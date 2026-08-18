Правила регистрации актов гражданского состояния изменились в Казахстане

Министр юстиции приказом от 7 августа 2026 года внес поправки в Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения в них изменений, исправлений, дополнений, аннулирования и восстановления актов гражданского состояния, сообщает Zakon.kz.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие совершение актов гражданского состояния вне пределов Республики Казахстан, по законам соответствующих государств в отношении граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства признаются действительными в Республике Казахстан, если они не противоречат законодательству Республики Казахстан, также при наличии консульской легализации либо специального штампа (апостиля).

По заявлению заинтересованных лиц регистрирующим органом или загранучреждением Республики Казахстан проставляется отметка о регистрации акта гражданского состояния за пределами Республики Казахстан в цифровой системе актов гражданского состояния, за исключением актовой записи о рождении, которая подлежит государственной регистрации в цифровой системе актов гражданского состояния.

Также документы, выданные за пределами РК на языке соответствующего иностранного государства, подлежат переводу на казахский или русский язык.

Верность перевода текста документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина, лица без гражданства и других подтверждающих документов, выданных за пределами Республики Казахстан, может быть нотариально удостоверена, засвидетельствована в дипломатическом представительстве, консульском учреждении, во внешнеполитическом ведомстве государства, гражданином которого является иностранный гражданин или государства постоянного проживания лица без гражданства.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги, согласно пункту 11 перечня основных требований к оказанию государственной услуги, услугодатель формирует мотивированный отказ в оказании государственной услуги в соответствии со статьей 19-1 закона "О государственных и социально ответственных услугах" без проведения процедуры заслушивания.

При отсутствии ответа на извещение, получение сообщения об отсутствии спора или отказа от расторжения брака (супружества), регистрирующий орган в назначенный день в присутствии заявителя производит государственную регистрацию расторжения брака (супружества) и выдает свидетельство о расторжении брака.

Свидетельство для супруга, отбывающего наказание, направляется по месту его содержания.

В правила добавлена норма, согласно которой:

Внесение в цифровую систему актов гражданского состояния сведений (отметок) о государственной регистрации актов гражданского состояния, совершенной за пределами Республики Казахстан, осуществляется в соответствии с главой 8 Правил.

Правила дополнены нормами, которые устанавливают порядок внесения в цифровую систему сведений о регистрации актов гражданского состояния за пределами РК.

Внесение сведений (отметок) о государственной регистрации заключения брака, расторжения брака либо смерти, зарегистрированных за пределами РК, осуществляется регистрирующими органами РАГС путем внесения соответствующих сведений в ЦС ЗАГС.

Для внесения в ЦС ЗАГС сведений о регистрации акта гражданского состояния за пределами РК (о регистрации брака, о расторжении брака, о регистрации смерти) услугополучатель обращается с заявлением в регистрирующий орган РАГС по желанию в письменном виде или в электронном виде посредством портала, в соответствии с видом имеющегося свидетельства, с приложением документов.

Внесение сведений (отметки) в ЦС ЗАГС осуществляется любым регистрирующим органом.

С заявлением для внесения отметки обращаются лица, в отношении которых составлена за пределами Республики Казахстан запись о государственной регистрации акта гражданского состояния.

В случае внесения сведений о смерти за услугой обращается родственник умершего лица либо иные лица, имеющие на руках оригинал документа, подтверждающий факт смерти, выданный иностранным государством.

В зависимости от вида акта гражданского состояния к заявлению прилагаются:

по факту заключения брака – копия свидетельства о заключении брака;

по факту расторжения брака – копия свидетельства о расторжении брака либо копия вступившего в законную силу решения суда о расторжении брака;

по факту смерти – копия свидетельства о смерти либо копия вступившего в законную силу решения суда об установлении факта смерти, либо объявлении лица умершим.

Копия свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, зарегистрированная компетентным органом иностранного государства, предоставляется с консульской легализацией либо удостоверяется штампом "Апостиль", если иное не предусмотрено международными договорами Республики Казахстан (не требуется для государств – участников Минской и Кишиневской конвенций).

Документ также представляется с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык.

На основании заявления и прилагаемых документов регистрирующий орган проверяет представленные документы на соответствие установленным требованиям.

При соответствии требованиям правил сведения вносятся в ЦС ЗАГС. После внесения сведений регистрирующий орган формирует соответствующее уведомление.

Уведомление о внесении сведений в ЦС ЗАГС подписывается должностным лицом и в бумажном виде скрепляется печатью регистрирующего органа.

Срок оказания услуги составляет 1 рабочий день, при этом день приема заявления не входит в срок оказания государственной услуги.

Внесение сведений в ЦС ЗАГС требуется при наличии ИИН лиц, в отношении которых составлена актовая запись.

В случае внесения сведений о заключении или расторжении брака обязательно наличие ИИН обоих супругов. При отсутствии ИИН у одного из указанных лиц внесение отметки не производится.

Приказ вводится в действие с 28 августа.