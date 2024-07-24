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Законодательство РК

Сколько стоит изготовление техпаспорта, водительских прав и госномеров на авто

Водительское удостоверение, водительские права, техпаспорт, удостоверение личности, водитель, вождение, уроки вождения, автошкола , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 09:01 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел РК приказом от 24 июня 2024 года утвердил цены на услуги в области изготовления свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу, стоимость изготовления документов составляет (без НДС):

  • водительское удостоверение – 4 367 тенге;
  • свидетельство о государственной регистрации транспортных средств – 2 250 тенге;
  • государственные регистрационные номерные знаки – 3 923 тенге (за комплект);
  • государственные регистрационные номерные знаки "ТРАНЗИТ" – 126 тенге;

Также документом установлена стоимость накопления и ведения интегрированного банка данных системы изготовления документов, автоматизации работы по учету процессов, разработки, внедрения и сопровождения программно-технических продуктов для органов внутренних дел в размере 747 563 358 тенге.

Указанные услуги оказывает РГП на ПХВ "Информационно-производственный центр" МВД РК.

Приказ введен в действие с 24 июня 2024 года.

Мы рассказывали, во сколько обходится ускоренное изготовление дубликатов госномеров для автомобилей.

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Сколько стоит ускоренное изготовление дубликатов госномеров для авто
Сколько стоит ускоренное изготовление дубликатов госномеров для авто
Элина Черногрицкая
Законодательство МВД РК Казахстан 2024 год
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