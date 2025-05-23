В Казахстане обновили правила присвоения и упразднения адресов домов и зданий

Министр промышленности и строительства приказом от 15 мая 2025 года внес изменения в Правила по оказанию государственной услуги "Присвоение/упразднение адреса объекта недвижимости", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что государственная услуга "Присвоение/упразднение адреса объекта недвижимости" оказывается местными исполнительными органами городов Астана, Алматы и Шымкент, районов и городов областного значения физическим и юридическим лицам, их уполномоченным представителям – опекунам, доверенным лицам.

В рамках госуслуги осуществляется присвоение и упразднение постоянных адресов объектов недвижимости.

При этом обновлены основные требования к оказанию государственной услуги.

Так, говорится, что прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал "электронного правительства".

Срок оказания государственной услуги:

для столицы, городов республиканского и областного значения – три рабочих дня;

для районов – пять рабочих дней.

Результат оказания государственной услуги:

письмо-уведомление о присвоении адреса объекту недвижимости либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги;

письмо-уведомление об упразднении адреса объекта недвижимости либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Для присвоения адреса объекту недвижимости необходимо представить:

заявление по форме;

сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, правоустанавливающие документы на недвижимость (справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, договора, решения местных исполнительных органов, решения суда, право на наследство и пр.).

Документы, подтверждающие полномочия (документ, подтверждающий установление опеки, доверенность), услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства (ШЭП).

Для упразднения адреса объекта недвижимости нужно представить:

заявление по форме;

сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, правоустанавливающие документы на недвижимость (справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, договора, решения местных исполнительных органов, решения суда, право на наследство и пр.).

Документы, подтверждающие полномочия (документ, подтверждающий установление опеки, доверенность), решение на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и сооружений), услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через ШЭП

электронная копия акта сноса зданий и сооружений.

Также уточняется, что сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество (справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, договора, решения местных исполнительных органов, решения суда, право на наследство и пр.), документы, подтверждающие полномочия (документ, подтверждающий установление опеки, доверенность), решение на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и сооружений), услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

В случае отсутствия сведений о правоустанавливающих документах на недвижимое имущество в информационных системах государственных органов услугополучателю необходимо обратиться в регистрирующий орган для регистрации прав на недвижимое имущество.

Приказ вводится в действие с 23 июля 2025 года.