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Право

Информацию по проектам единой карты индустриализации будут представлять по новой форме

Бакырчикское горно-обогатительное предприятие, ГОК, Бакырчик, месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, экскаваторы, тракторы, самосвалы, карьер, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 09:49 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 18 февраля 2025 года внес изменения в Методику мониторинга промышленно-инновационных проектов единой карты индустриализации, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложена форма, предназначенная для сбора административных данных: Информация по проектам единой карты индустриализации.

Форма представляется на безвозмездной основе ответственными хозяйствующими субъектами, деятельность которых связана с обрабатывающей промышленностью, местными исполнительными органами (акиматы) районов, городов областного значения, городов республиканского значения, столицы.

Срок представления формы акиматами районов, городов областного значения ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Акиматы районов, городов областного значения представляют форму в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Акиматы областей, городов республиканского значения и столицы представляют форму в Министерство промышленности и строительства РК ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Метод сбора (на бумажном носителе, в электронном виде, посредством компьютеризированной системы телефонного опроса, при личном опросе интервьюером с использованием бумажного носителя, при личном опросе интервьюером с использованием персонального вычислительного устройства): в электронном виде.

Форма заполняется на казахском и русском языках.

Приказ вводится в действие с 3 марта 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновили правила ведения Единой системы государственных кадастров природных ресурсов.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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