#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.33
626.99
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.33
626.99
6.71
Право

Уточнен перечень иностранцев, работающих в Казахстане без разрешений

Предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, сделка, сделки, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 15:05 Фото: pixabay
Правительство РК постановлением от 18 августа 2025 года внесло изменения в перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

В перечень внесли уточнение, согласно которому не требуется разрешение местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы иностранцам, работающим первым руководителем и его заместителем казахстанского юридического лица со стопроцентной долей иностранного участия в их уставном капитале (не более одной единицы по данным должностям).

Норма вводится для пресечения незаконной иммиграции, в связи с чем предлагается конкретезировать круг целевых лиц, т.е. зарубежных бизнесменов, намеревающихся осуществлять предпринимательскую деятельность.

Постановление вводится в действие с 31 августа 2025 года.

Напомним, кто из иностранных граждан еще входит в данный перечень:

  • кандасы;
  • бизнес-иммигранты, прибывшие для осуществления предпринимательской деятельности;
  • получившие статус беженца или свидетельство лица, ищущего убежище;
  • являющиеся иммигрантами, прибывающими по гуманитарным мотивам, в соответствии с законом «О миграции населения»;
  • осужденные по приговорам судов РК к лишению свободы условно, к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;
  • являющиеся жертвами торговли людьми на период производства по конкретному уголовному делу, связанному с торговлей людьми, до вступления в законную силу приговора суда;
  • въезжающие в РК с целью воссоединения семьи, супруг (супруга), состоящий (состоящая) не менее трех лет в браке, признаваемом законодательством РК, у которых приглашающими лицами выступают граждане РК;
  • обучающиеся по очной форме обучения и одновременно работающие в учебных заведениях РК в свободное от учебы время в соответствии с трудовым законодательством РК;
  • являющиеся гражданами государств – участников Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года;
  • являющиеся членами экипажей морских и речных судов, воздушного и железнодорожного транспорта;
  • работающие артистами, режиссерами, дирижерами, хормейстерами, балетмейстерами, спортсменами и тренерами;
  • привлекаемые участниками и органами международного финансового центра «Астана»;
  • являющиеся специалистами по созданию космического ракетного комплекса и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, привлекаемые в рамках международных договоров РК о сотрудничестве в сфере аэрокосмической деятельности;
  • осуществляющие педагогическую деятельность в соответствии с международными договорами РК о сотрудничестве в сфере образования в организациях образования РК, а также для реализующих международные интегрированные образовательные учебные программы – не более 50 процентов от штата организации, если иная доля не установлена международным договором;
  • из числа профессорско-преподавательского состава в организациях образования, которым в установленном законодательством РК порядке присвоен особый статус, а также работающие в организациях образования на должностях руководителей и преподавателей, квалификация которых соответствует установленным законодательством РК требованиям, и осуществляющие подготовку кадров для отраслей экономики;
  • находящиеся в служебной командировке с деловыми целями, срок которой не превышает суммарно сто двадцать календарных дней в течение одного календарного года;
  • работающие первыми руководителями организаций, заключивших с правительством РК контракты на сумму инвестиций в денежном эквиваленте свыше 50 миллионов долларов США, и первыми руководителями юридических лиц РК, осуществляющих инвестиционную деятельность в приоритетных видах деятельности и заключивших контракт с уполномоченным органом по инвестициям;
  • работающие в национальном управляющем холдинге на должностях не ниже руководителей структурных подразделений с высшим образованием с подтвержденными документами в порядке, установленном законодательством РК;
  • привлекаемые для работы в качестве членов совета директоров национального управляющего холдинга;
  • получившие инвесторскую визу, за исключением членов семьи, а также лиц, находящихся на иждивении;
  • работающие в качестве управляющего координатора деятельности специальной экономической зоны «TURAN».
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Актуализировать сведения о сельскохозяйственных животных будут по-новому
Право
15:53, Сегодня
Актуализировать сведения о сельскохозяйственных животных будут по-новому
У Министерства нацэкономики новая функция
Право
15:36, Сегодня
У Министерства нацэкономики новая функция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: