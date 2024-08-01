Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2024 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Закон "О масс-медиа"

С 20 августа вводится в действие закон "О масс-медиа". В новый закон вошли основные положения законов "О средствах массовой информации" и "О телерадиовещании", которые признаются утратившими силу.

В законе предусмотрен ряд новых положений:

Введено новое, более широкое понятие "масс-медиа", которое включает в себя не только СМИ, но и интернет-ресурсы.

Установлены дополнительные правовые гарантии для журналистов. Введено понятие "особый статус журналиста", под которым понимается статус журналиста, предусматривающий защиту его прав и свобод, расширенные права при поиске, запросе, получении и распространении информации, а также иные особые права, установленные законом "О масс-медиа".

Установлен срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ об опровержении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в виде 1 года со дня опубликования таких сведений в СМИ.

Усовершенствован порядок аккредитации представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов.

Сокращен срок рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней, что позволяет журналистам получать необходимую информацию в кратчайшие сроки, тем самым сохраняя актуальность информационной повестки дня.

В целях саморегулирования деятельности СМИ законом предусмотрено создание общественно-профессиональных советов, которые могут быть организованы как на республиканском, так и на региональном уровнях.

Основной функцией данных советов является разработка Этического кодекса журналистов.

Усовершенствованы механизмы финансирования государственной информационной политики путем внедрения грантового финансирования.

В целях защиты интересов национального телерадиовещания увеличен еженедельный объем отечественных теле-, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%.

В еженедельном объеме увеличен объем количества отечественных телепрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов с 2025 года – 55%, с 2027 года – 60%.

Снижен с 20% до 10% объем ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах.

Установлен запрет на распространение или размещение информации, пропагандирующей самоубийство, информации о способах и призывах к совершению самоубийства.

В Налоговом кодексе установлены ставки сбора за постановку на учет теле-, радиоканала, периодического печатного издания, интернет-издания. (Ранее речь шла о сетевом издании, сами же ставки не меняются.)

Сопутствующими поправками в ряде законов и кодексов понятие "средства массовой информации" заменено на "масс-медиа и онлайн-платформы".

Также вносятся поправки в статью 451 КОАП, устанавливающие административную ответственность за нарушение законодательства о масс-медиа.

Добавлены новые части:

Нарушение законодательства РК о масс-медиа телерадиокомпаниями, совершенное в виде:

распространения отечественными теле-, радиоканалами менее установленной нормы процентов отечественных теле-, радиопрограмм;

распространения на телеканале телепрограмм новостного характера без обеспечения сурдопереводом или переводом в виде субтитров;

распространения на телеканале дополнительной информации, носящей характер коммерческой рекламы, превышающей 25% площади кадра и нарушающей текстовый или информационный материал в телепрограммах;

необеспечения качества подачи теле-, радиоканалами теле-, радиопрограмм в соответствии с правилами присоединения технических средств телерадиовещания к сетям операторов телерадиовещания, технической эксплуатации систем телерадиовещания и требованиями национальных стандартов телерадиовещания, а также техническими параметрами качества телерадиовещания, – влечет штраф на должностных лиц в размере 50 (184 600 тенге в 2024 году), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 (369 200 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 150 (553 800 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП (1 107 600 тенге в 2024 году).

За деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрен штраф на должностных лиц в размере 100, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 150, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 400 МРП.

Распространение объема теле-, радиопрограмм на государственном языке от общего объема теле-, радиопрограмм в интервалах времени продолжительностью шесть часов каждый, исчисляемый с ноля часов местного времени, менее установленного законодательством РК о масс-медиа, - влечет предупреждение или штраф на должностных лиц в размере 10 (36 920 тенге), на субъектов малого предпринимательства – в размере 20 (73 840 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП.

За действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, грозит штраф на должностных лиц в размере 50, на субъектов малого предпринимательства – в размере 150, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 250, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП, с лишением лицензии на деятельность по организации телевизионного или радиовещания и приостановлением выпуска (выхода в эфир) средства массовой информации на срок до 3 месяцев.

Вещание в еженедельном объеме отечественными теле-, радиоканалами ретрансляции теле-, радиопрограмм иностранных теле-, радиоканалов, превышающем десять процентов от общего объема теле-, радиопрограмм, – влечет штраф на должностных лиц в размере 50, на юридических лиц – в размере 100 МРП.

За действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрен штраф на должностных лиц в размере 100, на юридических лиц – в размере 200 МРП.

Нарушение законодательства РК о масс-медиа операторами телерадиовещания, совершенное в виде:

нераспространения операторами телерадиовещания обязательных теле-, радиоканалов;

нарушения операторами телерадиовещания условий ретрансляции теле-, радиоканала, –

влечет штраф на должностных лиц в размере 50, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 150, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП.

За повторные деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, установлен штраф на должностных лиц в размере 100, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 150, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 400 МРП.

Нарушение законодательства РК о масс-медиа телерадиокомпаниями и операторами телерадиовещания, совершенное в виде:

организации системы коллективного приема, не предусматривающей коммерческой цели, без письменного согласия собственников здания или зданий;

несвоевременного распространения операторами телерадиовещания и телерадиокомпаниями сигнала оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка;

использования технических средств телерадиовещания, не прошедших процедуры подтверждения соответствия;

создания помех радиопередающим и (или) радиоприемным средствам связи посредством индивидуальных наземных спутниковых приемных устройств;

распространения операторами телерадиовещания теле-, радиоканалов, не поставленных на учет, переучет в уполномоченном органе, – влечет штраф на должностных лиц в размере 50, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 150, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП.

За деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания,– штраф на должностных лиц в размере 100, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 150, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 400 МРП.

Борьба с азартными играми

Вводятся в действие сопутствующие поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, которыми, в частности, установлено, что объектами мониторинга рекламы являются масс-медиа и наружная (визуальная) реклама.

Также установлено, что запрещается реклама букмекерских контор или тотализаторов:

наружная (визуальная), за исключением расположенной в месте расположения букмекерской конторы или тотализатора, внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов;

на транспортных средствах;

в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании, за исключением рекламы в средствах массовой информации, зарегистрированных в уполномоченном органе в области масс-медиа, со спортивной тематической направленностью, а также при прямой трансляции отечественными телеканалами международных спортивных соревнований.

Реклама букмекерских контор и тотализаторов может содержать только наименование, элементы товарного знака, место нахождения, интернет-ресурс (при наличии такового) букмекерской конторы и (или) тотализатора, дату выдачи, срок действия и номер лицензии на занятие деятельностью букмекерской конторы и тотализатора.

Операторам связи запрещается оказывать услуги по рассылке текстовых сообщений на абонентские устройства сотовой связи населения, содержащих рекламу электронного казино, интернет-казино, а также рекламу азартных игр и пари.

Возобновляемые источники энергии

Вводятся в действие поправки по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии.

В частности, установлены условия для подключения нетто-потребителей к сетям энергопередающих организаций и продажи электрической энергии энергоснабжающим организациям:

Энергоснабжающая организация обязана заключить с нетто-потребителем типовой договор купли-продажи электрической энергии при подключении его к сетям энергопередающей организации в качестве потребителя.

Энергопередающая организация обязана обеспечить беспрепятственное подключение нетто-потребителя к электрической сети энергопередающей организации в точке, находящейся с его стороны до раздела границ маломасштабного объекта, принадлежащего нетто-потребителю.

Нетто-потребитель оплачивает обслуживающей его энергоснабжающей организации по ее действующему тарифу потребленный им за расчетный период из электрической сети объем электрической энергии за вычетом объема, поставленного им в электрическую сеть за тот же период.

В случае превышения объема электрической энергии, поставленной нетто-потребителем за расчетный период в электрическую сеть, над объемом электрической энергии, потребленной им за тот же период из электрической сети, обслуживающая энергоснабжающая организация оплачивает нетто-потребителю вышеуказанный объем превышения по его предельной цене (без дифференциации по группам потребителей).

Покупка-продажа электрической энергии у нетто-потребителей энергоснабжающей организацией осуществляется в соответствии с правилами купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей.

Труд, занятость

В Правила профессиональной выплаты за счет работодателя внесены изменения.

В Правила осуществления, приостановления, возобновления и прекращения профессиональной выплаты за счет средств работодателя внесены следующие поправки:

введено понятие "специальное профессиональное государственное пособие";

уточнено, что излишне зачисленные (выплаченные) суммы профессиональных выплат, поступившие в Госкорпорацию, должны быть переведены Госкорпорацией на счет работодателя не позднее последнего рабочего дня календарного месяца;

в новой редакции изложена форма Заявления о прекращении трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда/переводе на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов.

Министерство труда упразднило отчетность по аттестации производственных объектов.

Соответствующие поправки внесены в Правила обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда.

Теперь работодатели освобождены от обязательств по представлению сведений о результатах аттестации в связи с упразднением следующих форм отчетов:

Отчет предприятия по результатам проведенной аттестации производственных объектов по условиям труда. Отчет по рабочим местам, не соответствующим требованиям безопасности труда по производственным факторам. Отчет по рабочим местам, не соответствующим требованиям травмобезопасности. Отчет по рабочим местам, не обеспеченным специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты. Отчет о результатах производственного контроля.

Указанные отчеты представлялись местному органу по инспекции труда по месту нахождения организации работодателя.

Кроме того, в Правила внесено уточнение в части применения Санитарных правил, в соответствии с которыми проводится оценка причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также результатов производственного контроля.

Приватизация жилья

Внесены изменения в Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда.

В частности, уточнено, что веб-портал реестра государственного имущества – интернет-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: www.e-qazyna.kz, предоставляющий единую точку доступа к электронной базе данных по договорам о приватизации жилища.

Приватизация жилищ оформляется договором о приватизации жилища по типовой форме.

Договор найма либо ордер на жилище должен быть зарегистрирован на портале.

После вынесения решения о приватизации передача жилища из жилищного фонда коммунального государственного предприятия и коммунального государственного учреждения в коммунальный жилищный фонд производится в течение пятнадцати календарных дней с использованием портала в электронной форме.

После заключения договора о приватизации жилища заявителем через портал в течение 30 календарных дней производится оплата стоимости жилища, подлежащей уплате в местный бюджет.

Защита прав детей

В Министерстве просвещения уточнили понятие "травля (буллинг) ребенка".

"Травля (буллинг) ребенка" – систематические (два и более раза) действия унизительного характера, преследование или запугивание, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, а равно те же действия, совершенные публично или с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций, и (или) онлайн-платформ (кибербуллинг); (ранее в документе вместо масс-медиа говорилось о СМИ).

Изменены проверочные листы в области защиты прав ребенка.

В частности, в проверочном листе в области защиты прав ребенка в отношении деятельности школ появились новые требования:

Наличие факта допуска к работе в организации образования лиц, не имеющих педагогического или профессионального образования по соответствующему профилю;

Несоблюдение педагогами повышения (подтверждения) уровня квалификационной категории не реже одного раза в пять лет;

Несоблюдение педагогами повышения квалификации не реже одного раза в три года;

Обеспечение штатными единицами заместителя директора по воспитательной работе, педагога-психолога, педагога-ассистента (при наличии рекомендации ПМПК), воспитателя;

Осуществление учета обучающихся, получивших бесплатное питание, посредством аппаратно-программного комплекса с функцией фиксации и отчетности в соответствии с минимальными требованиями к объектам информатизации в области образования;

Создание безопасных образовательных условий по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (наличие систем видеонаблюдения, оповещения, мобильного и/или стационарного средства подачи тревоги (тревожная кнопка), контроля и управления доступом (турникеты), ограждения объектов, домофонной системы, договора об оказании охранных услуг, должностной инструкции по обеспечению безопасности, средств снижения скорости транспортных средств в целях предотвращения риска наезда).

Также изменились Критерии оценки и управления рисками за системой образования в части дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования.

В частности, к грубым нарушениям отнесено не соблюдение следующего требования: Обеспечение повышения квалификации педагогов по соответствующему профилю не реже 1 раза в 3 года, объемом не менее 36 часов. Для руководителей организаций образования повышение квалификации по соответствующему профилю и менеджменту в области образования – не реже 1 раза в 3 года.

Группы дневного пребывания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации создают в Казахстане

Минздрав внес соответствующее дополнение в Положение о деятельности организаций здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до 3 лет, детей с нарушениями психического и физического развития от рождения до 4 лет.

Так, в структуре организаций предусмотрены следующие отделения (группы):

отделение (группа) дневного пребывания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации с числом детей от рождения до трех лет (включительно) не более 10.

Борьба с терроризмом

Правительство изменило Правила отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении

В частности, добавлено понятие обследование объекта – комплекс мероприятий по изучению объекта на предмет его соответствия критериям отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении.

Обследование объекта организуется аппаратом (отделом) антитеррористической комиссии.

В состав комиссии по обследованию объекта могут привлекаться представители заинтересованных государственных органов, органов местного самоуправления, исполнительных органов, организаций (по согласованию) в соответствии с назначением обследуемого объекта.

Обследование объекта осуществляется путем посещения объекта или запроса информации об объекте (запрашивается от собственников, владельцев, руководителей объектов либо их представителей) в целях установления его соответствия или несоответствия критериям. По результатам обследования составляется акт обследования объекта на предмет его соответствия критериям.

Транспорт

Утвержден Перечень классификации подвижного состава, специального подвижного состава.

Подвижной состав:

Пассажирский подвижной состав. Грузовой подвижной состав. Тяговое транспортное средство.

Специальный подвижной состав:

Специальный самоходный подвижной состав;

Специальный несамоходный подвижной состав.

Также изменились Правила государственной регистрации (перерегистрации) подвижного состава и его залога, а также исключения из Государственного реестра подвижного состава.

Государственная регистрация (перерегистрация) подвижного состава и его залога, а также исключение из Государственного реестра подвижного состава предназначенного для перевозок пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом в РК, осуществляется территориальными органами Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК (регистрирующий орган) в целях формирования единого государственного банка данных и соблюдения требований безопасности движения предусмотренных в Правилах безопасности на железнодорожном транспорте.

Основаниями для перерегистрации подвижного состава являются смена места регистрации физического (в том числе индивидуального предпринимателя) и юридического лица с одного города в другой город по территории РК.

Также обновлены перечни основных требований к оказанию госуслуг:

"Государственная регистрация (перерегистрация) подвижного состава";

"Государственная регистрация залога подвижного состава".

Государственные закупки

Утверждены Правила заключения договоров услуг государственного образовательного заказа посредством веб-портала государственных закупок

Для работы на веб-портале государственных закупок пользователи совершают совокупность следующих действий:

устанавливают необходимое аппаратно-программное обеспечение для возможности использования сертификатов (открытый и закрытый ключ) электронной цифровой подписи;

получают сертификаты (открытый и закрытый ключ) электронной цифровой подписи в Национальном удостоверяющем центре РК;

проходят процедуры регистрации на веб-портале государственных закупок.

Услуга по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок в рамках договоров услуг государственного образовательного заказа потенциальным поставщикам оказывается единым оператором в сфере государственных закупок на платной основе согласно тарифам, предусмотренным для государственных закупок.

Гражданская защита

Утверждена Инструкция о приеме на службу в органы гражданской защиты, назначении на должность, перемещении, выдвижении по службе, предоставлении отпусков, присвоении специальных званий, увольнении и откомандировании.

Прием на службу в ОГЗ на должности младшего и среднего начальствующего состава осуществляется через первоначальную профессиональную подготовку в организации образования МЧС, путем зачисления в кадры подразделений ОГЗ.

Назначение на должность производится в течение одного месяца со дня зачисления в кадры, без установления испытательного срока.

Прием на должности старшего начальствующего состава производится в отношении лиц, прошедших конкурсный отбор, после прохождения стажировки и испытательного срока до трех месяцев с назначением на соответствующую должность.

При неудовлетворительном результате испытательного срока испытательный срок продлевается на три месяца без повторного последующего продления.

Испытательный срок не устанавливается для:

лиц, поступающих на службу и назначаемых на руководящие должности старшего и высшего начальствующего состава;

выпускников организации образования МЧС;

лиц, прошедших первоначальную профессиональную подготовку в организации образования МЧС;

лиц, ранее проходивших службу в правоохранительных, специальных государственных органах;

судей, прекративших свои полномочия, за исключением уволенных или прекративших свои полномочия по отрицательным мотивам.

Принимаемые на службу в ОГЗ граждане для определения пригодности к службе проходят медицинское и психофизиологическое освидетельствования в военно-врачебных комиссиях органов внутренних дел (ВВК) и полиграфологическое исследование в соответствующем подразделении ОГЗ.

Поступление на службу в ОГЗ осуществляется при условии прохождения гражданами обязательной специальной проверки.

Растительный, животный мир, охота

Срок действия путевки для охоты на сайгаков составит 3 дня.

Соответствующие изменения внесли в Правила выдачи путевок.

Также министерство экологии уточнило, что в выдаче путевок для проведения охоты и рыболовства отказывается в случаях наличия в охотничьих угодьях одновременно предельно допустимого количества охотников, определенных пропускной способностью охотничьих угодий, согласно внутреннего регламента охотничьего хозяйства.

Учет, кадастр и мониторинг животного мира будут вести в электронной форме на всей территории РК.

Кадастр животного мира РК содержит в электронной форме необходимые сведения и документы о распространении, биологическом состоянии, численности, характере и интенсивности хозяйственного использования видов диких животных.

Документация кадастра животного мира ведется в форме кадастровой книги по видам животных, являющихся объектами охоты и передача данных осуществляется в электронном виде по средствам интеграции информационных систем.

Кондоминиум, управление многоквартирным домом

Оборудование сотовой связи не относится к общему имуществу объекта кондоминиума.

Министерство промышленности уточнило понятие "общее имущество объекта кондоминиума" – часть объекта кондоминиума (фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок под многоквартирным жилым домом или придомовой земельный участок, элементы благоустройства и другое имущество общего пользования), кроме квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности и телекоммуникационного оборудования, являющегося собственностью операторов сотовой связи.

Изменены Квалификационные требования к управляющему многоквартирным домом.

Теперь управляющий многоквартирным жилым домом (МЖД) должен пройти обучение или самостоятельную подготовку и получить документ, подтверждающий квалификацию на осуществление функций по управлению объектом кондоминиума, выданный центром признания профессиональной квалификации, прошедшим аккредитацию в порядке, установленном законодательством РК об аккредитации в области оценки соответствия.

Напомним, ранее такой документ, подтверждающий квалификацию управляющего МЖД выдавался аккредитованной организацией в области оценки соответствия или центрами, осуществляющими независимую сертификацию квалификации специалистов.

Правоохранительные органы, военнослужащие

КНБ внесло изменения в Правила посещения членами семей курсантов для ознакомления с их жизнью и бытом

В документе уточнили понятие "документ, удостоверяющий личность" – документ установленного образца с зафиксированной в нем информацией о персональных данных физического лица, позволяющей установить личность и правовой статус его владельца в целях идентификации личности, выдаваемый на материальном носителе либо в случаях, определенных законодательством Республики Казахстан, в электронной форме.

Обновлены Правила подготовки в военной интернатуре.

Отбор граждан для подготовки специалистов военной медицины по программам высшего медицинского образования осуществляется на конкурсной основе.

Граждане, прошедшие конкурсный отбор, зачисляются курсантами военно-медицинского факультета военного института.

Подготовка курсантов военно-медицинского факультета по программам высшего медицинского образования осуществляется на базе медицинских вузов на договорной основе.

В военном институте курсанты проходят подготовку по военным и военно-медицинским дисциплинам.

Правилами определен порядок подготовки специалистов военной медицины в военной интернатуре, а также по программам послевузовского медицинского образования.

Изменились Правила проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах РК.

Теперь кандидаты, поступающие в военные учебные заведения, годные по состоянию здоровья к обучению, окончательное медицинское освидетельствование проходят в военных учебных заведениях

Кроме того, изменен порядок сбора медицинских справок и анализов до начала медицинского освидетельствования.

Добавлена новая норма, согласно которой, военнообязанные в мирное время при приписке в воинские части (специальные формирования), при призыве на воинскую службу по мобилизации, при военном положении и в военное время в части десантно-штурмовых войск, части специального назначения, на должности водолазов (боевых пловцов), проходят медицинское освидетельствование при их явке в местные органы военного управления, а также при отсутствии ранее вынесенного решения призывной комиссии.

Также изменен порядок прохождения планового и внепланового медицинского освидетельствования авиационного персонала.

Внесено дополнение, согласно которому Штатная ВВК ежемесячно в течение десяти рабочих дней после окончания каждого месяца направляет в структурные подразделения Министерства обороны РК (Главное военно-медицинское управление Вооруженных Сил РК, Департамент кадров Министерства обороны РК, кадровые органы видов и родов войск, региональных командований) список военнослужащих, признанных негодными (в том числе ограниченно годными) к воинской службе.

Изменения в Правилах военно-медицинского обеспечения в военно-медицинских подразделениях органов внутренних дел РК.

К военно-медицинским (медицинским) подразделениям органов внутренних дел РК относятся:

Медицинское управление Департамента тыла МВД РК;

медицинские отделы (группы) департаментов полиции городов Астана, Алматы, Шымкент и областей;

государственное учреждение "Центральный госпиталь с поликлиникой Министерства внутренних дел Республики Казахстан", государственные учреждения "Госпиталь с поликлиникой Департаментов полиции областей", "Поликлиника Департаментов полиции городов Астана, Алматы, Шымкент и областей" (медицинские организации ОВД);

медико-санитарные части организаций образования МВД (МСЧ учебных заведений);

военно-медицинское управление Главного командования Национальной гвардии РК (ВМУ НГ РК);

военно-врачебная комиссия Национальной гвардии Республики Казахстан (ВВК НГ РК);

санитарно-эпидемиологический центр Национальной гвардии Республики Казахстан (СЭЦ НГ РК);

медицинские управления региональных командований Национальной гвардии;

медицинские службы Академии Национальной гвардии (АНГ РК) и воинских частей Национальной гвардии;

военно-медицинские подразделения (лазареты, медицинские пункты и кабинеты) воинских частей и их подразделений.

Утверждены правила постановки на учет нуждающихся в служебном жилище лиц гражданского персонала (работников) Вооруженных сил.

Для постановки на учет следует подать через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (портал) заявление, подписанное ЭЦП либо удостоверенное одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения мобильного номера телефона к учетной записи портала.

Услугу оказывают районные эксплуатационные части МО РК бесплатно в течение 15 рабочих дней.

Потребуется перечень документов:

в случае отсутствия данных в информационной системе электронные копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, смерть, заключение брака, расторжение брака, усыновление, установление отцовства (материнства), перемена имени, отчества и фамилии).

в случаях признания других лиц членами семьи заявителя, последними представляются электронные копии решения суда о признании их членами семьи заявителя;

в случае отсутствия данных в информационной системе электронную копию трудовой книжки;

в случаях, когда жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, заявитель дополнительно представляет электронную копию санитарно-эпидемиологического заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы;

в случаях, когда жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным техническим требованиям, заявитель дополнительно представляет электронную копию технического заключения (по результатам технического обследования жилища) аттестованного эксперта в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Архитектура, строительство

Внесены изменения в Правила оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Лица, осуществляющие технический, авторский надзоры и управление проектом на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора, а также на всех объектах жилищно-гражданского назначения регистрируются и ведут исполнительную документацию в информационной системе для организации проведения строительства по принципу "одного окна" согласно Правилам, определяющим порядок ведения портала и информационных систем для организации проведения строительства по принципу "одного окна".

Также внесены поправки в Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика).

Так, Заказчик в ходе организации строительства и подготовки строительной площадки обеспечивает ведение и заполнение техническим и авторским надзорами, а также подрядчиком (подрядчиками) исполнительной документации в электронной форме в ИС при реализации проектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора, а также на всех объектах жилищно-гражданского назначения в соответствии с Правилами, определяющими порядок ведения портала и информационных систем для организации проведения строительства по принципу "одного окна".

Иностранцы, беженцы

Изменились правила выдачи РВП иностранцам.

В частности, скорректирован перечень документов для получения РВП. Уточнено, что для получения бизнес-иммигрантами РВП для осуществления предпринимательской деятельности дополнительно к общему списку потребуются также следующие документы:

медицинская справка, подтверждающая отсутствие заболеваний, препятствующих трудовой деятельности;

медицинская страховка, покрывающая первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме;

подтверждение наличия либо отсутствия судимости и запрета на осуществление предпринимательской деятельности на основании решения суда в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства.

Также изменены основания для отказа в оказании государственной услуги "Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан".

МВД изменило правила выдачи проездного документа беженцам для передвижения за пределами территории РК.

В частности, услугу оказывают территориальные органы полиции. Прием документов и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через услугодателя в Госкорпорации. Форма услуги – бумажная.

При обращении к услугодателю в Государственной корпорации нужно предоставить один из следующих документов:

свидетельство о рождении (при получении проездного документа беженцами, не достигшими 16 лет);

удостоверение лица без гражданства;

заграничный паспорт;

удостоверение беженца со сроком действия статуса беженца не менее 3 месяцев на день подачи заявки.

Расширен перечень иностранцев, которым не требуется разрешение на работу в РК.

Теперь не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности для лиц, работающих в качестве управляющего координатора деятельности специальной экономической зоны "TURAN".

Наука, образование

В Правила присуждения степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю внесли изменения.

В частности, говорится, что диссертация представляется в одной из форм:

диссертационной работы;

серии из не менее, чем двух статей и одного обзора или трех статей, опубликованных в изданиях, входящих в первый и (или) второй квартиль по импакт-фактору по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации. В одной из статей докторант является первым автором или автором для корреспонденции.

При выполнении требований настоящего пункта требования пункта 6 к докторанту не применяются.

Лицам, которым присуждена степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, выдаются дипломы по форме, утвержденной приказом министра науки и высшего образования РК от 10 февраля 2023 года "Об утверждении видов документов о высшем или послевузовском образовании, формы документов о высшем и (или) послевузовском образовании государственного образца и правил их учета и выдачи, основных требований к содержанию документов о высшем или послевузовском образовании собственного образца и правил их учета и выдачи".

Информация о присуждении степени размещается на интернет-ресурсах Комитета в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.

Лицам, которым присуждена степень доктора философии (PhD), доктора по профилю приказом ОВПО, имеющего особый статус, выдаются дипломы собственного образца в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа.

Информация о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю размещается на интернет-ресурсе ОВПО, имеющих особый статус, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения диссертационного совета.

Критерии оценки военных, специальных учебных заведений (ВСУЗ) обновили в Казахстане.

В частности, говорится, что обучающиеся проходят тестирование на основе языка обучения по четырем блокам, включающим 60 тестовых заданий, в том числе:

по Истории Казахстана – 15 заданий;

по Философии – 15 заданий;

по Информационно - коммуникационным технологиям – 15 заданий;

по навыкам обучения – 15 заданий.

Общее время проведения тестирования составляет 90 минут. Каждое тестовое задание при выборе правильного ответа оценивается в один балл. Максимальное количество баллов – 60, пороговый балл составляет – 30, в том числе по каждой части должно быть не менее 7 баллов. Результаты тестирования выдаются автоматически после окончания тестирования обучающегося.

Непреодоление порогового балла по каждой части (не менее 7 баллов), а также в целом теста более 30% обучающимися от общего количества тестируемых по каждому направлению подготовки кадров признается нарушением требований ГОСО. Обучающиеся по направлению подготовки кадров, признанного не соответствующим требованиям ГОСО, проходят пересдачу тестирования.

Также обновлены Базовые квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности ВСУЗов.

Изменена квота приема при поступлении в колледжи.

Теперь квота составляет:

для граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 10% (было 1%);

для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 5% (было 1%);

для граждан РК, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву – 1% (ранее не было).

Благотворительность

Почетное звание в сфере благотворительности будут присуждать за оказание благотворительной помощи в сфере инноваций.

Соответствующее дополнение внесено в Правила присуждения почетного звания в сфере благотворительности.

Также в документе уточняется понятие "меценатская деятельность" – деятельность мецената по оказанию благотворительной помощи на основе доброй воли в развитии науки, инноваций, образования, культуры, искусства, спортивного мастерства, сохранении исторического и этнокультурного достояния общества и государства в соответствии с законами РК, международными договорами РК.

Грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" будут присуждать по новому направлению "Волонтерство".

Кроме того, согласно корректировкам, гранты будут присуждать по направлениям:

"Наука" – для реализации новых научных проектов и исследований;

"Бизнес" – для реализации новых бизнес-идей;

"Медиа" – для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи;

Ранее их присуждали по указанным направлениям исключительно в приоритетных секторах экономики.

Повторное присуждение гранта не допускается. Претендент на конкурс подает 1 конкурсную заявку по одному направлению.

Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится на принципах открытости и прозрачности с использованием аудио- или видео фиксации.

Лицевой счет в банках второго уровня, открывается грантополучателем отдельно для перечисления гранта.

Профессиональные бухгалтеры

Изменены Правила сертификации кандидатов в профбухгалтеры.

В Правила проведения сертификации кандидатов в профессиональные бухгалтеры внесены следующие поправки:

увеличен общий суммарный ("проходной") балл для сдачи экзамена. Теперь он составляет не менее 75 баллов вместо 50 баллов из 100 возможных баллов;

уточнено, что экзаменационный билет будет состоять также из пяти заданий. Четыре из этих заданий, содержащие одинаковое количество теоретических и практических вопросов, теперь могут оцениваться по значимости от 5 до 30 баллов за одно задание вместо ранее обязательных 20 баллов. Пятое задание также содержит 20 тестовых вопросов (по 1 баллу за каждый ответ);

дополнено, что материалы по программам сертификации состоят из экзаменационных модулей, которые не подлежат распространению и изданию, а также учебных материалов;

уточнено, что экзамен по дисциплине право включает задания и вопросы по гражданскому праву, банковскому делу, страховому и социальному законодательству;

уточнен перечень лиц, освобождаемых от сдачи экзамена по одной или нескольким дисциплинам;

установлено, что срок хранения документов, представленных при регистрации на сертификацию кандидатом в профессиональные бухгалтеры, составляет не менее 5 лет только для документов, представленных на бумажном носителе, а на электронном носителе – не менее 15 лет с даты оформления.

Также поправки внесены в Правила аккредитации профессиональных организаций, организаций по сертификации в отношении формы официальных документов, удостоверяющих аккредитацию организаций, и процедуры оказания государственной услуги при выдаче и переоформлении свидетельства об аккредитации.

Медицина, здравоохранение

Утверждены Правила страхования профессиональной ответственности медиков.

Объектом страхования профессиональной ответственности медицинских работников являются имущественные интересы медицинских работников, связанные с возмещением вреда причиненного жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Страхование профессиональной ответственности медицинских работников осуществляется за счет субъектов здравоохранения.

Субъекты здравоохранения заключают договор страхования профессиональной ответственности медицинского работника до осуществления медицинской деятельности.

Договор заключается медорганизацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность, при этом медицинские работники, в том числе нерезиденты РК, оказывающие медицинскую помощь (услуги) должны иметь сертификат специалиста для допуска к клинической практике, за исключением иностранных специалистов, привлекаемых для осуществления профессиональной медицинской деятельности в "Назарбаев Университет" или его медицинские организации, в медицинские организации Управления делами Президента.

Страховой случай считается наступившим при установлении и подтверждении Независимой экспертной комиссией наличия факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности или по вступившему в законную силу судебному акту при несогласии пациента или медицинского работника с решением Независимой экспертной комиссии.

Также утвержден типовой договор сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

В Правила проведения сертификации специалиста в области здравоохранения, подтверждения действия сертификата специалиста в области здравоохранения внесли изменения.

Сертификацию проходят специалисты, прошедшие оценку профессиональной подготовленности согласно уровню квалификации.

Услугодатель из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию (далее – сервис) при условии согласия услугополучателя (владельца документа), предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале "электронного правительства" абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала "электронного правительства", получает сведения:

о наличии высшего или послевузовского образования в области здравоохранения (для услугополучателей, окончивших обучение после 2012 года) (при наличии сведений в сервисе);

о наличии среднего (технического и профессионального), послесреднего образования в области здравоохранения (для услугополучателей, окончивших обучение после 2012 года) (при наличии сведений в сервисе);

о наличии действующего сертификата специалиста по заявляемой специальности или специализации в области здравоохранения и уровня квалификации (при наличии сведений в сервисе);

перемене имени, отчества (при его наличии), фамилии или о заключении брака (супружества), или о расторжении брака (супружества), для услугополучателей, изменивших имя, отчество (при его наличии), фамилию после получения документов об образовании (при наличии сведений в сервисе);

о результате оценки профессиональной подготовленности, полученном в соответствии с Правилами оценки знаний и навыков;

подтверждающие трудовую деятельность услугополучателя (при наличии в сервисе сведений о профилях работников и учета трудовых договоров);

из информационного сервиса Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК о наличии либо отсутствии запрета на осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности по заявляемой специальности или специализации (при наличии сведений в сервисе).

Истребование от услугополучателей документов и сведений, которые получены из информационных систем, не допускается.

Также изменен перечень сведений, получаемых из информационных систем об иностранных специалистах.

Торговля

В Казахстане обновили Правила внутренней торговли.

Форматы торговли подразделяются на традиционный и современный форматы торговли.

Способ продажи, осуществляемый при непосредственном взаимодействии покупателя и продавца, относится к традиционному формату торговли и включает в себя реализацию товаров на торговых рынках, в киосках, павильонах, на ярмарке, посредством выносного прилавка, автомата и автолавки.

Продажа товаров при самообслуживании покупателей, в том числе с содействием консультантов, относится к современному формату торговли и включает в себя реализацию товаров в гипермаркете, супермаркете, минимаркете, аутлет центре, дискаунт центре, торгово-развлекательном центре, торговом центре, торговом доме, на модернизированных торговых рынках, в многофункциональных зданиях (комплексах), ОРЦ, посредством вендингового автомата.

Вводится перечень сведений о товаре, подтверждающих его качество, требования к оформлению ценника, этикетки.

Сведения о качестве товаров подтверждаются следующей информацией:

товарным знаком изготовителя;

страной происхождения товара;

о составе товара;

пищевой ценностью (для продовольственных товаров);

датой изготовления;

сроком хранения и годности;

указанием документа по стандартизации;

сведениями в соответствии с документами по стандартизации.

Информация о вышеназванных требованиях к качеству товара содержится на этикетках, ярлыках, наклейках (стикерах), листах-вкладышах, материальных носителях на казахском и русском языках в соответствии с требованиями закона "О языках в Республике Казахстан".

Товарные ярлыки (этикетки) со специальными сведениями, маркировки, инструкции к товарам зарубежного производства обеспечиваются переводом на казахский и русский языки за счет средств импортирующей организации.

При оформлении ценника должна указываться одна цена за один товар.

Уцененный товар, имеющий дефект или устраненный дефект, обозначается на казахском и русском языках и указывает на дефект или устраненный дефект уцененного товара.

Уцененный товар размещается в специально отведенных местах и (или) с выделением цвета на ценнике и специально созданном разделе на интернет-ресурсе (при наличии).

Для подарочных сертификатов установят срок действия 3 года, за исключением сертификатов, распространяемых продавцом на бесплатной основе.

Документом определен порядок продажи социально значимых продовольственных товаров, товаров, бывших в употреблении, проведения распродаж и др.

Регистрация актов гражданского состояния

В Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния внесли изменения.

Поправками исключена возможность подачи заявления о государственной регистрации рождения ребенка, внесении изменений, дополнений в актовую запись о государственной регистрации рождения ребенка при установлении отцовства, в связи с усыновлением, государственной регистрации заключения/расторжения брака, аннулирования записи акта гражданского состояния в местные исполнительные органы (МИО) районов в городе, городов районного значения.

Судопроизводство, судьи

Утверждены Правила выплаты сумм, причитающихся экспертам, специалистам и переводчикам по гражданским делам.

Экспертам, специалистам и переводчикам возмещаются понесенные ими в связи с явкой в суд расходы по проезду, найму помещения и выплачиваются суточные в размерах, установленных для лиц, направляемых в командировки. Эксперту и специалисту также возмещаются стоимость принадлежащих им химических реактивов и других расходных материалов, истраченных ими при выполнении порученной работы, а также внесенная ими для выполнения работы плата за использование оборудования, коммунальные услуги.

Подлежит оплате выполненная работа, не входящая в круг служебных обязанностей экспертов, привлеченных в разовом порядке, а также специалистов, по поручению суда.

Выплата сумм экспертам, специалистам, а также оплата производства экспертизы органами судебной экспертизы производятся стороной, заявившей ходатайство. Если ходатайство заявлено обеими сторонами либо назначение экспертизы, привлечение специалиста производятся по инициативе суда, требуемые суммы выплачиваются сторонами в равных частях.

Выплата сумм, причитающихся экспертам, специалистам и переводчикам, производится на основании судебного акта, вынесенного судьей при рассмотрении гражданского дела.

Внесены изменения по вопросам выплаты компенсаций и пожизненного содержания судей.

В Правилах выплаты единовременной компенсации при получении увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания) или гибели (смерти) судьи в связи с исполнением служебных обязанностей изменен перечень документов для получения компенсации.

В частности, теперь не нужно нотариально удостоверять копию свидетельства или уведомления о смерти, а также копию свидетельства о заключении брака.

Аналогичные изменения внесены в Правила выплаты единовременной денежной компенсации для погребения умерших или погибших судей и пенсионеров, вышедших на пенсию с должности судьи.

Кроме того, говорится, что в случае смерти действующего судьи кадровая служба письменно ставит в известность лиц, имеющих право на получение компенсации, о необходимости подачи ими заявления с представлением вышеуказанных документов в течение пяти рабочих дней со дня получения копии свидетельства органов регистрации актов гражданского состояния о смерти.

В Правилах выплаты ежемесячного пожизненного содержания судье, пребывающему в отставке обновлен перечень документов, прилагаемых к заявлению для получения выплат:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

сведения текущего банковского счета;

документ, подтверждающий трудовую деятельность судьи, либо нотариально засвидетельствованная его копия.

Также сокращен перечень документов, из которых формируется дело на получателя содержания.

Промышленность

Обновлены Правила включения промышленно-инновационных проектов в единую карту индустриализации.

В единую карту индустриализации включаются проекты в сфере промышленности.

Включение проектов в единую карту индустриализации производится поэтапно:

формирование местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы перечня проектов с основными показателями проекта;

рассмотрение проектов в уполномоченном органе и национальном институте;

рассмотрение проектов на заседании Штаба.

Местный исполнительный орган на постоянной основе формирует перечень проектов с основными показателями для включения в единую карту индустриализации.

Местный исполнительный орган по мере формирования перечня проектов направляет в уполномоченный орган Перечень проектов с основными показателями для включения в единую карту индустриализации с приложением следующих документов по каждому проекту:

план-график реализации проекта;

согласие субъекта промышленно-инновационной системы на распространение первичных статистических данных;

согласие субъекта промышленно-инновационной системы на распространение данных;

согласие субъекта промышленно-инновационной системы на предоставление отчетных данных;

в случаях, когда при реализации проекта существует необходимость предоставления земельного участка для строительства зданий и сооружений, прилагается копия письма местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы, подтверждающего наличие свободного земельного участка, с указанием координат (схемы) местоположения и планируемой площади отвода под реализацию, полученная не позднее 3 месяцев на момент подачи заявки.

Электронный документооборот

Внесены изменения в Правила документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях.

При наличии в организации СЭД либо ИС согласование проектов документов, осуществляется в автоматизированном режиме посредством направления проектов документов лицам, назначенным в качестве согласующих, и оформления результатов согласования в СЭД либо ИС.

После завершения процедуры согласования (при создании подлинника документа на бумажном носителе) лист согласования распечатывается из СЭД либо ИС, прикладывается к проекту документа и представляется на подпись руководителю организации (иному уполномоченному лицу).

При согласовании проектов внутренних документов, созданных на бумажном носителе, визы проставляются непосредственно на проекте документа в ИС.

Контроль за своевременностью и качеством реализации пунктов поручений президента РК, руководства Администрации президента РК по итогам региональных поездок, международных и общественно значимых мероприятий, данных правительству РК, организациям, либо пункты поручений президента по служебным и иным документам, обращениям физических и юридических лиц при наличии штампа "Бақылауға алынды" на бумажных носителях или отметки о статусе контроля в электронной карточке документа осуществляет:

Администрация президента – в отношении правительства, центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту, иных государственных органов и организаций, а также негосударственных организаций (по согласованию);

правительство – в отношении центральных и местных исполнительных органов, иных государственных органов и организаций, а также негосударственных организаций (по согласованию);

центральные государственные и местные исполнительные органы – в отношении подведомственных организаций и должностных лиц.

Продление сроков исполнения пунктов актов или поручений президента, руководителя Администрации президента, либо их перевод на среднесрочный или долгосрочный контроль допускается не более одного раза по решению президента или руководителя Администрации президента на основании экспертного заключения структурного подразделения Администрации Президента, либо его согласия с предложением правительства, либо государственного органа-исполнителя, завизированного ответственными должностными лицами Администрации президента.

Решение об установлении нового срока (переносе срока) исполнения актов или поручений президента принимается президентом или руководителем Администрации президента.

Недропользование

Обновлены Правила финансирования научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ в размере 1% от расходов на добычу, понесенных недропользователем в предыдущем году.

Исполнением обязательств по финансированию научных исследований, признаются фактически понесенные расходы недропользователя:

направленные на научные исследования в соответствии с разработанным НТС перечнем приоритетных отраслевых направлений для проведения научных исследований;

направленные в автономный кластерный фонд для финансирования проектов участников инновационного кластера "Парк инновационных технологий" для реализации согласованных НТС при уполномоченном органе в области твердых полезных ископаемых проектов и программ научных исследований и проектов цифровизации недропользователей;

направленные в автономную организацию образования для финансирования проектов НИОКР инновационного кластера автономной организации образования "Назарбаев Университет" для реализации согласованных НТС при уполномоченном органе в области твердых полезных ископаемых проектов и программ научных исследований и проектов цифровизации недропользователей;

денежные средства, направленные в некоммерческую организацию при Фонде на научные исследования.

Объем финансирования научных исследований, превышающий один процент от затрат на добычу, понесенных недропользователем по итогам предыдущего года, учитывается в счет исполнения соответствующих обязательств недропользователя в следующем году.

Маркировка табачных изделий

В Правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий внесли изменения.

По тексту заменены слова "Акт приема/передачи" на "акт приема (передачи)".

Дополнен состав сведений уведомления о выявленных расхождениях при приемке табачных изделий. В него включили список кодов идентификации и табачных изделий, по которым сведения по цене и стоимости недостоверны в акте приема (передачи).

Уточнено одно из оснований вывода из оборота табачных изделий в ИС МПТ при розничной продаже: