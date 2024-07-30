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В Казахстане упразднили отчетность по аттестации производственных объектов

В Казахстане упразднили отчетность по аттестации производственных объектов, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 15:08 Фото: primerminister.kz
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 24 июля 2024 года внес изменения в Правила обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда, сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным поправкам, теперь работодатели освобождены от обязательств по представлению сведений о результатах аттестации в связи с упразднением следующих форм отчетов:

  1. Отчет предприятия по результатам проведенной аттестации производственных объектов по условиям труда.
  2. Отчет по рабочим местам не соответствующим требованиям безопасности труда по производственным факторам.
  3. Отчет по рабочим местам не соответствующим требованиям травмобезопасности.
  4. Отчет по рабочим местам необеспеченным специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты.
  5. Отчет о результатах производственного контроля.

Указанные отчеты представлялись местному органу по инспекции труда по месту нахождения организации работодателя.

Кроме того, в правила внесено уточнение в части применения Санитарных правил, в соответствие с которыми проводится оценка причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также результатов производственного контроля.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2024 года.

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