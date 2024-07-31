Выплаты и обеспечение судей: внесены изменения

Правительство Казахстана приняло постановление от 25 июля 2024 года, которым внесло изменения в Правила выплаты единовременной компенсации при получении увечья (травмы, ранения, контузии) или гибели судьи в связи с исполнением служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что с момента принятия комиссией по расследованию несчастного случая заключения, подтверждающего получение увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания) или факт гибели (смерти) судьи в связи с исполнением служебных обязанностей, кадровая служба уполномоченного государственного органа в сфере судебного администрирования или его территориального подразделения в течение 7 календарных дней письменно извещает лиц, имеющих право на получение единовременной компенсации, о необходимости подачи заявления на выплату единовременной компенсации с представлением следующих документов:

в случае получения судьей при исполнении служебных обязанностей тяжелого или легкого увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания), не повлекшего установления инвалидности:

медицинское заключение;

при установлении судье инвалидности, наступившей в результате увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания), полученного при исполнении служебных обязанностей:

медицинское заключение;

копию справки территориального подразделения уполномоченного государственного органа в сфере социальной защиты населения об установлении инвалидности;

в случае гибели (смерти) судьи при исполнении служебных обязанностей либо в течение года после прекращения полномочий судьи вследствие получения увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания), полученного при исполнении служебных обязанностей:

копию документа, удостоверяющего личность получателя единовременной компенсации;

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего получателя;

копию свидетельства или уведомления органов регистрации актов гражданского состояния о смерти;

копию свидетельства о заключении брака (супружества) либо исполнительный документ судебных органов об алиментах, либо документ об опекунстве, либо нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о праве на наследство.

Кадровая служба проверяет полноту и правильность оформления документов и регистрирует его в журнале регистрации заявлений на выплату единовременной компенсации.

Финансовая служба, приобщив к делу расчет о сумме единовременной компенсации, в срок не более 7 календарных дней представляет дело:



руководителю уполномоченного государственного органа в сфере судебного администрирования при получении увечья или гибели (смерти) судьи Верховного суда РК;

соответствующему руководителю территориального подразделения уполномоченного государственного органа в сфере судебного администрирования в областях, столице и городах республиканского значения при получении увечья или гибели (смерти) судьи местного суда для принятия решения о выплате единовременной компенсации, с указанием даты ее назначения.

Выплата единовременной компенсации осуществляется финансовой службой путем перечисления на текущий банковский счет получателя, открываемый банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, на основании договора банковского счета в течение двух месяцев с момента подачи заявления.

Несовершеннолетнему получателю выплата единовременной компенсации производится путем перечисления на его текущий банковский счет с одновременным уведомлением об этом органов опеки и попечительства или его законных представителей в течение двух месяцев с момента подачи заявления.

Изменения также внесены в Правила выплаты единовременной денежной компенсации для погребения умерших или погибших судей и пенсионеров, вышедших на пенсию с должности судьи.

Для получения компенсации лица, имеющие право на ее получение, при гибели (смерти) судьи или пенсионера, вышедшего на пенсию с должности судьи Верховного суда РК, обращаются в кадровую службу уполномоченного государственного органа в сфере судебного администрирования; при гибели (смерти) судьи или пенсионера, вышедшего на пенсию с должности судьи местного или другого суда – в кадровую службу территориальных подразделений уполномоченного государственного органа в сфере судебного администрирования с заявлением с представлением следующих документов:

копии документа, удостоверяющего личность получателя компенсации;

копии свидетельства органов регистрации актов гражданского состояния о смерти;

копии свидетельства о рождении несовершеннолетнего получателя компенсации;

копии свидетельства о заключении брака (супружества) либо исполнительного документа судебных органов об алиментах, либо документа об опекунстве, либо нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство;

копии текущего банковского счета получателя компенсации.

В случае смерти действующего судьи кадровая служба письменно ставит в известность лиц, имеющих право на получение компенсации, о необходимости подачи ими заявления с представлением вышеуказанных документов в течение пяти рабочих дней со дня получения копии свидетельства органов регистрации актов гражданского состояния о смерти.

Уточняется, что финансовая служба, приобщив к делу расчет о сумме компенсации, в срок не более 10 календарных дней представляет дело для принятия решения о выплате компенсации:



руководителю уполномоченного государственного органа в сфере судебного администрирования при гибели (смерти) судьи или пенсионера, вышедшего на пенсию с должности судьи Верховного суда РК;

соответствующему руководителю территориального подразделения уполномоченного государственного органа в сфере судебного администрирования в областях, столице и городах республиканского значения при гибели (смерти) судьи или пенсионера, вышедшего на пенсию с должности судьи местного или другого суда.

Выплата компенсации осуществляется финансовой службой путем перечисления на текущий банковский счет получателя в банках либо организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в течение двух месяцев с момента подачи заявления.

Изменения также внесены в Правила выплаты ежемесячного пожизненного содержания судье, пребывающему в отставке.

Так, уточняется, что при подаче заявления к нему прилагаются следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

сведения текущего банковского счета;

документ, подтверждающий трудовую деятельность судьи, либо нотариально засвидетельствованная его копия.

Уполномоченный орган формирует дело на каждого заявителя, претендующего на назначение (возобновление) ежемесячного пожизненного содержания, из следующих документов:



заявления о назначении ежемесячного пожизненного содержания;

копии документа, удостоверяющего личность заявителя;

сведений о текущем банковском счете;

документа, подтверждающего отставку судьи, предоставляемого кадровой службой уполномоченного органа;

документа, подтверждающего наличие необходимого стажа работы судьи, предоставляемого кадровой службой уполномоченного органа;

документа о размере должностного оклада по последней занимаемой должности, предоставляемого финансовой службой уполномоченного органа;

расчета начисляемого пожизненного содержания судьи, предоставляемого финансовой службой уполномоченного органа.

Указывается, что при изменении фамилии, имени или отчества, номера текущего банковского счета, места жительства получателем ежемесячного пожизненного содержания в течение десяти рабочих дней со дня указанных изменений подается заявление с подтверждающими документами в уполномоченный орган для приобщения к материалам дела.



Выплата ежемесячного пожизненного содержания осуществляется уполномоченным органом на основании приказа о назначении ежемесячного пожизненного содержания на текущий банковский счет заявителя.



В случаях приостановления, прекращения или возобновления выплаты ежемесячного пожизненного содержания уполномоченный орган в течение трех рабочих дней направляет уведомление в Государственную корпорацию о приостановлении, прекращении или возобновлении выплаты ежемесячного пожизненного содержания.

Кроме того, в новой редакции изложены:

форма заявления на выплату единовременной компенсации;

Журнал регистрации заявлений на выплату единовременной компенсации;

Заявление на выплату единовременной денежной компенсации на погребение;

Журнал регистрации заявлений на выплату единовременной денежной компенсации на погребение;

Уведомление о назначении (прекращении или возобновлении) ежемесячного пожизненного содержания судье, пребывающему в отставке.

Постановление вводится в действие с 11 августа 2024 года.