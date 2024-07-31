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Законодательство РК

Силовиков Казахстана планируют проверять на профессиональную добропорядочность

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 09:41 Фото: Zakon.kz
Агентство РК по противодействию коррупции подготовило законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции", сообщает Zakon.kz.

Разработчики планируют дополнить закон "О правоохранительной службе" новой статьей:

Статья 54-2. Проверка на профессиональную добропорядочность.

1. В целях определения способности сотрудников выполнять свои правовые и профессиональные обязанности и полномочия честно, безукоризненно, справедливо, на высоком нравственном уровне, не допуская злоупотреблений служебным положением и полномочиями, соблюдая Конституцию и законодательство РК, в отношении их может быть проведено тестирование на профессиональную добропорядочность.

2. Тестирование на профессиональную добропорядочность проводится в порядке, предусмотренном Законом РК "О тестировании на профессиональную добропорядочность".

Уточняется, что одним из оснований для увольнения будет увольнение по собственному желанию, за исключением периода с момента получения сообщения о непрохождении тестирования на профессиональную добропорядочность до завершения дисциплинарного производства по факту непрохождения тестирования на профессиональную добропорядочность.

Кроме того, планируется внести дополнение в закон "О персональных данных и их защите", в соответствии с которым сбор, обработку персональных данных будут производить без согласия субъекта или его законного представителя в случае организации и проведения тестирования на профессиональную добропорядочность в соответствии с законом "О тестировании на профессиональную добропорядочность".

В законе "О гражданской защите" будет предусмотрено, что порядок и условия прохождения правоохранительной службы в органах гражданской защиты определяются законом "О правоохранительной службе".

Также установленную законом "О противодействии коррупции" систему мер противодействия коррупции дополнят новой мерой в виде проведения тестирования на профессиональную добропорядочность в соответствии с законом "О тестировании на профессиональную добропорядочность".

Законопроект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 августа 2024 года.

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