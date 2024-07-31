Казахстан продлил запрет на вывоз маточного поголовья еще на полгода

Министерство сельского хозяйства подготовило совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории РК маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", – говорится в документе.

Министерству сельского хозяйства предписано в установленном законодательством порядке информировать Евразийскую экономическую комиссию о применении мер.

Как поясняется, такое решение было принято на Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 26 июля 2024 года.

Запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС на шесть месяцев устанавливается для обеспечения продовольственной безопасности и исключения массового вывоза сельхозживотных, а также развития переработки.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 августа.

Ранее запрет на вывоз маточного поголовья был введен в Казахстане с 8 января 2024 года.