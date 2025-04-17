Норма в Кодексе о браке и семье признана неконституционной

Конституционный суд РК рассмотрел на соответствие Конституции статьи 65 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", сообщает Zakon.kz.

В Конституционный суд поступило обращение о рассмотрении на соответствие пункту 1 статьи 19 Конституции статьи 65 Кодекса о браке и семье, которая определяет установление национальности ребенка.

Из заявления следует, что службой регистрации актов гражданского состояния было отказано в указании национальности матери в актовой записи о рождении. Внесение такого указания позволило бы определить его национальность при отсутствии документов, удостоверяющих личность матери. Сведения и документы об отце субъекта обращения также отсутствуют.

Впоследствии решением Саранского городского суда Карагандинской области заявителю было отказано в удовлетворении требования об установлении факта национальной принадлежности, имеющего юридическое значение. В обоснование своего решения суд указал, что установление факта национальной принадлежности несовершеннолетнего невозможно в связи с тем, что национальность его матери документально не подтверждена.

Решение суда первой инстанции было поддержано судом апелляционной инстанции (постановление судебной коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда. В указанных судебных актах была применена статья 65 КоБС, в которой закреплено, что национальность ребенка определяется национальностью его родителей и она может быть изменена только на национальность другого родителя.

Однако заявитель считает, что статья 65 Кодекса противоречит пункту 1 статьи 19 Конституции, согласно которому каждый вправе определять и указывать или не указывать свою национальную принадлежность.

В нормативном постановлении КС указывается, что национальное происхождение представляет собой одну из составляющих индивидуальности ребенка и в силу разных причин и в различной мере может иметь для него существенное значение.

Принадлежность к этнической общности может быть важной с точки зрения как самоощущения, так и осознания причастности к определенным традициям, языку, культуре, образу жизни, месту рождения и проживания. Национальная идентификация позволяет также подчеркнуть важность связи человека с предшествующими поколениями своей семьи, стремление сохранить свой этнос и присущие национальной идентичности признаки в настоящем и будущем.

В документе также говорится, что Конституция не содержит условий или порядка определения, указания или изменения национальной принадлежности. Соответствующие положения об этом закреплены в Кодексе о браке и семье и иных нормативных правовых актах различного уровня.

По мнению Конституционного суда, при решении государственными органами вопросов, связанных с национальностью, наряду с национальностью родителей должны приниматься во внимание в особых случаях и другие обстоятельства и факторы, вызванные различными жизненными ситуациями.

Такие ситуации могут быть связаны, в частности, с тем, что не известны оба родителя ребенка, с отсутствием документов или соответствующих записей в них о национальности родителей (родителя), фактическим воспитанием ребенка лицами, не являющимися его родителями, желанием восстановления подлинной национальности, утраченной в силу различных причин.

"В конкретных ситуациях могут учитываться национальность не только родителей, но и дедушек, бабушек и других близких родственников, лиц, фактически воспитывающих ребенка, а также иные объективные и достоверные доказательства национальной принадлежности. Такие доказательства могут содержаться в различных документах, материалах и иных источниках", – говорится в нормативном постановлении.

Что решил Конституционный суд

Рассмотрев все нормативно-правовые акты, Конституционный суд признал не соответствующей Конституции республики статью 65 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" в части не предусматривающей иные способы определения и изменения национальности ребенка в случаях, когда родители не известны или не представляется возможным установить их национальность, а также при других жизненных ситуациях, затрагивающих законные интересы гражданина.

В связи с чем правительству республики рекомендовано не позднее шести месяцев со дня опубликования нормативного постановления внести в Мажилис Парламента проект закона о внесении изменений и дополнений в законодательные акты РК в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.