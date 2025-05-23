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Право

В Казахстане обновили правила присвоения и упразднения адресов домов и зданий

Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, квартиры, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 11:19 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 15 мая 2025 года внес изменения в Правила по оказанию государственной услуги "Присвоение/упразднение адреса объекта недвижимости", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что государственная услуга "Присвоение/упразднение адреса объекта недвижимости" оказывается местными исполнительными органами городов Астана, Алматы и Шымкент, районов и городов областного значения физическим и юридическим лицам, их уполномоченным представителям – опекунам, доверенным лицам.

В рамках госуслуги осуществляется присвоение и упразднение постоянных адресов объектов недвижимости.

При этом обновлены основные требования к оказанию государственной услуги.

Так, говорится, что прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал "электронного правительства".

Срок оказания государственной услуги:

  • для столицы, городов республиканского и областного значения – три рабочих дня;
  • для районов – пять рабочих дней.

Результат оказания государственной услуги:

  • письмо-уведомление о присвоении адреса объекту недвижимости либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги;
  • письмо-уведомление об упразднении адреса объекта недвижимости либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Для присвоения адреса объекту недвижимости необходимо представить:

  • заявление по форме;
  • сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, правоустанавливающие документы на недвижимость (справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, договора, решения местных исполнительных органов, решения суда, право на наследство и пр.).

Документы, подтверждающие полномочия (документ, подтверждающий установление опеки, доверенность), услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства (ШЭП).

Для упразднения адреса объекта недвижимости нужно представить:

  • заявление по форме;
  • сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, правоустанавливающие документы на недвижимость (справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, договора, решения местных исполнительных органов, решения суда, право на наследство и пр.).

Документы, подтверждающие полномочия (документ, подтверждающий установление опеки, доверенность), решение на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и сооружений), услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через ШЭП

  • электронная копия акта сноса зданий и сооружений.

Также уточняется, что сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество (справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, договора, решения местных исполнительных органов, решения суда, право на наследство и пр.), документы, подтверждающие полномочия (документ, подтверждающий установление опеки, доверенность), решение на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и сооружений), услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

В случае отсутствия сведений о правоустанавливающих документах на недвижимое имущество в информационных системах государственных органов услугополучателю необходимо обратиться в регистрирующий орган для регистрации прав на недвижимое имущество.

Приказ вводится в действие с 23 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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