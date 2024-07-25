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Законодательство РК

Изменились правила проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах РК

Изменились правила проведения военно0врачебной комисии в Вооруженных силах РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 17:11 Фото: Минобороны РК
Приказом министра обороны от 18 июля 2024 года внесены изменения в правила проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах РК, сообщает Zakon.kz.
Теперь кандидаты, поступающие в военные учебные заведения, годные по состоянию здоровья к обучению, окончательное медицинское освидетельствование проходят в военных учебных заведениях. 

Кроме того, изменен порядок сбора медицинских справок и анализов до начала медицинского освидетельствования.

Так, до начала медицинского освидетельствования проводятся:

  • получение сведений (справок) из центров психического здоровья и фтизиопульмонологии, медицинских организаций (независимо от форм собственности) о состоянии на диспансерном учете по поводу хронических заболеваний и перенесенных в течение последних двенадцати месяцев инфекционных и паразитарных заболеваний, сведений о непереносимости (повышенной чувствительности) медикаментозных средств и других веществ, сведения о ежегодных профилактических медицинских осмотрах. При наличии взаимодействия между государственными информационными системами, медицинская информация (сведение) получается из электронных информационных ресурсов и информационных систем в области здравоохранения;
  • изучение медицинских документов, характеризующих состояние здоровья граждан, согласно форме учетной документации в области здравоохранения: медицинская карта амбулаторного пациента (форма 052/у), карта профилактического осмотра (скрининга) (форма 055/у), карта профилактических прививок (форма 065/у), медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) о состоянии здоровья (форма № 075/у), рентгенограммы, протоколы специальных методов исследований;
  • не ранее чем за 30 календарных дней до начала медицинского освидетельствования:
  • общий анализ крови;
  • реакция микропреципитации (микрореакция) на сифилис;
  • общий анализ мочи;
  • электрокардиография в покое (после нагрузки – по показаниям);
  • флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки (не позже трех месяцев на день медицинского освидетельствования);
  • эхокардиография.

Добавлена новая норма, согласно которой военнообязанные в мирное время при приписке в воинские части (специальные формирования), при призыве на воинскую службу по мобилизации, при военном положении и в военное время в части десантно-штурмовых войск, части специального назначения, на должности водолазов (боевых пловцов), проходят медицинское освидетельствование при их явке в местные органы военного управления, а также при отсутствии ранее вынесенного решения призывной комиссии.

Приказ вводится в действие с 4 августа 2024 года.

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