У Министерства науки и высшего образования появились новые функции
Фото: senate.parlam.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 18 июля 2024 года, которым расширяются функции Министерства науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, Положение о министерстве дополнено следующими функциями:
- обеспечение качественного и своевременного рассмотрения петиций;
- утверждение и публикация отчетов по выполненным научным, научно-техническим проектам и программам, финансируемым за счет бюджетных средств, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;
- проведение ежегодных конкурсов для авторов наиболее важных и широко используемых изобретений;
- участие в формировании и реализации государственной научно-технологической политики в области науки;
- разработка и утверждение правил организации научных исследований и разработок, финансируемых за счет бюджетных средств и в рамках предоставляемых налоговых льгот;
- определение организации, осуществляющей комплекс мероприятий по сбору, обработке и анализу научно-технической информации;
- разработка и утверждение методики стоимости услуг казахстанских экспертов по проведению государственной научно-технической экспертизы, экспертизы проектов коммерциализации, оценки обоснованности суммы запрашиваемого объема финансирования;
- разработка и утверждение методики определения стоимости услуг сопровождения грантового финансирования коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности;
- разработка и утверждение норм расходов, типовых договоров на прохождение научной стажировки;
- определение организации (администратора), осуществляющей (осуществляющего) комплекс мероприятий по организации научных стажировок;
- разработка и утверждение правил и критериев присвоения организациям высшего и (или) послевузовского образования статуса "исследовательский университет";
- разработка и утверждение методики определения уровней готовности технологий и технологической готовности организаций;
- разработка и утверждение положения об осуществлении мониторинга реализации научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на стадиях их выполнения и завершения;
- утверждение формы, сроков и правил выдачи уведомлений лицам по научно-исследовательским работам по их расходам на осуществление (приобретение) научно-исследовательских работ на основании отчета о проведении научно-исследовательских работ, созданию научного центра по их расходам на создание научных центров на основании отчета с актом ввода в эксплуатацию, научно-техническим и опытно-конструкторским работам по их расходам на осуществление (приобретение) научно-технических и опытно-конструкторских работ на основании отчета о внедрении результатов научно-технических и опытно-конструкторских работ с актом внедрения;
- определение порядка получения научно-технической информации субъектами научной и (или) научно-технической деятельности через единую информационную систему "Казахстанская наука" или "единое окно" национальной инновационной системы;
- организация государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению.
- разработка и утверждение объема знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции Республики Казахстан, а также истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан.
В новой редакции изложены следующие функции:
- разработка правил установления ежемесячной пожизненной стипендии академикам Национальной академии наук РК, достигшим пенсионного возраста;
- осуществление межотраслевой координации и реализации государственной политики в области науки, научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности;
- координация научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых за счет бюджетных средств и государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;
- разработка приоритетных направлений развития науки, фундаментальных и прикладных научных исследований в РК в соответствии со стратегическими приоритетными направлениями развития науки и технологий и представления их на утверждение Высшей научно-технической комиссии;
- обеспечение деятельности Высшей научно-технической комиссии;
- организация разработки научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований, реализуемых за счет бюджетных средств, и осуществления их реализации на стадии формирования, исполнения и завершения, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа.
- разработка и утверждение типового положения о научно-техническом совете;
- разработка и утверждение типового положения о научных лабораториях коллективного пользования;
- разработка и утверждение правил присуждения степеней;
- разработка и утверждение положения о национальных научных советах;
- разработка и утверждение положения об апелляционной комиссии;
- разработка и утверждение правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению;
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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