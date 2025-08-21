Уточнен перечень иностранцев, работающих в Казахстане без разрешений

Правительство РК постановлением от 18 августа 2025 года внесло изменения в перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

В перечень внесли уточнение, согласно которому не требуется разрешение местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы иностранцам, работающим первым руководителем и его заместителем казахстанского юридического лица со стопроцентной долей иностранного участия в их уставном капитале (не более одной единицы по данным должностям).

Норма вводится для пресечения незаконной иммиграции, в связи с чем предлагается конкретезировать круг целевых лиц, т.е. зарубежных бизнесменов, намеревающихся осуществлять предпринимательскую деятельность.

Постановление вводится в действие с 31 августа 2025 года.

Напомним, кто из иностранных граждан еще входит в данный перечень: