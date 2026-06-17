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Право

В Казахстане планируют ввести запрет на ввоз пшеницы

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 15:16 Фото: akorda.kz
Министерство сельского хозяйства разработало проект приказа "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным, водным и железнодорожным транспортом", сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрено введение запрета сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы в Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.

Исключение составляет ввоз пшеницы железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий, лицензированных элеваторов, а также АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация".

Также говорится, что ввезенная в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

При этом запрет не распространяется на пшеницу, ввозимую на территорию РК в рамках железнодорожных транзитных перевозок, а также их перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через Казахстан.

Данная мера вводится для поддержки отечественных производителей и обеспечения стабильного сбыта продукции, пояснили в министерстве.

Документ подготовлен на основе решения Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 5 июня 2026 года.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 июня.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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