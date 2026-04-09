Выплата компенсации в случае смерти сотрудников спецгосорганов: обновлены правила

Постановлением правительства внесены изменения в Правила выплаты единовременной компенсации в случае гибели (смерти) сотрудника специального государственного органа, установления инвалидности или получения им увечья, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Выплата единовременной компенсации производится сотруднику специального государственного органа или лицу, имеющему право на ее получение, в случаях:

гибели (смерти) сотрудника в период прохождения им службы в специальных государственных органах или после его увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы;

установления сотруднику инвалидности, полученной в период прохождения им службы или наступившей в результате контузии, увечья, заболевания, связанных с прохождением службы, до истечения одного года со дня увольнения со службы;

получения сотрудником при исполнении обязанностей службы легкого или тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии), не повлекшего инвалидности.

Компенсация сотруднику или лицу, имеющему право на ее получение, не выплачивается в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 77 и пунктом 5 статьи 80 Закона.

В случае гибели (смерти) сотрудника в период прохождения им службы или после его увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, кадровые аппараты учреждений (подразделений) специальных государственных органов по месту жительства его наследников письменно в течение 10 рабочих дней уведомляют последних о необходимости представления:

заявления на выплату компенсации по форме;

копии свидетельства или уведомления о смерти по форме, определенной уполномоченным органом в области здравоохранения;

свидетельства о праве на наследство, выданного в установленном законодательством РК порядке;

копию одного из документов, удостоверяющих личность наследника: паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности гражданина РК, заграничный паспорт, свидетельство о рождении (для несовершеннолетних наследников).

сведений о номере текущего банковского счета каждого наследника;

копии патологоанатомического заключения о причине смерти и диагнозе заболевания или заключения судебно-медицинской экспертизы в случае, если проводилась судебно-медицинская экспертиза или патологоанатомическая диагностика;

доверенности, удостоверенной нотариально, с указанием полномочия на подачу заявления на выплату компенсации, а также ее получение при отсутствии возможности личного обращения наследника.

Кадровые аппараты учреждений (подразделений) специальных государственных органов после получения документов запрашивают и составляют:

справку о размере денежного содержания погибшего (умершего) сотрудника на момент события, дающего право на получение компенсации, с указанием периода прохождения службы по форме, а также выписку из приказа уполномоченного руководителя об исключении сотрудника из списков личного состава учреждения (подразделения);

материалы служебного расследования причин и обстоятельств гибели (смерти) сотрудника;

в отношении лиц, умерших после увольнения со службы, заключение комиссии военно-врачебной экспертизы, подтверждающее, что причиной смерти явились увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание, полученные в период прохождения службы.

В случае установления сотруднику инвалидности, полученной им в период прохождения службы:

им по месту службы представляются:

заявление на выплату компенсации по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

копия справки об инвалидности;

кадровым аппаратом учреждения (подразделения) специального государственного органа запрашиваются:

копия заключения комиссии военно-врачебной экспертизы, подтверждающего, что контузия, увечье, заболевание, в результате которых наступила инвалидность, получены в период прохождения службы;

справка о размере денежного содержания сотрудника на момент события, дающего право на получение компенсации, с указанием периода прохождения службы по форме.

В случае установления сотруднику инвалидности, наступившей в результате контузии, увечья, заболевания, полученных в период прохождения службы, до истечения одного года со дня увольнения со службы, кадровый аппарат учреждения (подразделения) специальных государственных органов собирает документы, а также составляет выписку из приказа уполномоченного руководителя об исключении сотрудника из списков личного состава учреждения (подразделения).

При получении не в полном объеме документов на выплату компенсации кадровый аппарат в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления направляет уведомление заявителю о необходимости предоставления недостающих документов.

При отсутствии уведомления о неполноте документов в течение 5 рабочих дней со дня их поступления документы считаются принятыми в полном объеме. Днем поступления заявления считается дата регистрации его в специальном государственном органе (учреждении).

Финансовое подразделение учреждения специального государственного органа согласно представленным кадровым подразделением материалам в течение 10 рабочих дней составляет в установленном законодательством порядке заявку на внесение изменений в индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам и направляет в финансовое подразделение специального государственного органа для рассмотрения и внесения соответствующих изменений в индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам учреждения.

После проведения процедур внесения изменений в индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам учреждения финансовым подразделением учреждения специального государственного органа производится выплата компенсации получателю.

Постановление вводится в действие с 17 апреля 2026 года.