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Законодательство РК

В Казахстане продлят запрет на ввоз пшеницы до конца года

Зерно, пшеница, сельское хозяйство, сельхозтехника, сбор зерна, комбайнеры, поле, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 14:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах ввоза пшеницы на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести в срок до 31 декабря 2024 года запрет на ввоз пшеницы на территорию РК из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза всеми видами транспорта, за исключением транзита пшеницы через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию республики", - говорится в документе.

Комитету государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК при взаимодействии с Комитетом государственных доходов МФ РК предписано в пределах своей компетенции принять необходимые меры.

Вместе с тем признается утратившим силу приказ министра сельского хозяйства от 11 апреля 2024 года "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным, водным и железнодорожным транспортом". Согласно этому приказу запрет вводился на полгода.

Как пояснили в Минсельхозе, по данным статистики на 1 июля текущего года по республике имеются запасы в объеме около 6,1 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы – 5,1 млн тонн, из них пшеницы на продовольственные цели – 4 млн тонн.

"Таким образом, учитывая большие переходящие запасы урожая прошлого года, а также хороший урожай текущего года, в целях подготовки элеваторов к приему нового урожая, а также поддержки отечественных сельхозпроизводителей на заседаний МВК было принято решение о полном запрете пшеницы на территорию РК", - говорится в обосновании.

 В свою очередь, добавили в министерстве, присутствие значительного объема российского зерна на рынке Казахстана и большой урожай текущего года может негативно сказаться на состоянии отрасли. Отечественные СХТП будут вынуждены реализовывать зерно по цене близкой к себестоимости, что приведет к не своевременному исполнению обязательств перед кредиторами, ухудшению финансового состояния и дефициту средств на проведение ВПР 2025 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 августа.

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