Как будут тестировать на профессиональную добропорядочность правоохранителей

Агентство по противодействию коррупции разработало законопроект "О тестировании на профессиональную добропорядочность", сообщает Zakon.kz.

Документ определяет цель, задачи, принципы, правовые гарантии и последствия организации и проведения тестирования на профессиональную добропорядочность, а также регулирует общественные отношения в сфере государственного управления по противодействию коррупции.

В пояснительной записке сказано, что проект закона направлен на внедрение института проверки на профессиональную добропорядочность, которая будет способствовать снижению уровня восприятия коррупции в правоохранительных органах и повысит уровень доверия населения этим органам. Это в свою очередь положительно повлияет на уровень общественной безопасности и сотрудничества граждан в процессе обеспечения общественного порядка.

В законопроекте определены следующие понятия:

профессиональная добропорядочность – способность лица выполнять свои правовые и профессиональные обязанности и полномочия честно, справедливо, на высоком морально-нравственном уровне, не допуская злоупотреблений служебным положением и полномочиями, соблюдая Конституцию и законодательство РК;

тестирование на профессиональную добропорядочность – комплекс мероприятий, направленный на применение к тестируемым лицам без их ведома мнимых ситуаций, имитирующих повседневную деятельность по реализации их полномочий, в ходе которых устанавливается соблюдение ими соответствующих должностных процедур и норм профессиональной этики, посредством наблюдения с использованием специальных технических средств;

тестировщик – сотрудник субъекта организации и проведения тестирования на профессиональную добропорядочность, наделенный настоящим законом полномочиями и компетенциями по осуществлению тестирования на профессиональную добропорядочность;

тестируемое лицо – сотрудник субъекта организации и проведения тестирования на профессиональную добропорядочность, в отношении которого осуществляется тестирование на профессиональную добропорядочность;

субъекты организации и проведения тестирования на профессиональную добропорядочность – органы прокуратуры, внутренних дел, финансового мониторинга, уполномоченные органы по противодействию коррупции и в сфере гражданской защиты, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательными актами РК;

сценарий тестирования на профессиональную добропорядочность – подробное описание мнимой ситуации, имитирующей типовой случай, непосредственно относящийся к должностным полномочиям тестируемого лица, на основе которого будет осуществляться тестирование на профессиональную добропорядочность;

ненадлежащее влияние – незаконные попытки, действия, давление, угрозы, вмешательства или просьбы третьих лиц в целях побуждения тестируемых лиц к выполнению или невыполнению, затягиванию или ускорению выполнения действий, входящих в их должностные полномочия, или в нарушение их должностных полномочий;

негласные аудио- и видеоконтроль лица или места – негласный контроль речевой и иной информации, а также действий лиц и (или) событий, происходящих в строго определенном месте, с использованием, специальных технических средств с одновременной фиксацией их содержания на материальном носителе в ходе проведения тестирования на профессиональную добропорядочность и ряд других терминов.

Целью организации и проведения тестирования на профессиональную добропорядочность является укрепление системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции и развитие организационной культуры добропорядочности в государственных органах.

Организация и проведение тестирования осуществляются при обязательном соблюдении следующих принципов:

законности;

уважения достоинства личности, приоритета защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;

беспристрастного, справедливого и недискриминационного отношения к тестируемым лицам;

презумпции добросовестности сотрудников и работников субъектов организации и проведения тестирования при исполнении своих должностных полномочий в соответствии с законодательством РК.

Тестируемое лицо имеет право:

быть уведомленным о возможности проведения в отношении него тестирования на профессиональную на добропорядочность и получать разъяснения о его процедуре, правах и обязанностях задействованных участников, а также правовых последствиях в случае непрохождения тестирования;

в случае непрохождения тестирования ознакомиться с материалами тестирования на профессиональную добропорядочность и информацией, полученной в результате нее его проведения, и в ходе последующего дисциплинарного производства;

обжаловать дисциплинарное взыскание, наложенное по результатам тестирования на профессиональную добропорядочность, в порядке, установленном законами РК;

обжаловать в вышестоящий орган, суд в порядке, установленном АППК РК, применение по отношению к нему тестирования на профессиональную добропорядочность.

Тестировщики имеют право:

быть специально обученными в отношении процедуры, методов, средств, прав и обязанностей участников тестирования на профессиональную добропорядочность;

использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

использовать документы, зашифровывающие сотрудников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств субъектов организации и проведения тестирования;

использовать специальные технические средства для осуществления негласной аудио-, видеозаписи при проведении тестирования на профессиональную добропорядочность, исключительно с санкции прокурора;

привлекать отдельных граждан с их согласия к проведению тестирования на профессиональную добропорядочность с сохранением по их желанию конфиденциальности сотрудничества.

Субъекты организации и проведения тестирования должны обеспечить привлечение в качестве тестировщиков сотрудников, наиболее приверженных специальным этическим принципам правоохранительной службы.

Для обеспечения объективности деятельности по тестированию на профессиональную добропорядочность к тестировщикам применяется обязательство по декларированию возможных личных интересов и конфликта интересов.

Перед утверждением плана тестирования тестировщик обязан письменно заявить об отсутствии конфликта интересов, родственных, дружеских или враждебных отношений с сотрудником, в отношении которого планируется проведение тестирования на профессиональную добропорядочность.

В случае наличия конфликта интересов тестировщик обязан письменно заявить самоотвод от участия в тестировании.

При осуществлении тестирования на профессиональную добропорядочность запрещается:

применять сценарии тестирования на профессиональную добропорядочность, содержащие действия тестировщиков, связанные с нарушением уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях;

склонять и провоцировать активными действиями тестируемых лиц к совершению правонарушений;

совершать действия, создающие реальную угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, кроме случаев крайней необходимости и необходимой обороны;

использовать насилие, угрозы, шантаж и иные неправомерные действия, ограничивающие права, свободы и законные интересы граждан и должностных лиц;

фальсифицировать материалы тестирования, а равно использовать заведомо недостоверные либо ложные сведения;

разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и достоинство человека и гражданина, и которые стали известны в процессе проведения тестирования на профессиональную добропорядочность, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Результаты и материалы тестирования на профессиональную добропорядочность могут быть использованы в отношении тестируемого лица только в дисциплинарном производстве.

Одно и то же тестируемое лицо не может подвергаться тестированию на профессиональную добропорядочность более чем два раза в течение одного года.

Как будет проходить тестирование

При проведении тестирования на профессиональную добропорядочность предусмотрено использование специальных технических средств для осуществления негласного аудио- и видеоконтроля лица или места с целью обеспечения объективности наблюдения за ходом тестирования и регистрации поведения тестируемого лица.

Разрешение на использование специальных технических средств для осуществления негласного аудио- и видеоконтроля лица или места при проведении тестирования на профессиональную добропорядочность осуществляет Генеральный Прокурор РК, его первый заместитель либо заместители, Главный военный прокурор, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры.

Сведения об организации и проведении тестирования на профессиональную добропорядочность составляют служебную тайну и включаются в ведомственные перечни сведений, подлежащих засекречиванию в соответствии с законом "О государственных секретах".

С учетом специфики деятельности субъектами организации и проведения тестирования разрабатываются следующие сценарии тестирования:

категория "А" : сценарии, направленные на оценку качества сервиса, оказываемого в соответствии с полномочиями при ежедневном рутинном взаимодействии с населением;

: сценарии, направленные на оценку качества сервиса, оказываемого в соответствии с полномочиями при ежедневном рутинном взаимодействии с населением; категория "B" : сценарии, направленные на оценку соблюдения предписанных служебных процедур и обязанностей в соответствии с действующими правовыми актами;

: сценарии, направленные на оценку соблюдения предписанных служебных процедур и обязанностей в соответствии с действующими правовыми актами; категория "C": сценарии, направленные на оценку соблюдения требований служебной этики, предъявляемые к сотрудникам в связи с осуществлением ими должностных обязанностей.

Сценарии тестирования утверждаются совместным актом первого руководителя субъекта организации и проведения тестирования на профессиональную добропорядочность и Генерального Прокурора РК и обновляются периодически, по мере выявления необходимости.

Сценарии тестирования для сотрудников органов прокуратуры разрабатываются подразделением, ответственным за организацию и проведение тестирования на профессиональную добропорядочность, и утверждаются Генпрокурором РК.

Источниками информации для определения тестируемых лиц являются:

результаты антикоррупционного мониторинга, внутреннего и внешнего анализа коррупционных рисков;

перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков;

анализ жалоб, представлений, дисциплинарной и административной практики, исполнительской дисциплины;

обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;

сведения неправительственных и международных организаций;

данные социологических опросов по вопросам противодействия коррупции;

публикации в масс-медиа;

иные не запрещенные законом источники информации.

Основаниями для тестирования являются:

наличие регулярных жалоб на законность, своевременность, этичность действий сотрудника или работника;

наличие регулярных замечаний со стороны руководства по нарушению процедур и должностных полномочий, связанных с оказанием государственных услуг или работой с населением;

регулярные нарушения, выявленные в ходе ведомственных проверок по соблюдению требований несения правоохранительной службы в субъектах организации и проведения тестирования;

персонифицированная информация в масс-медиа, свидетельствующая о поведении при исполнении должностных полномочий, дискредитирующем государственный орган и вызывающем негативный общественный резонанс.

Мотивированное решение координатора по определению тестируемых лиц о проведении тестирования на профессиональную добропорядочность конкретных сотрудников утверждается первым руководителем субъекта организации и проведения тестирования либо руководителем территориального или приравненного к нему подразделения, учреждения, ведомства субъекта организации и проведения тестирования.

В решении о проведении тестирования на профессиональную добропорядочность указывают:

данные сотрудников, которые будут подлежать тестированию на профессиональную добропорядочность;

основания инициирования тестирования;

выбор категории сценария тестирования, соответствующей основаниям инициирования тестирования;

иная информация, необходимая для проведения тестирования на профессиональную добропорядочность.

План тестирования разрабатывается координатором по тестированию в отношении тестируемого лица и содержит следующую информацию:

фамилия, имя и отчество (при его наличии), занимаемая должность тестируемого лица;

ссылка на решение о проведении тестирования на профессиональную добропорядочность в отношении тестируемого лица;

цели проведения тестирования на профессиональную добропорядочность;

данные лица, ответственного за проведение тестирования на профессиональную добропорядочность, включая информацию о конфликте интересов согласно пункту 2 статьи 9 настоящего Закона, а также иных лиц, участвующих в тестировании;

место, продолжительность и материально-техническое обеспечение тестирования;

выбор сценария тестирования из утвержденной категории в решении о проведении тестирования, с указанием имитируемой мнимой ситуации и вариантов законных действий тестировщика и тестируемого лица;

основания для ходатайства о проведении негласного аудио- и видеоконтроля в ходе тестирования тестируемого лица и (или) места;

иная информация, необходимая для проведения тестирования на профессиональную добропорядочность.

Проведение тестирования

В процессе тестирования на профессиональную добропорядочность тестировщики принимают необходимые меры с целью воплощения имитируемых мнимых ситуаций, согласно сценарию, обеспечивая таким образом реализацию положений утвержденного плана тестирования.

В непредвиденных ситуациях тестировщик может отклоняться от утвержденного плана тестирования, только если его действия способствуют выполнению целей тестирования, не нарушают прав участников тестирования, и не ведут к изменению условий решения о проведении тестирования, с незамедлительным уведомлением координатора по тестированию.

По запросу субъекта организации и проведения тестирования, другие государственные органы, организации предоставляют ему помощь в реализации мер по проведению тестирования на профессиональную добропорядочность в пределах компетенции и в установленном законом порядке.

После проведения тестирования на профессиональную добропорядочность тестировщик в срок не позднее пяти рабочих дней составляет отчет о результатах тестирования, который должен содержать следующую информацию:

данные тестируемого лица;

описание мероприятий, проведенных согласно плану тестирования на профессиональную добропорядочность;

описание поведения и действий тестируемого лица во время данной тестирования;

выводы об уязвимости и рисках, которые побуждают или могут побудить тестируемое лицо к нарушению антикоррупционных ограничений или совершению коррупционных правонарушений в связи с исполнением своих служебных обязанностей;

выводы и предложения относительно оценки результата тестирования на профессиональную добропорядочность.

Отчет о проведенном тестировании на профессиональную добропорядочность, аудио-, видеозапись, произведенная в ходе данного тестирования, и другие имеющиеся материалы вносятся на согласование координатору по тестированию.

В случае обнаружения в действиях тестируемого лица признаков административного или уголовного правонарушения руководитель подразделения собственной (внутренней) безопасности незамедлительно передает отчет о тестировании в уполномоченный орган для принятия решения.

Оценка результатов тестирования на профессиональную добропорядочность

Результатами тестирования на профессиональную добропорядочность могут быть следующие заключения:

прохождение тестирования;

непрохождение тестирования.

Критериями для вынесения заключений о прохождении или непрохождении тестирования на профессиональную добропорядочность являются:

по сценариям категории "А": законность, полнота, информированность, своевременность и вежливость оказанного тестируемым должностным лицом сервиса/услуги обратившемуся лицу;

по сценариям категории "B": наличие в действиях тестируемого лица противоправного, виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения положений действующих нормативных правовых приказов актов;

по сценариям категории "C": наличие в действиях тестируемого лица противоправного, виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения требований, предъявляемых к сотрудникам в связи с осуществлением ими служебных обязанностей, предусмотренных в Этическом кодексе сотрудников правоохранительных органов РК.

Руководитель субъекта организации и проведения тестирования утверждает состав комиссии по добропорядочности.

Комиссия по добропорядочности рассматривает материалы и отчет о результатах тестирования на профессиональную добропорядочность и исследует факты, касающиеся поведения тестируемого лица.

Решение комиссии по добропорядочности принимается на заседании открытым голосованием простым большинством и оформляется протоколом.

По итогам рассмотрения представленных материалов комиссия по добропорядочности выносит заключение о прохождении либо непрохождении тестирования.

В случае прохождения тестирования руководитель подразделения собственной (внутренней) безопасности сообщает соответствующий результат не ранее чем через месяц со дня тестирования руководству подразделения субъекте организации и проведения тестирования, в котором работает тестируемое лицо, без приложения отчета о результатах тестирования и раскрытия данных участников тестирования.

Руководитель подразделения в течение трех рабочих дней со дня получения такого сообщения информирует сотрудников подразделения о проведенном тестировании без раскрытия личности тестируемого лица и деталей тестирования.

В случае непрохождения тестирования комиссия по добропорядочности имеет право:

при непрохождении сотрудником тестирования по сценариям из категории "А" – рекомендовать уполномоченному руководителю принять индивидуальные и организационные меры по улучшению качества сервиса населению;

при непрохождении тестирования на профессиональную добропорядочность по сценариям категорий "B" и "C" – истребовать письменное объяснение от тестируемого лица о совершенном дисциплинарном проступке;

в случае, если тестирование признано не состоявшимся в результате нарушения плана тестирования, рекомендовать руководителю подразделения собственной (внутренней) безопасности провести повторное тестирование после принятия мер по устранению причин нарушений.

Если в письменном объяснении сотрудник согласен с фактом совершения им дисциплинарного проступка, то комиссия по добропорядочности вправе рекомендовать уполномоченному руководителю применить соответствующую меру дисциплинарного взыскания без проведения служебного расследования.

Если же сотрудник в своем письменном объяснении не согласен с фактом совершения им дисциплинарного проступка, то по приказу руководителя государственного органа или уполномоченного руководителя должно быть проведено служебное расследование.

С момента получения сообщения о непрохождении тестирования на профессиональную добропорядочность и до завершения дисциплинарного производства тестируемое лицо не может быть освобождено от должности на основании заявления об увольнении.

Сотрудник вправе обжаловать дисциплинарное взыскание, наложенное на него по результатам тестирования на профессиональную добропорядочность, в вышестоящий орган либо в суд.

Вышестоящий орган, суд при рассмотрении жалобы обеспечивают конфиденциальный характер документов и личностей, задействованных в организации и проведении тестирования на профессиональную добропорядочность.

Аудио-, видеозаписи, произведенные в ходе тестирования на профессиональную добропорядочность, хранятся с учетом обеспечения режима секретности, соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом РК:

в случае прохождения тестирования – в течение одного года со дня проведения тестирования;

в случае непрохождения тестирования в течение пяти лет со дня проведения тестирования, а в случае признания судом незаконными организации и проведения тестирования на профессиональную добропорядочность – до даты вступления в законную силу решения суда.

Также планируется учет и ведение реестра тестирования на профессиональную добропорядочность.

Разработчики утверждают, что реализация закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий. При этом проект потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.

Законопроект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 августа 2024 года.

Мы писали, что казахстанских силовиков планируют проверять на профессиональную добропорядочность.