Изменились правила проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах РК

Приказом министра обороны от 18 июля 2024 года внесены изменения в правила проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах РК, сообщает Zakon.kz.

Теперь кандидаты, поступающие в военные учебные заведения, годные по состоянию здоровья к обучению, окончательное медицинское освидетельствование проходят в военных учебных заведениях.

Кроме того, изменен порядок сбора медицинских справок и анализов до начала медицинского освидетельствования.

Так, до начала медицинского освидетельствования проводятся:

получение сведений (справок) из центров психического здоровья и фтизиопульмонологии, медицинских организаций (независимо от форм собственности) о состоянии на диспансерном учете по поводу хронических заболеваний и перенесенных в течение последних двенадцати месяцев инфекционных и паразитарных заболеваний, сведений о непереносимости (повышенной чувствительности) медикаментозных средств и других веществ, сведения о ежегодных профилактических медицинских осмотрах. При наличии взаимодействия между государственными информационными системами, медицинская информация (сведение) получается из электронных информационных ресурсов и информационных систем в области здравоохранения;

изучение медицинских документов, характеризующих состояние здоровья граждан, согласно форме учетной документации в области здравоохранения: медицинская карта амбулаторного пациента (форма 052/у), карта профилактического осмотра (скрининга) (форма 055/у), карта профилактических прививок (форма 065/у), медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) о состоянии здоровья (форма № 075/у), рентгенограммы, протоколы специальных методов исследований;

не ранее чем за 30 календарных дней до начала медицинского освидетельствования:

общий анализ крови;

реакция микропреципитации (микрореакция) на сифилис;

общий анализ мочи;

электрокардиография в покое (после нагрузки – по показаниям);

флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки (не позже трех месяцев на день медицинского освидетельствования);

эхокардиография.

Добавлена новая норма, согласно которой военнообязанные в мирное время при приписке в воинские части (специальные формирования), при призыве на воинскую службу по мобилизации, при военном положении и в военное время в части десантно-штурмовых войск, части специального назначения, на должности водолазов (боевых пловцов), проходят медицинское освидетельствование при их явке в местные органы военного управления, а также при отсутствии ранее вынесенного решения призывной комиссии.

Приказ вводится в действие с 4 августа 2024 года.