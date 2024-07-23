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Выплаты занятым на вредных производствах: что изменилось

Выплаты за вредные услови труда: что изменилось, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 10:30 Фото: primerminister.kz
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 18 июля 2024 года внес изменения и дополнения в правила осуществления, приостановления, возобновления и прекращения профессиональной выплаты за счет средств работодателя, сообщает Zakon.kz.

Так, в правила введено понятие "специальное профессиональное государственное пособие" – это денежные выплаты лицам, занятым на работах с вредными условиями труда, профессии которых предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников, утвержденным уполномоченным государственным органом.

Указывается, что работодатель после получения уведомления из ИС МТСЗН ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, предшествующего месяцу выплаты, переводит на счет Государственной корпорации суммы на осуществление профессиональной выплаты с указанием периода выплаты, в том числе образовавшиеся по месяц формирования потребности согласно списку получателей, вошедших в потребность на выплату специального профессионального государственного пособия.

Государственная корпорация ежемесячно не позднее последнего рабочего дня переводит на счет работодателя излишне зачисленные (выплаченные) суммы профессиональных выплат, поступивших в госкорпорацию.

Также уточняется, что выплата за первый месяц определяется исходя из размера выплаты, установленной пунктом 4 статьи 127-3 Кодекса, рассчитанной пропорционально количеству календарных дней, оставшихся после даты прекращения работником трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или переводе на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов, за соответствующий месяц.

Заявление о прекращении трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда / переводе на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов, также изложено в новой редакции.

Приказ вводится в действие с 3 августа 2024 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане ввели специальную социальную выплату лицам, занятым во вредных условиях труда. Специальные социальные выплаты являются одним из инструментов защиты работников, занятых во вредных условиях труда.

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