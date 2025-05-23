В Казахстане обновили правила присвоения и упразднения адресов домов и зданий
В частности, уточняется, что государственная услуга "Присвоение/упразднение адреса объекта недвижимости" оказывается местными исполнительными органами городов Астана, Алматы и Шымкент, районов и городов областного значения физическим и юридическим лицам, их уполномоченным представителям – опекунам, доверенным лицам.
В рамках госуслуги осуществляется присвоение и упразднение постоянных адресов объектов недвижимости.
При этом обновлены основные требования к оказанию государственной услуги.
Так, говорится, что прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал "электронного правительства".
Срок оказания государственной услуги:
- для столицы, городов республиканского и областного значения – три рабочих дня;
- для районов – пять рабочих дней.
Результат оказания государственной услуги:
- письмо-уведомление о присвоении адреса объекту недвижимости либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги;
- письмо-уведомление об упразднении адреса объекта недвижимости либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.
Для присвоения адреса объекту недвижимости необходимо представить:
- заявление по форме;
- сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, правоустанавливающие документы на недвижимость (справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, договора, решения местных исполнительных органов, решения суда, право на наследство и пр.).
Документы, подтверждающие полномочия (документ, подтверждающий установление опеки, доверенность), услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства (ШЭП).
Для упразднения адреса объекта недвижимости нужно представить:
- заявление по форме;
- сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, правоустанавливающие документы на недвижимость (справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, договора, решения местных исполнительных органов, решения суда, право на наследство и пр.).
Документы, подтверждающие полномочия (документ, подтверждающий установление опеки, доверенность), решение на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и сооружений), услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через ШЭП
- электронная копия акта сноса зданий и сооружений.
Также уточняется, что сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество (справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, договора, решения местных исполнительных органов, решения суда, право на наследство и пр.), документы, подтверждающие полномочия (документ, подтверждающий установление опеки, доверенность), решение на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и сооружений), услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".
Приказ вводится в действие с 23 июля 2025 года.