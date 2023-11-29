Кто из иностранцев может работать в Казахстане без разрешения акиматов

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Постановлением правительства РК от 24 ноября 2023 года определен перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, в этот перечень вошли иностранцы и лица без гражданства: кандасы;

бизнес-иммигранты, прибывшие для осуществления предпринимательской деятельности;

получившие статус беженца или свидетельство лица, ищущего убежище;

являющиеся иммигрантами, прибывающими по гуманитарным мотивам;

осужденные по приговорам судов РК к лишению свободы условно, к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;

являющиеся жертвами торговли людьми на период производства по конкретному уголовному делу, связанному с торговлей людьми, до вступления в законную силу приговора суда;

въезжающие в РК с целью воссоединения семьи, супруг (супруга), состоящий не менее трех лет в браке, у которых приглашающими лицами выступают граждане РК;

обучающиеся по очной форме обучения и одновременно работающие в учебных заведениях республики в свободное от учебы время;

являющиеся гражданами государств - участников Договора о Евразийском экономическом союзе;

являющиеся членами экипажей морских и речных судов, воздушного и железнодорожного транспорта;

работающие артистами, режиссерами, дирижерами, хормейстерами, балетмейстерами, спортсменами и тренерами;

привлекаемые участниками и органами Международного финансового центра "Астана";

являющиеся специалистами по созданию космического ракетного комплекса и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, привлекаемые в рамках международных договоров РК о сотрудничестве в сфере аэрокосмической деятельности;

осуществляющие педагогическую деятельность в соответствии с международными договорами о сотрудничестве в сфере образования в организациях образования РК, а также для реализующих международные интегрированные образовательные учебные программы – не более 50% от штата организации, если иная доля не установлена международным договором;

из числа профессорско-преподавательского состава в организациях образования, которым присвоен особый статус, а также работающие в организациях образования на должностях руководителей и преподавателей, квалификация которых соответствует требованиям законодательства РК, и осуществляющие подготовку кадров для отраслей экономики;

работающие первыми руководителями казахстанских юридических лиц и их заместителями со стопроцентной долей иностранного участия в их уставном капитале;

находящиеся в служебной командировке с деловыми целями, срок которой не превышает суммарно 120 календарных дней в течение одного календарного года;

работающие первыми руководителями организаций, заключивших с правительством РК контракты на сумму инвестиций в денежном эквиваленте свыше 50 млн долларов, и первыми руководителями юридических лиц РК, осуществляющих инвестиционную деятельность в приоритетных видах деятельности и заключивших контракт с уполномоченным органом по инвестициям;

работающие в национальном управляющем холдинге на должностях не ниже руководителей структурных подразделений с высшим образованием с подтвержденными документами в порядке, установленном законодательством РК;

привлекаемые для работы в качестве членов совета директоров национального управляющего холдинга;

получившие инвесторскую визу, за исключением членов семьи, а также лиц, находящихся на иждивении. Постановление вводится в действие с 9 декабря 2023 года. Ранее сообщалось, что правила присвоения ИИН иностранцам обновят в Казахстане. Читайте также В Казахстане утвердили правила персонифицированного учета пенсионных взносов Казахстан и Гренада планируют установить безвиз Что изменилось в процедуре назначения руководителя госпредприятия

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