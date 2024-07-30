В Казахстане упразднили отчетность по аттестации производственных объектов
Фото: primerminister.kz
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 24 июля 2024 года внес изменения в Правила обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда, сообщает Zakon.kz.
Согласно внесенным поправкам, теперь работодатели освобождены от обязательств по представлению сведений о результатах аттестации в связи с упразднением следующих форм отчетов:
- Отчет предприятия по результатам проведенной аттестации производственных объектов по условиям труда.
- Отчет по рабочим местам не соответствующим требованиям безопасности труда по производственным факторам.
- Отчет по рабочим местам не соответствующим требованиям травмобезопасности.
- Отчет по рабочим местам необеспеченным специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты.
- Отчет о результатах производственного контроля.
Указанные отчеты представлялись местному органу по инспекции труда по месту нахождения организации работодателя.
Кроме того, в правила внесено уточнение в части применения Санитарных правил, в соответствие с которыми проводится оценка причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также результатов производственного контроля.
Приказ вводится в действие с 9 августа 2024 года.
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