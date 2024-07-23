Мужчины и женщины могут на равных условиях усыновлять детей: решение Конституционного суда

Конституционный суд РК признал подпункт 11 пункта 2 статьи 91 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" не соответствующим Конституции, сообщает Zakon.kz.

Согласно указанной норме кодекса усыновителями не могут быть лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке, за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав.

Обратившийся в Конституционный cуд казахстанец считает данную норму дискриминационной и противоречащей статье 14 Конституции, согласно которой никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по признаку пола. Он обращает внимание на то, что для женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, подобный запрет не установлен.

Что установил суд

По результатам проверки Конституционный суд отметил, что в целом сам подход законодателя по определению условий и установлению ограничений права на усыновление согласуется с конституционно определенной задачей защиты государством детства и принятыми обязательствами наилучшего обеспечения интересов детей, а также соответствует статье 39 Конституции о возможности ограничения прав и свобод человека и гражданина законами в определенных целях.

Вместе с тем устанавливаемые законодателем ограничения для лиц, желающих усыновить ребенка, должны быть адекватными законно обоснованным целям и отвечать требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности, исходя из прав и интересов детей.

Конституционный суд указал, что следует исходить из интересов ребенка, нуждающегося в защите своих прав и интересов, и руководствоваться конституционно определенной задачей защиты брака и семьи, материнства, отцовства и детства.

"Устанавливая такие ограничения, государство обязано обеспечить соблюдение критериев разумности, необходимости и соразмерности, а также прав и законных интересов всех участников правоотношений, особенно детей. Это также относится к вопросам равенства мужчин и женщин при усыновлении, опекунстве и попечительстве, других формах защиты прав и интересов ребенка", – говорится в нормативном постановлении.

Указывается, что законодательные механизмы должны быть направлены на поддержку усыновления на равных условиях мужчиной и женщиной, прежде всего из числа состоящих в браке и имеющих семью, как более отвечающего целям наилучшего обеспечения интересов ребенка и заботы о нем.

Решение суда

В итоге Конституционный суд признал подпункт 11 пункта 2 статьи 91 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" не соответствующим Конституции РК.

В связи с чем правительству республики предписано не позднее шести месяцев после опубликования нормативного постановления внести в Мажилис Парламента РК проект закона, направленный на совершенствование правового регулирования института усыновления с учетом правовых позиций Конституционного суда.

О принятых мерах в указанный срок необходимо проинформировать Конституционный суд РК.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.