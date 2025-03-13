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Право

Казахстан продлит запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец

Скот, скотоводство, коровы, быки, телята, сельское хозяйство, крупный рогатый скот, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 14:38 Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", –говорится в документе. 

Министерству сельского хозяйства предписано информировать об этом Евразийскую экономическую комиссию.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 марта.

По данным МСХ, на 1 января 2025 года общее поголовье КРС составляет 7 842,6 тыс. голов, или на 18,5% выше аналогичного периода прошлого года. Из них маточное поголовье (коров) составляет 4 380 тыс. голов, или на 19,7 % выше соответственно.

По итогам 2024 года в республике произведено 430 тыс. тонн мяса КРС в убойном весе, что на 7,5% больше по сравнению с 2023 годом (399,3 тыс. тонн).

Поголовье овец составило 18 522,6 тыс. голов, что на 9,2% больше по сравнению с предыдущим годом (16 961,7 тыс. тонн). В республике произведено 132,8 тыс. тонн мяса баранины в убойном весе.

На 1 января 2025 года в республике функционирует порядка 213 мясоперерабатывающих предприятий с мощностью 412 тыс. тонн мяса (без мяса птицы) в год.

В 2024 году объем переработки КРС и МРС составил 270 тыс. тонн, что на 17% больше уровня 2023 года (230 тыс. тонн). Загруженность составляет 66%.

В МСХ подчеркнули, что для достижения указанных целей оказываются значительные меры государственной поддержки в виде льготного кредитования, снижения ставки вознаграждения по кредитам, инвестиционного субсидирования, субсидирования развития животноводства, закупа кормов и развития кормопроизводства, таможенные и налоговые льготы при ввозе скота и т. д.

"При этом отмечается высокий спрос на маточное поголовье КРС и МРС в соседних странах, что стимулирует вывоз скота за границу в больших объемах, это может свести на нет все усилия государства по развитию собственного животноводства и переработки животноводческой продукции", – пояснили в министерстве.

В связи с чем предлагается сохранить и продлить запрет на вывоз из республики маточного поголовья КРС и МРС.

Запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота вводится в Казахстане с 2022 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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