, у законных представителей;

если старше 16 лет, у несовершеннолетнего.

При отказе и отсутствии предварительного осмотра врача, определившего наличие показаний для проведения обследования без согласия, несовершеннолетнему предоставляется памятка с контактами организаций или специалистов, осуществляющих экстренную, а также плановую офлайн и онлайн психологическую помощь на уровне региона, и онлайн психологическую помощь на республиканском уровне.

принимает меры для обеспечения психологической безопасности, основанные на безусловном уважении, эмпатии, искренности по отношению к лицу и недопустимости какого-либо давления;

проводит работу по коррекции мышления, поведения и эмоций;

оценивает результат проведенной работы по коррекции (текущее состояние, отношение к суицидальному поведению, планы на будущее);

сообщает о выявленном случае в ОП;

при необходимости принимает меры для перенаправления на консультацию к ВОП или врачу-психиатру.

Кроме того, стандарт предусматривает организацию оказания медико-социальной помощи лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями) в стационарных условиях, предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение, лечение, уход, а также предоставление койко-места с питанием, в том числе при случаях терапии "одного дня" (круглосуточное наблюдение в течение первых суток после начала лечения).

Основанием для госпитализации в стационарные клинические отделения являются:

направление врача психиатрического профиля;

постановление, решение, определение судебно-следственных органов;

направление военно-врачебной комиссии;

письменное заявление самого лица, при наличии показаний;

решение суда о принудительном лечении лиц с ППР, вызванными употреблением ПАВ, вступившее в законную силу;

решение суда о применении принудительных мер медицинского характера, предусмотренных статьей 93 УК РК, вступившее в законную силу.

Госпитализация в стационарные клинические отделения осуществляется в экстренном или в плановом порядке.

Госпитализация может быть добровольной или принудительной.

Противопоказания для госпитализации в отделения принудительного лечения лиц с ППР, вызванными употреблением ПАВ:

медицинские противопоказания в соответствии с установленным перечнем;

дети и подростки до 18 лет;

беременные женщины;

женщины, имеющие детей в возрасте до восьми лет и не лишенные в установленном порядке родительских прав;

острые психотические состояния любого генеза, требующие лечения в специализированном отделении;

наличие сопутствующих заболеваний, требующих лечения в стационарах другого профиля;

невозможность самостоятельного обслуживания.

После поступления лица с ППР в стационарное клиническое отделение РНПЦПЗ, ПОСТИН, ЦПЗ медицинский психолог осуществляет следующие мероприятия:

идентификацию пациента;

психопрофилактику, психокоррекцию, психологическое консультирование пациента;

психодиагностические исследования и диагностическое наблюдение.

Кроме того, устанавливается организация оказания медико-социальной помощи лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями) в виде скорой медико-социальной помощи а также медико-социальной реабилитации в области психического здоровья и т. д.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 августа.