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Законодательство РК

Казахстан продлил запрет на вывоз маточного поголовья еще на полгода

Овцы, бараны, овца, баран, овечки, овцеводство, скотоводство, скот, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 12:10 Фото: unsplash
Министерство сельского хозяйства подготовило совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории РК маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", – говорится в документе.

Министерству сельского хозяйства предписано в установленном законодательством порядке информировать Евразийскую экономическую комиссию о применении мер.

Как поясняется, такое решение было принято на Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 26 июля 2024 года.

Запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС на шесть месяцев устанавливается для обеспечения продовольственной безопасности и исключения массового вывоза сельхозживотных, а также развития переработки.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 августа.

Ранее запрет на вывоз маточного поголовья был введен в Казахстане с 8 января 2024 года.

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