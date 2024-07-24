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Присвоение и упразднение адреса: утверждены правила

Присвоение и упразднение адреса: утверждены правила, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 12:06 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 19 июля 2024 года утверждены Правила по оказанию государственной услуги "Присвоение/упразднение адреса объекта недвижимости", сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга "Присвоение/упразднение адреса объектов недвижимости" оказывается местными исполнительными органами городов Астана, Алматы и Шымкент, районов и городов областного значения физическим и юридическим лицам.

В рамках государственной услуги осуществляется присвоение/ упразднение постоянных адресов объектов недвижимости.

Для получения госуслуги нужно направить через веб-портал "электронного правительства" egov.kz заявление, которое услугодатель регистрирует в день поступления.

Срок оказания госуслуги составляет:

  • для столицы, городов республиканского и областного значения – 3 рабочих дня;
  • для районов – 5 рабочих дней.

Она оказывается бесплатно.

Результат оказания госуслуги:

  • присвоение адреса объекту недвижимости;
  • упразднение адреса объекта недвижимости;
  • мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Перечень документов и сведений, истребуемых для присвоения адреса объекту недвижимости:

  • заявление по форме;
  • сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, правоустанавливающие документы на недвижимость (справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, договора, решения местных исполнительных органов, решения суда, право на наследство и пр.) услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через ШЭП.

Для упразднения адреса объекта недвижимости:

  • заявление по форме;
  • сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, правоустанавливающие документы на недвижимость (справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, договора, решения местных исполнительных органов, решения суда, право на наследство и пр.), решение на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и сооружений), услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через ШЭП;
  • электронная копия акта сноса зданий и сооружений.

Заявитель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия электронной цифровой подписи.

Кроме того, имеется возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, справочных служб услугодателя, а также Единого контакт-центра "1414".

Вместе с тем признается утратившим силу приказ и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития от 30 марта 2020 года "Об утверждении Правил по оказанию государственной услуги "Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан".

Приказ вводится в действие с 24 сентября 2024 года.

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