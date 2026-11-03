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Право

Установлена стоимость контрольного знака для маркировки табачных изделий

Маркировка товаров, маркировка товара, штрихкод, штрихкоды, код товара, серийный номер, код проверки, сканер для маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 12:56 Фото: Zakon.kz
Приказом министра финансов от 21 октября 2026 года внесены изменения в определение предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке табачных изделий, сообщает Zakon.kz.

"Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке табачных изделий, в размере 2,66 теңге за единицу без налога на добавленную стоимость", - говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 13 ноября 2026 года.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 12:56
Маркировка и прослеживаемость табачных изделий: что изменилось

С 1 октября 2020 года в Казахстане стартовала обязательная цифровая маркировка табачных изделий. Это было необходимо для борьбы с контрафактом, упорядочивания товарооборота и повышения налоговой прозрачности.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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