Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2025 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Вооруженные силы

Казахстан усиливает свою территориальную оборону.

С 31 августа вводится в действие Закон "О территориальной обороне".

Целью территориальной обороны является защита населения, объектов территориальной обороны и территории РК от действий противника в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Впервые вводятся понятия "формирование самообороны" и "доброволец".

Формирования самообороны образуют местные органы военного управления в период военного положения и в военное время. Они содействуют охране и обороне населенных пунктов, объектов территориальной обороны, защите населения.

Под добровольцами понимаются граждане РК, на добровольной основе зачисленные в формирования самообороны. Они будут привлекаться к выполнению задач по охране и обороне населенных пунктов, объектов территориальной обороны, строительству оборонительных сооружений, проведению эвакуационных мероприятий и др.

Также введено понятие "План территориальной обороны РК", который является составной частью плана обороны РК и включает в себя планы зон территориальной обороны. План территориальной обороны РК разрабатывается Генеральным штабом Вооруженных сил РК.

Также вводятся в действие сопутствующие поправки.

В частности, в закон "О транспорте" добавляется новая статья, которая регламентирует вопросы технического прикрытия путей сообщений.

Техническому прикрытию подлежат магистральные пути, автомобильные дороги международного, республиканского и областного значения, расположенные на них мосты и тоннели, железнодорожные узлы, порты, гидротехнические и водохозяйственные сооружения, используемые для судоходства, и шлюзы, расположенные на внутренних водных путях, аэродромы, магистральный трубопровод.

При этом под техническим прикрытием понимается комплекс специальных мероприятий, проводимых в мирное и военное время на путях сообщений в целях обеспечения функционирования и быстрого восстановления после разрушений.

Изменились Правила организации и проведения призыва граждан РК на воинскую службу.

В частности, установлены сроки проведения второго этапа проведения призыва:

Второй этап проводится в департаментах по делам обороны на сборных пунктах ежегодно с 1 марта до 30 июня, с 1 сентября до 31 декабря.

Ранее второй этап проходил с 1 марта до окончания отправок команд весеннего призыва, с 1 сентября до окончания отправок команд осеннего призыва.

Списки изученных и отобранных призывников в управлениях (отделах) по делам обороны, согласно приложению 2-3 к настоящим Правилам, представляются в Департамент по делам обороны к 28 февраля и 28 августа.

Оповещение граждан о призыве на срочную воинскую службу и их явке на призывные пункты проводят повестками должностные лица местных органов военного управления по месту жительству: в поселках, селах, сельских округах через местные исполнительные органы или по месту работы (учебы) руководители организации под роспись.

Призыв на воинскую службу по мобилизации, при военном положении и в военное время (направление на работу) осуществляется в объемах, установленных мобилизационными планами воинских частей (учреждений) и специальных формирований, предусматривающих их перевод на организацию и структуру военного времени.

Решение о планируемом призыве по мобилизации, при военном положении и в военное время (направлении на работу) местными органами военного управления заблаговременно доводится до граждан путем вручения им мобилизационных предписаний и проставления соответствующей отметки об этом в их военных билетах.

Всем гражданам, приписанным к воинским частям, а также гражданам, предназначенным в аппарат усиления местных органов военного управления, соответствующими местными органами военного управления выписываются персональные повестки. Мобилизационные предписания, персональные повестки подписываются начальниками местных органов военного управления и заверяются гербовыми печатями.

У Министерства обороны добавилось несколько новых функций:

утверждает правила взаимодействия структурных подразделений Министерства, Генерального штаба и Вооруженных сил при осуществлении государственных закупок в интересах министерства;

утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета правила реализации государственными учреждениями Вооруженных сил товаров (работ, услуг) и использования денег от их реализации;

утверждает правила прохождения занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве в ВС РК и др.

Эндаумент-фонды и фонды целевого капитала

В Казахстане начинает работать самостоятельный закон об эндаумент-фондах

Закон регулирует общественные отношения, возникающие при создании, управлении и ликвидации фондов целевого капитала, формировании, пополнении, расформировании эндаумент-фондов (целевых капиталов) и использовании их инвестиционных доходов, доверительном управлении активами эндаумент-фондов (целевых капиталов).

Эндаумент-фонд (целевой капитал) – имущество фонда целевого капитала, которое формируется и (или) пополняется за счет эндаументов (целевых вкладов) и инвестиционного дохода, а также собственных средств фонда целевого капитала и используется для финансирования объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала).

Основные положения:

фонды создаются в форме некоммерческой организации;

имущество может включать деньги, ценные бумаги, недвижимость, интеллектуальную собственность;

расходуется только инвестиционный доход, а не сам вклад;

вводятся требования к прозрачности, подотчетности и управлению – попечительский совет, внутренний аудит и контроль происхождения средств.

Также вводятся в действие сопутствующие поправки:

В частности, Фонд, созданный в форме фонда целевого капитала, ежегодно до 31 марта представляет в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями отчет об использовании инвестиционного дохода эндаумент-фонда (целевого капитала).

Образование

Распределена президентская стипендия между министерствами:

МНВО получило 1014 стипендий для студентов и 5 для магистрантов;

Министерство культуры и информации – 17 стипендий для студентов и 1 – магистранту;

Министерство здравоохранения – 4 студентам и 1 магистранту;

Министерство сельского хозяйства – 45 – студентам и 1 магистранту.

Таким образом, обладателями стипендий станут 1080 студентов и 8 магистрантов.

Также в МНВО распределили президентскую стипендию между 81 вузом, среди которых Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева, Академия гражданской авиации, Карагандинский университет им. Е.А. Букетова и др.

Квоту приема в вузы по программам развития села предусмотрели в Казахстане.

В МНВО утвердили Перечень групп образовательных программ, определяющих социально-экономическое развитие села, по которым предусматривается квота приема в организации высшего и послевузовского образования РК.

В перечень включили 63 группы образовательных программ, среди которых:

Педагогика и психология

Дошкольное обучение и воспитание

Педагогика и методика начального обучения

Подготовка учителей начальной военной подготовки

Подготовка учителей физической культуры

Подготовка учителей музыки

Подготовка учителей художественного труда и черчения

Подготовка учителей основы права и экономики

Подготовка учителей математики

Подготовка учителей физики

Подготовка учителей информатики

Подготовка учителей химии

Подготовка учителей биологии

Подготовка учителей географии

Подготовка учителей по гуманитарным предметам

Подготовка учителей казахского языка и литературы

Подготовка учителей русского языка и литературы

Подготовка учителей иностранного языка

Подготовка социальных педагогов

Специальная педагогика

Традиционное музыкальное искусство

Религия и теология

Археология и этнология

Медицина, здравоохранение.

Когда казахстанцы должны проходить скрининговые исследования:

Мужчины и женщины по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, глаукомой и поведенческими факторами риска – 1 раз в 2 года.

по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, глаукомой и поведенческими факторами риска – 1 раз в 2 года. Женщины по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями молочной железы, – 1 раз в 2 года.

по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями молочной железы, – 1 раз в 2 года. Женщины по году достижения 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями шейки матки, – 1 раз в 4 года.

по году достижения 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями шейки матки, – 1 раз в 4 года. Мужчины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по поводу цереброваскулярных заболеваний, – 1 раз в 2 года.

в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по поводу цереброваскулярных заболеваний, – 1 раз в 2 года. Мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки, – 1 раз в 2 года.

в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки, – 1 раз в 2 года. Декретированные категории граждан (2 этапное) на раннее выявление вирусных гепатитов В и С – не чаще 1 раза в 6 месяцев.

Медицинская сестра (брат) организации АПП завершает скрининговое исследование на первом этапе:

при отсутствии отклонений результатов исследований от нормы;

при установлении наличия факторов риска для здоровья (ИМТ>25, вредные привычки, нарушение режима сна и отдыха) после проведения консультации по здоровому образу жизни и рекомендаций по изменению поведения.

Второй этап скринингового исследования проводится для установления причин отклонений результатов исследований от нормы, путем дообследования.

В новой редакции изложены правила проведения мониторинга исполнения условий договора закупа медуслуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Правилами определен порядок проведения мониторинга исполнения условий договора закупа медицинских услуг у субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.

Определены два вида мониторинга:

текущий и внеплановый.

Текущий мониторинг осуществляется на постоянной основе в ИСФ.

Внеплановый мониторинг проводится в следующих случаях:

выявления фактов неподтвержденных случаев оказания медицинских услуг (помощи);

поступления обращений от потребителей медицинских услуг (помощи) и (или) юридических лиц;

выявления случаев нарушения требований нормативных правовых актов в области здравоохранения поставщиком;

поступления обращения от уполномоченного органа, касательно необходимости проведения мониторинга качества и (или) объема медицинских услуг (помощи);

по результатам анализа реестра поставщиков и определения риска неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора закупа услуг;

выявления фактов нарушений условий договора закупа услуг, в том числе установленных по результатам анализа деятельности субъектов здравоохранения;

поступления обращения от поставщика о необходимости дополнительного объема оплаты услуг;

поступление обращения от государственных органов по принятию мер реагирования.

Внеплановый мониторинг не проводится в случаях:

анонимного обращения;

обращения, в котором не изложена суть вопроса.

Минздрав изменил Правила учета кадровых ресурсов в области здравоохранения.

В течение трех рабочих дней со дня принятия на работу в организацию здравоохранения специалист службы управления персоналом, вносит сведения о работнике системы здравоохранения в базу данных, включающие в себя:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН);

фамилия, имя, отчество;

пол;

дата рождения;

место рождения;

гражданство;

данные документа, удостоверяющего личность;

место жительства;

место регистрации;

дата регистрации;

документ об образовании, в том числе данные об организациях образования и науки;

наименование места работы с указанием бизнес идентификационного номера (организации, оказывающей медицинские услуги);

должность в медицинской организации;

сведения о сертификате специалиста в области здравоохранения (при наличии);

сведения о повышении квалификации.

Также в новой редакции изложены Правила подтверждения результатов непрерывного профессионального развития, присвоения и подтверждения уровня квалификации работников здравоохранения.

Результаты непрерывного профессионального развития (НПР) работников системы здравоохранения подтверждаются службой управления персоналом и руководителем медицинской организации в соответствии с критериями подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников системы здравоохранения.

Присвоение или подтверждение уровня квалификации, согласно ОРК сферы "Здравоохранение", работникам системы здравоохранения осуществляется на основании результата оценки профессиональной подготовленности, выданного аккредитованной организацией по оценке.

Для присвоения очередного уровня квалификации работнику системы здравоохранения необходимо:

наличие образования в области здравоохранения, соответствующего уровню квалификации, подтвержденного дипломом об образовании;

результат оценки профессиональной подготовленности, выданный аккредитованной организацией по оценке.

выполнение трудовых функций, соответствующих заявленному уровню квалификации согласно требованиям профессионального стандарта, подтвержденные отчетом из электронного регистра услуг или о профессиональной деятельности, подписанного руководителем структурного подразделения;

подтвержденные результаты НПР, заверенные службой управления персоналом и руководителем медицинской организации.

Минздрав утвердил новые Предельные цены на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.

Также обновлены Предельные цены производителя на торговое наименование лекарственного средства, предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации

Минздрав обновил Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача заключений (разрешительных документов) на ввоз на территорию РК из государств, не являющихся членами ЕАЭС, и вывоз с территории РК в эти государства образцов биологических материалов человека, гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов".

Услугу оказывают территориальные департаменты государственного органа в сфере оказания медицинских услуг.

Для получения на ввоз либо вывоз половых клеток и эмбрионов юридическое лицо предоставляет следующие документы:

в случае необходимости ЭКО в организациях здравоохранения РК:

заявление;

подтверждение (в произвольной форме) от медицинской организации, имеющей лицензию на медицинскую деятельность по специальности "акушерство и гинекология" и (или) "урология";

в случае необходимости диагностических исследований:

заявление;

в случае проведения совместных научных исследований:

заявление;

электронная копия документа, подтверждающего занятие научной деятельностью организации здравоохранения, принимающей или отправляющей материалы (половые клетки, эмбрионы);

в случае необходимости проведения ЭКО донора, проживающего на территории РК, реципиента, проживающего за рубежом:

заявление;

подтверждение (в произвольной форме) от медицинской организации, проводящей ЭКО и имеющей лицензию на медицинскую деятельность по специальности "акушерство и гинекология" или "урология".

в случаях, предусмотренных международными договорами, ратифицированными РК:

заявление.

Жилье, жилищная помощь

Размеры жилищной помощи для казахстанцев будут рассчитывать по новым нормам.

Жилищная помощь определяется как разница между суммой оплаты расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, потребление коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, и предельно допустимым уровнем расходов услугополучателя на эти цели, установленным местными представительными органами, от 5 до 10%.

Размер жилищной помощи рассчитывается в пределах следующих норм:

нормы потребления коммунальной услуги по газоснабжению для потребителей не более 15 м3 на человека;

нормы потребления услуги электроснабжения для потребителя в соответствии нормам, установленным региональным уполномоченным органом, регулируемым деятельность в сфере естественных монополий;

нормы услуг водоснабжения или водоотведения для потребителя:

- холодная вода не более 4 м3 на человека;

- горячая вода не более 2 м3 на человека;

нормы потребления услуги теплоснабжения для потребителей не более 0,025 гигакалории на человека в месяц;

сбор и вывоз твердых бытовых отходов (мусороудаление) не более 650 тенге на человека;

обслуживание лифтов не более 1300 тенге за квартиру;

услуги связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций не более 1399 тенге за абонента;

расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиум не более 60 тенге за квадратный метр;

арендная плата за пользованием жилищем из государственного жилищного фонда не более 120 тенге за квадратный метр;

норма квадратуры на человека 18 квадратных метров полезной площади на человека, но не более фактически занимаемой площади, для одиноко проживающего не более 30 квадратных метров.

Госуслуги

Казахстанцы могут получить информацию о госуслугах по новому номеру телефона.

С 10 августа в Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг можно обратиться бесплатно по номеру телефона 88000807777.

Кроме того, как и ранее, работает бесплатный номер 1414.

Усовершенствована работа контакт-центров административных органов.

В Типовые требования по организации работы контакт-центров административных органов РК добавлено понятие:

Единая база знаний – информационно-справочная база знаний Единого контакт-центра для хранения, пополнения, обновления и поиска необходимой информации для предоставления ответа услугополучателю.

Контакт-центр использует информацию, полученную из Единой базы знаний, для улучшения процесса обслуживания.

Контакт-центр обеспечивает и назначает по всем каналам взаимодействия соответствующий персонал с необходимыми компетенциями.

Контакт-центр обеспечивает выполнение работ по должностям, специальностям в соответствии с наименованиями и требованиями, указанными в профессиональном стандарте, по направлению "Деятельность справочно-информационных служб".

Инфраструктура предоставления услуг предусматривает следующее:

историю взаимодействия для записи и хранения информации о взаимодействии с клиентами, передачу в ИС "eOtinish";

подробности взаимодействия, легкодоступные для распоряжения оператором;

доступ к данным и информации, позволяющей операторам эффективно работать с клиентами;

представление отчетности в целях деятельности контакт-центра, связанной с клиентами.

Электроэнергия

С 1 августа увеличены тарифы на электроэнергию в Казахстане.

Министерство энергетики приняло приказ, в соответствии с которым тарифы выросли по следующим группам компаний, реализующим электроэнергию:

Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова увеличит тарифы с 22,58 до 23,25 тенге за кВтч.

Актобе ТЭЦ – с 17,54 до 18,19 тенге за кВтч.

АО "Жайыктеплоэнерго" – с 13,25 до 13,95 тенге.

МАЭК-Казатомпром – с 22,16 до 23,26 тенге.

АО "Кристалл Менеджмент" – с 15,27 до 16,09 тенге.

ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод" – с 21,11 до 23,58 тенге.

З-Энергоорталык – с 16,77 до 18,46 тенге.

Кызылордатеплоэлектроцентр – с 12,10 до 13,13 тенге.

ТОО "Батые Пауэр" – с 15,89 до 17,63 тенге.

ТОО "Karabatan Utility Solutions" – с 10,67 до 13,06 тенге.

ТОО "OzenMunaiProm" – с 26,92 до 28,68 тенге.

АО "ТНК "Казхром" – с 10,67 до 11,65 тенге.

АО "ССГПО" – с 18,82 до 18,94 тенге.

Для 63-й группы энергопроизводящих организаций установлен тариф 44,02 тенге за кВтч.

Государственные закупки

Минфин внес изменения в ряд приказов по госзакупкам.

Изменены:

Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора;

Правила осуществления государственных закупок с применением особого порядка;

Правила осуществления государственных закупок.

Кроме того, вносятся изменения в типовые договоры о ГЗ и типовую конкурсную документацию.

В частности, по тексту документов заменено понятие "Фонд поддержки инфраструктуры образования" на "Специальный государственный фонд", а также "реестр отечественных производителей" на "реестр казахстанских производителей".

Установлено, что не подлежит включению в планы закупок приобретения товаров, работ и услуг юридическим лицом, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, зарегистрированным на территории МФЦА "Астана", осуществляющим реализацию проекта по строительству и развитию объектов горнолыжного туризма.

Также на них не распространяются требования по заключению договора посредством веб-портала закупок.

Утверждены Правила зачисления или перечисления единым оператором госзакупок в целях обеспечения сохранности денег с электронного кошелька поставщиков.

Электронный кошелек представляет собой лицевой счет потенциального поставщика или поставщика, используемый единым оператором для отражения операций потенциального поставщика или поставщика при внесении им денег на счет единого оператора, связанных с:

обеспечением заявок на участие в госзакупках;

обеспечением исполнения договора;

обеспечением аванса (в случае, если договором предусмотрен аванс);

внесением антидемпинговой суммы.

Хранение денег, поступивших на банковский счет и находящихся в электронном кошельке в объеме не менее 70% от общей суммы денег электронного кошелька, обеспечивает единый оператор для выполнения операций по непрерывному и своевременному возврату денег потенциальным поставщикам или поставщикам.

Остальная сумма денег – в объеме 30% от общей суммы – перечисляется единым оператором на конец каждого месяца на контрольный счет наличности единого оператора в целях их сохранности.

Деньги, находящиеся на контрольном счете наличности единого оператора, хранятся до востребования единым оператором по заявке потенциального поставщика или поставщика.

Возврат денег с электронного кошелька осуществляется единым оператором в течение трех рабочих дней с даты поступления заявки через веб-портал, о чем делается соответствующая регистрационная отметка в системе.

Долевое жилищное строительство

С 31 августа вводятся в действие поправки в закон "О долевом участии в жилищном строительстве".

Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается предоставление ипотечных займов на приобретение квартиры или нежилого помещения или индивидуального жилого дома, или их доли в сфере долевого участия в жилищном строительстве в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов за счет привлечения денег физического, юридического лица и (или) лица, осуществляющего деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), без разрешения на привлечение денег дольщиков или договора о предоставлении гарантии долевого участия в жилищном строительстве.

Запрещена реклама строящихся многоквартирных жилых домов и (или) комплексов индивидуальных жилых домов, направленная на привлечение денег физических, юридических лиц и (или) лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с договором о совместной деятельности (простое товарищество, консорциум), без соответствующего разрешения на привлечение денег дольщиков или договора о предоставлении гарантии долевого участия в жилищном строительстве, предусмотренного законом "О долевом участии в жилищном строительстве", а также не соответствующих классификации жилых домов (жилых зданий) в утвержденном проекте строительства.

Для осуществления деятельности по организации долевого участия в жилищном строительстве способом получения гарантии Единого оператора застройщик комплекса индивидуальных жилых домов обязан соответствовать следующим требованиям:

иметь опыт реализованных объектов строительства многоквартирных жилых домов и (или) комплекса индивидуальных жилых домов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности, не менее двух лет, общей площадью не менее десяти тысяч квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее пяти тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах;

иметь активы, величина которых должна быть не менее десяти процентов от совокупных активов, остающиеся после вычета краткосрочных и долгосрочных обязательств, за последние два финансовых года согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским заключением;

величина коэффициента, исчисленного путем соотношения заемных средств и собственного капитала, не должна превышать семи в течение всего срока строительства комплекса индивидуальных жилых домов до приемки его в эксплуатацию.

Для осуществления деятельности по организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня застройщик комплекса индивидуальных жилых домов обязан иметь опыт реализованных объектов строительства многоквартирных жилых домов и (или) комплекса индивидуальных жилых домов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности, не менее двух лет, общей площадью не менее 10 000 м кв. при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее 5 000 м кв. при строительстве в иных административно-территориальных единицах.

Допускается использование денег дольщиков с банковского счета уполномоченной компании только после получения разрешения на привлечение денег дольщиков.

Банк второго уровня вправе принимать решение об одновременном использовании денег дольщиков и заемных средств застройщика или уполномоченной компании с банковских счетов.

Изменения в Правилах разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки).

В частности, говорится, что проект генерального плана разрабатывается в границах (черте) населенного пункта. При необходимости расширения границы (черты) населенного пункта граница (черта) проектируемой территории уточняется в техническом задании.

ПДП или проекты застройки разрабатываются в соответствии с установленными в генеральных планах элементами планировочной структуры, градостроительными регламентами и концепцией единого архитектурного стиля.

При этом ПДП или проекты застройки разрабатываются с учетом сведений информационных систем государственных органов об освоенных земельных участках и/или предоставленных правах в частную собственность или временного возмездного землепользования.

ПДП или проекты застройки, отнесенные к группам по гражданской обороне, разрабатываются с учетом требований инженерно-технических мероприятий гражданской обороны согласно объему и содержанию инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

Внесение изменений и дополнений в утвержденный ПДП и/или проект застройки необходимо осуществлять в границах действующего ПДП и/или проекта застройки с указанием границ внесения изменений и дополнений в ПДП и/или проект застройки.

Предпринимательская деятельность

С 27 августа в Казахстане вводится система гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства.

Система гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства является инструментом финансовой поддержки частного предпринимательства, реализуемым специальным фондом.

Целью системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства является обеспечение доступности необходимого объема финансирования при недостаточности залогового обеспечения для получения кредитов в банках второго уровня.

Участниками системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства являются специальный фонд, субъекты частного предпринимательства, а также банки второго уровня, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, и иные юридические лица, присоединившиеся к ней путем заключения договора присоединения со специальным фондом в порядке, утвержденном им по согласованию с банками второго уровня, являющимися участниками системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства.

Участие в системе гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства является обязательным для банков второго уровня, осуществляющих кредитование субъектов частного предпринимательства.

Специальный фонд формирует средства гарантийного фонда в пределах и за счет:

взносов банков второго уровня;

добровольных взносов организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, иных юридических лиц;

бюджетных средств;

дохода от размещения средств гарантийного фонда, уменьшенного на сумму расходов и отчислений в порядке, предусмотренном внутренними документами специального фонда и законодательством РК;

комиссии, уплачиваемой субъектами частного предпринимательства за выпуск гарантии, уменьшенной на сумму расходов и отчислений в порядке, определяемом решением органа управления специального фонда и законодательством РК.

В Правила по применению встречных обязательств при оказании мер государственного стимулирования промышленности внесли изменения.

В частности, в перечень встречных обязательств внесено дополнение, согласно которому сертификаты о происхождении товара формы "СТ-KZ" применяются до 1 января 2026 года.

При этом сам перечень встречных обязательств не изменился.

Изменилась Методика мониторинга промышленно-инновационных проектов единой карты индустриализации.

Мониторинг проводится ежеквартально ответственным государственным органом с момента включения проекта в карту.

Ответственный государственный орган осуществляет интеграцию проектов Единой карты индустриализации в Национальную цифровую инвестиционную платформу.

Мониторинг до ввода в эксплуатацию предусматривает анализ текущего состояния проекта, включающий в себя проверку и обработку следующих показателей:

освоение инвестиций, которое исчисляется соотношением текущего объема инвестиций в основной капитал к общему объему инвестиций;

количество временных рабочих мест определяемых численностью задействованных рабочих мест на период строительства проекта;

процент выполненных строительных работ (услуг), исчисляемый соотношением текущего объема выполненных строительных работ (услуг) к общему объему строительных работ (услуг) по проекту;

срок ввода в эксплуатацию проекта.

В случаях срыва срока мероприятий план-графика реализации проекта ответственный государственный орган совместно с заявителем проводит работу по выявлению причин с проработкой путей их решения и разрабатывает дорожную карту проекта с обязательным согласованием с центральным государственным органом по отраслевой принадлежности проекта.

Ответственные государственные органы проводят регулярную проверку и обработку показателей реализации проектов на основе данных, полученных из информационных систем других государственных органов.

Государственно-частное партнерство

В Казахстане урегулировали вопросы реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).

В МНЭ утвердили:

Правила планирования и реализации проектов ГЧП, включающие вопросы планирования проектов ГЧП, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров ГЧП, проведения мониторинга и оценки реализации проектов ГЧП; Правила информационного обеспечения о планируемых и реализуемых проектах ГЧП, осуществляемого центральными уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, государственными партнерами и Центром развития ГЧП, в том числе посредством использования веб-портала ГЧП; Правила формирования и публикации перечня социально-экономических задач для формирования предложений по реализации проектов ГЧП; Правила отбора проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов, для предоставления или увеличения объема поручительств государства; Критерии отнесения проекта ГЧП к проекту ГЧП особой значимости Методику распределения и оценки рисков проектов государственно-частного партнерства; Примерный перечень рисков, возникающих на различных этапах государственно-частного партнерства; Методику определения стоимости создания и (или) реконструкции объекта государственно-частного партнерства; Методику оценки социально-экономической эффективности проектов государственно-частного партнерства; Правила использования веб-портала государственно-частного партнерства; Правила координации разработки проектов государственно-частного партнерства особой значимости с участием международных финансовых институтов и выдачи заключений.

Правительство утвердило Перечень проектов ГЧП особой значимости, разработка которых осуществляется совместно с международными финансовыми институтами:

Строительство и эксплуатация 5 студенческих общежитий на 5900 койко-мест для НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева" в городе Алматы.

Строительство и эксплуатация автомобильной дороги "Алматы – Иссык-куль".

Строительство и эксплуатация многопрофильной университетской больницы на 300 коек в городе Караганде.

Строительство и эксплуатация многопрофильной университетской больницы на 300 коек в городе Алматы.

Строительство и эксплуатация многопрофильной университетской больницы на 300 коек в городе Семей.

Строительство и эксплуатация многопрофильной университетской больницы на 300 коек в городе Актобе.

Строительство опреснительного завода морской воды в Мангистауской области мощностью 50 тыс. м3/сутки.

Банковская деятельность

С 31 августа в Законе "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" появится новая статья "Основные цели, задачи и принципы государственного регулирования в сфере банковской деятельности".

Основными целями государственного регулирования в сфере банковской деятельности являются установление правовых основ осуществления банковской деятельности, создание и поддержание стабильной банковской системы в РК, формирование инфраструктуры банковской системы РК, защита прав и законных интересов депозиторов и кредиторов.

Основными задачами государственного регулирования в сфере банковской деятельности являются:

создание и поддержание стабильного банковского сектора в РК и формирование инфраструктуры банковского сектора РК;

регулирование банковского сектора РК, контроль и надзор за банковской деятельностью;

обеспечение защиты прав и законных интересов депозиторов и кредиторов.

Основными принципами государственного регулирования в сфере банковской деятельности являются:

эффективное использование ресурсов и инструментов регулирования деятельности банков и иных участников банковского сектора РК;

прозрачность деятельности банков и иных участников банковского сектора РК и финансового надзора;

ответственность банков и иных участников банковского сектора РК.

Также уточняется понятие "безупречная деловая репутация" – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно.

Для микрофинансовых организаций сократили формы отчетности.

Из Перечня отчетности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, исключены две формы:

Отчет о микрокредитах по направлениям использования (приложение 11).

Отчет о микрокредитах, выданных физическим и юридическим лицам микрофинансовой организацией, в т.ч. по которым имеется просроченная задолженность (приложение 12).

Также изменены наименования трех форм отчетности (приложения 9, 10, 13) и установлено, что:

МФО будут представлять:

ежеквартально – также пять форм отчетности (приложения 2, 3, 4, 6, 7);

ежемесячно, – три формы отчетности вместо пяти (приложения 5, 10, 13).

Кредитные товарищества будут представлять ежеквартально четыре формы отчетности вместо пяти (приложения 6, 7, 8, 10).

Ломбарды будут представлять ежеквартально три формы отчетности вместо пяти приложения 6, 7, 9).

Спорт

Правила функционирования специализированных спортивных классов утвердили в Казахстане.

Правилами определен порядок деятельности специализированных спортивных классов на базе общеобразовательных школ, осуществляющих спортивную подготовку обучающихся и воспитанников по различным видам спорта.

Основными целями деятельности специализированных спортивных классов являются:

осуществление подготовки спортивного резерва в физкультурно-спортивных организациях;

создание условий для рационального сочетания обучения в общеобразовательной школе с учебно-тренировочным процессом.

Специализированные спортивные классы по различным видам спорта открываются в общеобразовательной школе для учащихся с 5 по 11 класс.

Специализированные спортивные классы по различным видам спорта комплектуются из числа наиболее перспективных в спортивном отношении обучающихся.

Зачисление в специализированные спортивные классы осуществляется на основании приказа директора общеобразовательной школы по заявлению родителя (законных представителей) обучающегося при наличии рекомендации физкультурно-спортивной организации.

Обновлены Правила подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта.

Подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов проводит обучающая организация.

Специалисты проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации один раз в пять лет с отрывом от работы.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов проходят в формах курсов:

краткосрочных (не менее 36 академических часов);

длительных (не менее 108 академических часов).

Курсы проводятся в форме занятий. Одно занятие – один академический час (45 минут).

Для зачисления на подготовку, переподготовку, повышение квалификации физические и юридические лица в течение 14 календарных дней до начала проведения курсов обращаются с заявкой через веб-портал "электронного правительства".

По завершении обучения в целях контроля освоенных знаний проводится электронное тестирование.

Результаты тестирования в случаях набора правильных ответов в количестве более 50% от общего количества вопросов тестирования оцениваются положительно, а менее 50% от общего количества вопросов тестирования – отрицательно.

При получении положительных результатов тестирования слушателям выдают:

при повышении квалификации – свидетельство;

при подготовке, переподготовке – удостоверение.

При получении отрицательных результатов тестирования или пропуске более 8 занятий при краткосрочном курсе или более 24 занятий при длительном курсе слушателю выдается справка.

Обновлены Правила выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам.

В частности, к членам национальных команд Республики Казахстан по видам спорта, претендующим на получение денежного поощрения, относятся спортсмены и команды, занявшие четвертое, пятое, шестое места в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, а также спортсмены и команды, установившие рекорды мира по олимпийским видам спорта.

Выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам национальных команд РК по видам спорта в индивидуальных видах спорта осуществляются каждому спортсмену в стопроцентном (100%) размере денежного поощрения за каждое занятое место по видам спорта.

Выплаты денежных поощрений тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров международных спортивных соревнований, членов национальных команд РК по видам спорта в индивидуальных видах спорта, устанавливаются в следующих соотношениях за каждое занятое место:

первый тренер – 10% от общего размера денежного поощрения тренеров;

– 10% от общего размера денежного поощрения тренеров; личный тренер – 80% от общего размера денежного поощрения тренеров;

– 80% от общего размера денежного поощрения тренеров; главный тренер – 10% от общего размера денежного поощрения тренеров.

Утвержден минимальный возраст казахстанских детей для участия в спортивных соревнованиях.

Бокс, велосипедный спорт, велотрек, маунтинбайк – 13 лет;

Дзюдо, конный спорт, пулевая стрельба, триатлон – 12 лет;

Академическая гребля, водное поло, гребля на байдарках и каноэ, волейбол – 10 лет;

Гандбол, гребной слалом на байдарках и каноэ, легкая атлетика, парусный спорт – 9 лет;

Баскетбол, гольф, таеквондо WT – 8 лет;

Плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, настольный теннис, фехтование – 7 лет;

Бадминтон, спортивное скалолазание – 6 лет;

Брейкинг – 4 года и т.д.

Изменились Правила по распределению внебюджетных денег, направленных на развитие физической культуры и спорта.

Единый оператор распределяет внебюджетные деньги, направленные на развитие физической культуры и спорта, на основе принципов:

соблюдения воли благотворителя по распределению благотворительной помощи пользователям;

эффективности мероприятий по оказанию благотворительной помощи;

обеспечения целевого расходования средств, выделенных в рамках благотворительной помощи;

позитивного влияния благотворительной помощи.

Для получения внебюджетных денег, направленных на развитие физической культуры и спорта, юридические или физические лица направляют в адрес единого оператора заявление о предоставлении благотворительной помощи на бумажном носителе с приложением документов по перечню.

Юридические или физические лица после получения благотворительной помощи представляют на ежеквартальной, полугодовой и годовой основе единому оператору отчетность о целевом использовании внебюджетных денег.

Также изменения внесены в Правила определения единого оператора по распределению внебюджетных денег, направленных на развитие физической культуры и спорта.

Ранее в документах речь шла о внебюджетных денежных средствах.

Бюджет

Обновлены Правила распределения и использования резервов правительства РК и местных исполнительных органов.

Резервы правительства и местных исполнительных органов имеют строго целевое назначение, распределяются и используются на нужды, определенные статьей 20 Бюджетного кодекса, постановлениями правительства РК и местных исполнительных органов о выделении бюджетных средств из резерва.

Выделение бюджетных средств из резервов правительства и местных исполнительных органов осуществляется на основании ходатайства при условии отсутствия альтернативных источников в бюджете на соответствующие затраты и невозможности их планирования при разработке соответствующего бюджета.

В случаях образовавшейся экономии, неиспользования в течение финансового года или частичного использования выделенных из резервов правительства или местных исполнительных органов бюджетных средств соответствующий администратор бюджетной программы до 20 декабря текущего финансового года обеспечивает их возврат.

Выделение средств из резервов правительства нижестоящим бюджетам после 20 декабря допускается в случаях ликвидации ЧС социального, природного и техногенного характера, возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности РК, а также жизни и здоровью людей.

Ценные бумаги

Правительство утвердило Правила выпуска государственных казначейских обязательств на внутреннем рынке.

Казначейские обязательства являются государственными эмиссионными ценными бумагами, эмитируемыми Министерством финансов от лица правительства РК.

Казначейские обязательства выпускаются в бездокументарной форме.

Каждый выпуск имеет международный идентификационный номер International Securities Identification Number (ISIN), присваиваемый центральным депозитарием.

Эмитент осуществляет выпуск, размещение, обращение, обслуживание и погашение следующих видов казначейских обязательств:

краткосрочные казначейские обязательства;

среднесрочные казначейские обязательства;

долгосрочные казначейские обязательства;

среднесрочные индексированные казначейские обязательства;

долгосрочные индексированные казначейские обязательства;

долгосрочные сберегательные казначейские обязательства;

казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA (Tenge Over Night Index Average);

казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA (Tenge Over Night Index Average) TCI (TONIA Compounded Index).

Номинальная стоимость краткосрочного казначейского обязательства – 100 тенге.

Номинальная стоимость среднесрочного и долгосрочного казначейского обязательства – 1000 тенге.

Вода, аквакультура

Вводится в действие Закон "Об аквакультуре".

Документ направлен на развитие аквакультуры через создание новых и расширение существующих производств, увеличение выпуска качественной продукции и обеспечение её безопасности для людей и природы.

Даны определения:

Аквакультура – деятельность, связанная с разведением или содержанием, выращиванием объектов аквакультуры.

Объекты аквакультуры – рыбы, водные моллюски и ракообразные, которые разводятся или содержатся, выращиваются субъектами аквакультуры.

Внедрено научное сопровождение инвестиционных проектов посредством предоставления информационно-аналитической и научно-методической поддержки бизнеса за счет бюджетных средств.

Государство поддерживает бизнес, предоставляя информационно-аналитическую и научную помощь за счет бюджета. Также предусмотрены субсидии, льготные кредиты, страхование, налоговые льготы и обеспечение инфраструктурой.

Законом разграничены виды деятельности, осуществляемые субъектами аквакультуры, а также рыбохозяйственные водоемы и участки для осуществления такой деятельности (международные, республиканские и местные).

Главный принцип – рациональное использование водоемов, чтобы не навредить водным ресурсам и среде их обитания.

Вместе с тем вводится госконтроль в сфере аквакультуры, который включает охрану, воспроизводство и использование животного мира.

Минздрав принял Правила отнесения водных объектов к источникам питьевого водообеспечения населения.

Отнесение водного объекта к источникам питьевого водообеспечения населения осуществляется с учетом возможности получения питьевой воды, соответствующей санитарным правилам и гигиеническому нормативу.

При отнесении водных объектов к источникам питьевого водообеспечения для использования населением в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения участков акватории водоемов (водохранилища, реки, озера, моря), прибрежной полосы суши, а также зоны санитарной охраны (при использовании водоемов в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) учитываются:

гидрологические и гидрохимические данные водоема в период шторма, паводка (половодья) рек, впадающих в водоем;

показатели состава и свойств воды в период ее наибольшего забора для водоснабжения населения;

среднее арифметическое значение концентрации нормируемых веществ в период шторма, паводка (половодья) рек, впадающих в водоем;

преобладающие береговые течения;

сгонно-нагонный ветра.

Для питьевого водоснабжения используются защищенные от загрязнения и засорения поверхностные и подземные водные объекты, качество воды в которых соответствует установленным экологическим нормативам. На источниках питьевого водоснабжения устанавливается специальный режим охраны и контроля за их состоянием.

Обновлена Методика расчета ставок платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

Ставки платы рассчитывается по бассейнам рек и отраслям экономики на основе базовых коэффициентов и отраслевых базовых коэффициентов ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных объектов устанавливается на единицу объема воды, забранной из водного объекта для использования.

При установлении ставок платы с учетом региональных условий применяются коэффициенты от 0,2 до 2,0.

С 3 августа введен Регламент о безопасности гидротехнических сооружений (ГТС).

В зависимости от характеристик и степени потенциальной опасности для окружающей среды и жизнедеятельности человека ГТС распределяются на классы опасности в порядке от наивысшего к наименьшему.

Для обеспечения безопасности ГТС проводятся натурные наблюдения (мониторинг) за их работой и состоянием, как в процессе строительства, так и при эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации.

Собственник (владелец) ГТС обеспечивает безопасную эксплуатацию ГТС по функциональному назначению, безопасный уровень их технического состояния, а также техническое обслуживание, текущий ремонт и модернизацию.

Эксплуатация ГТС допускается при наличии:

паспорта ГТС;

правил эксплуатации ГТС;

декларации безопасности ГТС.

Экология, защита окружающей среды

Вводятся в действие поправки по вопросам особо охраняемых природных территорий.

В частности, до установления охранной зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на двухкилометровой территории по границам ООПТ запрещаются корректировки градостроительных проектов, изменение целевого назначения земельных участков, согласование исходных и разрешительных документов на строительство, оказывающих негативное воздействие на состояние и восстановление экологических систем ООПТ и находящихся на них объектов государственного природно-заповедного фонда.

При последующем переводе земель запаса, ранее входивших в состав земель ООПТ, на которых функционируют объекты организаций здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, в другие категории земель не допускается изменение целевого назначения земельного участка, не соответствующего его целевому и фактическому использованию.

Правила осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках изложены в новой редакции.

Туристская и рекреационная деятельность в Национальных парках осуществляется путем размещения объектов административно-хозяйственного назначения, ведения хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения охраны и функционирования Национального парка, обслуживания посетителей, включая организацию любительского (спортивного) рыболовства, общего пользования животным миром, осуществление строительства и эксплуатации рекреационных центров, вольеров для разведения и содержания диких животных, рыбоводных хозяйств, гостиниц, кемпингов, музеев и других объектов обслуживания туристов, устройства бивачных стоянок и смотровых площадок, пляжей, лодочных станций, пунктов проката водных видов транспорта и пляжного инвентаря с учетом норм рекреационных нагрузок, в зонах туристской, рекреационной и ограниченной хозяйственной деятельности.

Туристская и рекреационная деятельность в национальных парках осуществляется непосредственно национальным парком, а также физическими и юридическими лицами, оказывающими туристские услуги.

Проектирование размещения туристских троп, туристских маршрутов осуществляется национальным парком или туроператорами по согласованию с национальным парком.

Участки национальных парков для осуществления туристской и рекреационной деятельности предоставляются в долгосрочное пользование на срок от пяти до двадцати пяти лет.

Министерство экологии обновило Правила определения нормативов допустимого антропогенного воздействия на атмосферный воздух.

Нормативы допустимого антропогенного воздействия на атмосферный воздух включают в себя:

нормативы допустимых выбросов;

технологические нормативы выбросов;

нормативы допустимых физических воздействий на атмосферный воздух.

Технологические нормативы выбросов устанавливаются в комплексном экологическом разрешении и не превышают соответствующие технологические показатели (при их наличии), связанные с применением НДТ по конкретным областям их применения, установленные в заключениях по НДТ.

Нормативы допустимых физических воздействий на атмосферный воздух устанавливаются для каждого источника и объекта в целом в виде допустимых уровней воздействия тепла, шума, вибрации, ионизирующего излучения, величины электромагнитных полей (напряженности, плотности потока энергий, либо их суммарного значения) и иных физических воздействий на атмосферный воздух, при которых вредное физическое воздействие от такого источника в совокупности со всеми другими источниками не приведет к превышению установленных предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух.

Газ

Цены на автогаз увеличили с 1 августа в Казахстане.

Новые цены:

Астана и Алматы – 112 тенге за литр (было 102 тенге);

(было 102 тенге); Актюбинская, Атырауская, Западно-казахстанская области – 85 тенге (было 77 тенге);

(было 77 тенге); Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Восточно-казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-казахстанская области, а также области Абай, Жетысу и Улытау – 112 тенге (было 102 тенге);

(было 102 тенге); Жамбылская область, Кызылординская, Туркестанская области – 102 тенг е (было 90 тенге);

е (было 90 тенге); Мангистауская область – 72 тенге (было 65 тенге).

С 1 августа выросла оптовая цена на сжиженный нефтяной газ.

Министерство энергетики увеличило предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на период с 1 августа 2025 по 31 декабря 2025 года с 51 932 тенге до 59 722 тенге за тонну без НДС.

В Казахстане изменили порядок учета бытовых газовых баллонов.

Владельцы газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов обязаны осуществлять идентификацию бытовых баллонов уникальным кодом, присваиваемым системами учета бытовых баллонов, и (или) товарным знаком владельца газонаполнительного пункта.

Уникальный код содержит следующие данные:

наименование газонаполнительной станции или газонаполнительного пункта;

БИН или ИИН владельца газонаполнительной станции или газонаполнительного пункта.

При первичной регистрации бытового баллона в системе учета бытовых баллонов владельцы газонаполнительной станции и газонаполнительного пункта вносят следующие регистрационные данные:

уникальный заводской номер бытового баллона;

емкость бытового баллона;

дата производства бытового баллона;

дата последнего ремонта или поверки бытового баллона;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, ответственного за ремонт и (или) поверку бытового баллона.

При реализации сжиженного нефтяного газа в бытовом баллоне владельцы газонаполнительной станции и газонаполнительного пункта вносят в систему учета бытовых баллонов следующие сведения:

дата заполнения бытового баллона;

дата реализации бытового баллона;

индивидуальный идентификационный номер и место жительства лица, приобретающего бытовой баллон.

Формирование сведений о реализованных бытовых баллонах и объемах сжиженного нефтяного газа, реализованного в бытовых баллонах, осуществляется в информационной системе уполномоченного органа.

При этом учету не подлежат бытовые баллоны, реализованные одному или более лицам, зарегистрированным по одному адресу проживания, при общей массе реализованного сжиженного нефтяного газа таким лицам, превышающей 50 кг за календарный месяц.

Суд, правовая помощь

Изменения в Инструкции об оказании судами РК правовой помощи и обращении за правовой помощью к судам иностранных государств.

Поручения судов и других учреждений иностранных государств исполняются судами Республики Казахстан при получении их через Судебную администрацию Республики Казахстан или ее территориальные подразделения в областях, столице и городах республиканского значения (Департаменты), если иной порядок пересылки документов не предусмотрен в международном договоре, ратифицированном РК.

Поручения судов, других учреждений иностранных государств, поступившие в суды в нарушение порядка сношений, исполнению не подлежат и возвращаются инициатору через центральный или территориальный орган, уполномоченный на осуществление сношений в соответствии с международным договором либо законодательством РК.

Поручения судов, других учреждений иностранных государств, поступившие в Судебную администрацию, при отсутствии причин, препятствующих их исполнению, направляются по территориальности Департаментам для организации их исполнения, с уведомлением компетентного органа иностранного государства.

При исполнении поручений судом соответствующие документы (протокол допроса, подтверждение о вручении документов, справка о расходах и другие документы) скрепляются подписью судьи, удостоверяются гербовой печатью суда и направляются Департаменту.

Департамент проверяет правильность оформления документов, составленных в связи с исполнением поручений, согласно требованиям процессуального законодательства, международного договора РК и настоящей Инструкции и направляет документы в компетентный орган РК или иностранного государства либо возвращает документы для устранения выявленных нарушений или недостатков.

После вступления в законную силу судебный акт об удовлетворении ходатайства или его заверенная копия направляется Департаментом для дальнейшей пересылки компетентному органу РК или иностранного государства.

Гражданская защита

В МЧС утвердили Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат сотрудникам органов гражданской защиты.

Денежное довольствие сотрудников устанавливается в соответствии с единой системой оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета и включает в себя денежное содержание и надбавки за особые условия прохождения службы, а также другие надбавки, доплаты, устанавливаемые законодательством РК и выплачивается сотрудникам:

занимающим штатные должности рядового и начальствующего состава;

обучающимся в специальных учебных заведениях МЧС и зарубежных стран;

находящихся в распоряжении органов гражданской защиты.

Денежное содержание сотрудников органов гражданской защиты состоит из должностного оклада и доплаты за специальное звание.

Должностные оклады сотрудникам выплачиваются по категориям должностей, указанным в приказе о назначении на должность.

Надбавка за особые условия прохождения службы исчисляется исходя из должностного оклада по основной или временно исполняемой должности.

Сотрудникам при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, выплачивается один раз в год пособие для оздоровления в размере двух должностных окладов.

Утвержден сертификат единого образца о прохождении обучения в сфере гражданской защиты.

Ранее в Казахстане выдавали сертификат о прохождении подготовки или переподготовки в сфере гражданской защиты.

Предупреждение и защита от ЧС

Новые Правила ведения сейсмологического мониторинга утвердили в Казахстане.

Сейсмологический мониторинг в РК представляет собой систему сейсмических, геофизических, гидрогеологических, биологических наблюдений, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования Земли, для своевременного выявления и оценки сейсмической активности, предупреждения и минимизации последствий сейсмических событий.

Сейсмологический мониторинг ведется в непрерывном режиме ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" (ННЦСНИ). Объектами сейсмологического мониторинга являются сейсмоактивные регионы РК и происходящие в них сейсмологические процессы природного и техногенного характера.

Для ведения сейсмологического мониторинга необходимо использовать цифровую сейсмическую аппаратуру с широким динамическим диапазоном, позволяющую регистрировать ощутимые и не ощутимые землетрясения различной удаленности.

Короткопериодная аппаратура с высокой чувствительностью должна регистрировать землетрясения в ближней зоне (до 200 км).

Сейсмологические станции оснащаются сейсмометрами, акселерометрами, приборами для геофизических и гидрогеологических наблюдений, средствами связи, программным обеспечением для обработки и анализа сейсмологических данных, спутниковой навигационной системой (GPS) и телеметрической аппаратурой.

Сейсмологическими станциями регистрируются события магнитудой 2.0 и выше. Определяется гипоцентр с точностью не менее 10 км по координатам и 5 км по глубине.

Сейсмические события классифицируются по магнитуде, глубине и типу. Определяется характер сейсмического события (техногенный или природный). После крупных землетрясений проводится анализ афтершоковой активности.

ННЦСНИ обеспечивает незамедлительное оповещение МЧС РК и его территориальных органов посредством систем СМС-рассылки, мессенджеров, электронной почты, сотовой и телефонной связи при ощутимых землетрясениях.

Оборот оружия

МВД внесло изменения в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

Гражданское огнестрельное оружие, газовые пистолеты и револьверы, электрическое оружие приобретается гражданами только по разрешениям на приобретение, выдаваемым органами внутренних дел.

Охотничье холодное клинковое оружие приобретается по разрешениям на хранение и ношение огнестрельного оружия и вписывается в удостоверение охотника.

Сигнальное оружие, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Джоуль (далее – Дж) и калибра до 4,5 мм включительно, конструктивно сходные с оружием изделия граждане РК, достигшие 18-летнего возраста, приобретать их у юридических лиц-поставщиков без разрешения на их приобретение, после представления справки о наличии либо отсутствии судимости, сведений с Центра психического здоровья "Психиатрия" и "Наркология" и справки о прохождении программы подготовки.

Лица, имеющие разрешение на хранение и ношение гражданского оружия, военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, а также сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, за исключением органов государственной противопожарной службы, имеющие специальные звания и классные чины (при предоставлении копий разрешений на хранение, хранение и ношение оружия или документов подтверждающего их службу в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях о том, что они являются сотрудниками специальных государственных и правоохранительных органов, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица выдавшего разрешительный документ) приобретают указанное оружие без представления справок о наличии либо отсутствии судимости, справки о прохождении программы подготовки и сведений из Центра психического здоровья "Психиатрия" и "Наркология".

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами продавцы юридических лиц-поставщиков реализуют гражданам РК, достигшим восемнадцати летнего возраста, без разрешения на их приобретение, после проведения инструктажа по безопасному обращению с оружием и проставлением подписи покупателя о прохождении инструктажа в книге учета поступления и продажи оружия и патронов к нему в специализированных магазинах по торговле гражданским и служебным оружием, в графе "номер и дата выдачи разрешения на приобретение".

Также обновлены перечни документов, необходимых для:

Получения разрешения на приобретение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам.

Выдачи разрешения на хранение, хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам.

Выдачи разрешения на перевозку гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам.

В МВД обновили формы разрешений:

на приобретение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам;

на приобретение гражданского и служебного оружия и патронов к нему юридическим лицам;

на хранение, хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам;

на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему работникам юридических лиц.

Транспорт

На каких условиях иностранцы могут входить в экипаж судна, плавающего под флагом Казахстана.

На морское судно примут иностранцев при соблюдении следующих условий:

наличие профессионального диплома либо подтверждения профессионального диплома;

наличие медицинского свидетельства, подтверждающего их пригодность к такой работе по состоянию здоровья;

наличие удостоверения личности моряка;

осуществления наставничества для обучения и адаптации казахстанских кадров.

Прием на работу на судно иностранцев и лиц без гражданства осуществляется при наличии свободных рабочих мест на судне и отсутствии возможности удовлетворить спрос на работников по отдельным профессиям и квалификациям на внутреннем рынке труда.

Также документом определены условия, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа внутреннего водного транспорта.

Изменились Правила и условия признания иностранных свидетельств авиационного персонала

В частности, в Казахстане будут признавать новый вид свидетельств- свидетельство диспетчера обслуживания воздушного движения ATCL.

Обновлены перечни документов, предоставляемых в уполномоченную организацию для первоначального и последующего признания свидетельств авиационного персонала.

Указывается, что пилот, владеющий русским языком, но не владеющий английским языком в соответствии с минимальными требованиями, использует выданное Удостоверение исключительно в пределах территории РК.

Диспетчер обслуживания воздушного движения, владеющий русским языком, но не владеющий английским языком, не использует выданное Удостоверение для обслуживания международных полетов.

Доказательством владения английским языком является подтверждение иностранного государства, выдавшего свидетельство авиационного персонала.

Также внесены поправки в Правила сертификации и выдачи сертификата поставщика аэронавигационного обслуживания.

В частности, при изменении наименования, организационно-правовой формы поставщика аэронавигационного обслуживания заявитель подает в уполномоченную организацию заявление в произвольной форме на замену сертификата.

При этом, проведение сертификационного обследования не требуется, а новый сертификат выдается в течение трех рабочих дней без взимания платы.

Поставщики аэронавигационного обслуживания не позднее чем за 20 рабочих дней до введения изменений в функциональных системах организации воздушного движения, связанных с безопасностью полетов, уведомляют об этом уполномоченную организацию.

Консульский сбор

МИД увеличил ставки консульского сбора в рублях.

Новые ставки:

оформление паспорта гражданина РК – 10 000 российских рублей вместо 5 850 рублей, как ранее.

оформление однократной визы (кроме туристской и транзитной виз) – 8000 рублей вместо 4530 рублей;

многократная виза на один год – 20 000 рублей (ранее стоила 11 320 рублей);

многократная виза на два года – 40 000 рублей (была 22 640 рублей);

на три года – 60 000 рублей (была 33 960 рублей);

на четыре года – 80 000 рублей (была 45 280 рублей);

на пять лет – 100 000 рублей (была 56 600 рублей).

Туристская виза будет стоить:

однократная – 6 000 рублей (была 3400 рублей).

многократная – 9 000 рублей (была 5100 рублей) и т.д.

Безопасность, охрана границы

Режимные ограничения сняли для развлекательных и спортивных водных судов на Каспийском море.

До 31 декабря 2025 года приостанавливается действие режимных ограничений на следующих участках побережья казахстанского сектора Каспийского моря, исключая районы морской экономической деятельности (морские порты, водозаборные каналы, газовые терминалы, морские коридоры и фарватеры):

от мыса Тюб-Караган до мыса Урдюк;

от нежилого поселка Саура до мыса Сагындык;

от мыса Скалистый до мыса Песчаный;

от мыса Песчаный до мыса Адамтас.

На данных участках побережья в указанный период допустить свободный выход в море на расстояние до двух миль, плавание и (или) эксплуатацию в обозначенной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов и средств передвижения по льду, используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

Минздрав изменил Правила ведения реестра продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Реестр ведут посредством ежемесячного размещения на интернет-ресурсе государственного органа перечня не соответствующей продукции, представляющей риск для здоровья и безопасности населения, выявленной при проведении контрольного закупа продукции.

Основанием для включения продукции в Реестр являются:

результаты контрольного закупа и санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции в случаях выявления нарушений требований законодательства РК в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

результаты контрольного закупа и санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции, подтверждающие информацию от международных организаций, от государств-членов ЕАЭС или третьих стран о выявлении подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

Сведения, подтверждающие соблюдение производителями требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гарантирующих выпуск в оборот безопасной и качественной продукции, сведения о внедрении процедуры, основанных на принципах ХАССП и результаты лабораторного контроля, представленные заявителем в территориальное подразделение, подлежат исключению из Реестра в течение трех рабочих дней со дня установления такого факта на основании решения государственного органа.

Торговля

В Правила внутренней торговли внесли корректировки.

По тексту документа понятия "товары отечественного производства" и "отечественные товаропроизводители" заменили на "товары казахстанского происхождения" и "казахстанские товаропроизводители".

Аналогичные правки внесены в Правила организации деятельности торговых рынков.

Местные исполнительные органы разрабатывают меры по созданию условий, благоприятствующих торговой деятельности для стимулирования развития внутренней торговли в целях повышения конкурентоспособности товаров, работ и услуг казахстанского происхождения с учетом национальных интересов Республики Казахстан.

Субъекты внутренней торговли при осуществлении продажи товаров посредством организации торговой сети и торговых рынков:

обозначают места выкладки товаров казахстанского происхождения специальной вывеской или надписью "Сделано в Казахстане", которую допускается устанавливать на несколько расположенных рядом товаров казахстанского происхождения;

располагают товары казахстанского происхождения с надписью "Сделано в Казахстане" наряду с продукцией, имеющей большой спрос с использованием кросс-мерчендайзинга;

размещают продовольственные товары казахстанского происхождения на торговой площади или полочном пространстве не менее 30% от общей торговой площади и (или) полочного пространства занятого продовольственными товарами;

размещают товары казахстанского происхождения на уровне глаз.

Выделение площади или полочного пространства для размещения продовольственных товаров казахстанского происхождения осуществляется по письменной заявке казахстанского производителя или субъекта внутренней торговли, реализующего товары казахстанского происхождения.

Недропользование

Внесены изменения в Правила учета, хранения, систематизации, обобщения и предоставления геологической информации.

После ознакомления с общей частью отчета юридическое лицо при необходимости подает заявку на безвозмездное получение отчета либо части отчета.

Геологическая информация предоставляется в пользования на основании заявки на безвозмездное получение копии/дубликата геологической информации. Получение доступа к требуемой геологической информации с Личного кабинета в Интернет-портале minerals.e-qazyna.kz, либо по заказу в виде копии геологической информации на искусственных носителях осуществляется в течение 15 рабочих дней, в указанный срок Оператор обеспечивает предоставление не более 10 отчетов одному недропользователю.

Первичная геологическая информация предоставляется в пользование на основании заявки в виде дубликатов информации на электронном и (или) природных носителях в течение 15 рабочих дней.

Внесены изменения в Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых.

Срок действия конкурсных заявок устанавливается в количестве тридцати календарных дней с момента вскрытия конкурсных заявок.

В течение указанного срока, документы, приложенные потенциальным поставщиком к конкурсной заявке, должны иметь актуальные сроки действия (при наличии сроков).

В случае, если конкурсная документация содержит требование по наличию материальных ресурсов, то документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом срок аренды (предварительной аренды) по договорам составляет не менее срока оказания услуг (выполнения работ), установленного в конкурсной документации (приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя).

Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

Также обновлены основания для не допуска потенциального поставщика к участию в открытом конкурсе, порядок рассмотрения конкурсных заявок, определения победителя и процедуры заключения с ним договора.

Культура

Установлен размер субсидий на покрытие убытков республиканских театров, концертных организаций и музеев:

Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" – 92%.

Казахский национальный театр оперы и балета им. Абая – 90%.

Казахский национальный театр драмы им. М. Ауэзова – 90%.

Национальный русский театр драмы им. М. Лермонтова – 85%.

Государственный академический казахский театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова – 87%.

Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац – 90%.

Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии – 97% и т.д.

Всего в перечне 33 организации.

Госслужба

Агентство РК по делам государственной службы обновило:

Методику оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "А", утвержденную указанным приказом;

Типовую методику оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б".

Оценка деятельности служащих корпуса "А" проводится для определения эффективности и качества их работы.

Оценка проводится посредством интегрированной информационной системы "Е-қызмет".

Для проведения оценки между служащим корпуса "А" и уполномоченным лицом заключается ежегодное соглашение.

Оценка проводится на предмет достижения служащим корпуса "А" ключевых целевых индикаторов (КЦИ), установленных в ежегодном соглашении.

Для служащего категории 1 устанавливаются следующие обязательные КЦИ:

обеспечение качественного и своевременного исполнения поручений и актов Президента РК, Премьер-Министра РК, Администрации Президента РК и Аппарата Правительства РК (в том числе аутентичность текста, качество государственного и русского языка, оформление);

обеспечение своевременного и качественного рассмотрения обращений физических и юридических лиц, а также своевременного и качественного оказания государственных услуг;

удовлетворенность государственных служащих условиями труда (в том числе материально-техническим, кадровым и финансовым обеспечением);

КЦИ, устанавливаемый уполномоченным органом по делам государственной службы.

Дополнительно для служащего категории 1 уполномоченным лицом определяется один КЦИ по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы.

Для служащего категории 2 устанавливаются следующие обязательные КЦИ:

обеспечение качественного и своевременного исполнения поручений и актов Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра РК, Администрации Президента РК, Аппарата Правительства РК и руководства центрального государственного органа (в том числе аутентичность текста, качество государственного и русского языка, оформление);

обеспечение своевременного и качественного рассмотрения обращений физических и юридических лиц, а также своевременного и качественного оказания государственных услуг.

Дополнительно для служащего категории 2 уполномоченным лицом определяются три КЦИ.